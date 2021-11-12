Україна серед лідерів за добовою смертністю від COVID-19 у світі

В Україні протягом доби, що минула, зафіксовано 24058 нових випадків захворювання на COVID-19, одужали майже 22 тисячі людей, 750 померли, повідомляє пресслужба міністерства охорони здоров’я (МОЗ) у п’ятницю, 12 листопада.

Серед нових випадків заражень коронавірусом 468 припадає на медичних працівників, 1,6 тисячі - на дітей. Також за минулу добу в країні госпіталізовано 4318 осіб з підтвердженими випадками та підозрою на COVID-19.

Днем раніше, 11 листопада, повідомлялося про 24,7 тисячі нових випадків захворювання СOVID-19, 10 листопада зазначалось про зафіксовані за добу 23,3 тисячі нових випадків СOVID-19.

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Від початку вакцинальної кампанії проведено понад 20,4 мільйона щеплень. За останню добу в Україні зробили 279 тисяч щеплень. Найактивніше від коронавірусу за добу вакцинувались у Києві, Дніпропетровській та Одеській областях.

За остінніми зведеними даними порталу Worldometer, який спеціалізується на статистиці з найважливіших світових подій, Україна з 652 жертвами коронавірусу була на другому місці за кількістю нових смертей від COVID-19 за добу в Європі та світі після Росії, де тоді зафіксували 1237 летальних випадків.

Кількість зареєстрованих випадків зараження коронавірусом COVID-19 у світі станом на 12 листопада зросла до понад 251 мільйона осіб, свідчать дані американського університету Джонса Хопкінса.

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