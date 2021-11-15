 Майже 40 відсотків українців щепилися проти коронавірусу - МОЗ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.11.2021

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Новини

Майже 40 відсотків українців щепилися проти коронавірусу - МОЗ

За даними МОЗ, хоча б однією дозою вакцини проти коронавірусу в Україні щепилися понад 12 мільйонів людей. Повністю імунізовані 8,7 мільйона українців.

Вакцинація від коронавірусу

Найбільше вакцинованих принаймні однією дозою - в Києві

В Україні принаймні однією дозою проти коронавірусу щепилися 39,4 відсотка людей, а завершили курс вакцинації 28 відсотків, заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час брифінгу в понеділок, 15 листопада.

За його словами, хоча б однією дозою щеплені понад 12 мільйонів людей, а двома - 8,7 мільйона. Найбільше вакцинованих принаймні однією дозою - в Києві (61 відсоток). У Київській області щепилися майже 50 відсотків мешканців, у Полтавській - 46 відсотків. За минулий тиждень найбільше щеплень зробили в Києві, а також у Київській, Дніпропетровській, Черкаській областях. Серед аутсайдерів - Закарпатська, Чернівецька, Донецька та Кіровоградська області.

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Ляшко також додав, що за останній тиждень кількість нових підтверджених випадків інфікування зменшилась на 6 відсотків, а кількість госпіталізацій  - на 13 відсотків. За даними міністерства охорони здоров'я, за минулу добу до лікарень потрапили 2 798 хворих на коронавірус. 13 листопада, ця цифра була більш ніж у півтора рази вищою і становила 4 881. Зазначається, що понад 91 відсоток госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані люди.

14 листопада в Україні зареєстрували 10 802 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби, 442 людини померли внаслідок інфікування. За весь час пандемії в Україні захворіли на COVID-19 понад 3,2 мільйона людей, померли - більше 77 тисяч.

Нагадаємо, що з 8 листопада, керівники освітніх закладів та органів державної влади повинні відстороняти від роботи невакцинованих працівників без збереження зарплати, а з 9 грудня це правило торкнеться соціальних працівників, робітників стратегічних державних підприємств і співробітників установ, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади. 

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