В Україні понад 91 відсоток госпіталізованих з COVID-19 невакциновані - МОЗ

91,1 відсотка госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - не щеплені жодною дозою вакцини проти коронавірусу, йдеться у повідомленні міністерства охорони здоров'я (МОЗ) у суботу, 13 листопада.

За добу 12 листопада до лікарень поклали 4564 інфікованих COVID-19. 695 людей померли внаслідок хвороби, найбільше з них - на Дніпропетровщині, де зафіксували 85 летальних випадків. Загалом в Україні зареєстрували за добу, що минула, понад 23,5 тисячі нових підтверджених хворих на COVID-19, з них - 1622 дитини та 436 медпрацівників. За весь час пандемії на COVID-19 захворіли понад 3,2 мільйона громадян, померли - 76302.

Водночас через пожвавлення темпів вакцинальної кампанії кількість щеплених хоча б однією дозою в Україні перевищила показник у 12 мільйонів. Повністю вакцинованих у країні - понад 8,5 мільйона. Від початку кампанії імунізації в Україні зробили майже 21 мільйон щеплень.

Пік позаду?

Напередодні повідомлялось, що за останні два тижні, найімовірніше, пік кількості нових захворювань на COVID-19 в Україні минув. При цьому, за даними Національної академії наук України (НАНУ), найвищий показник смертності і завантаженості лікарень ще не пройдені, зростання смертності очікується ще найближчими днями.

Також вчені повідомили, що "розрахунковий рівень ефективності використаних в Україні вакцин проти госпіталізацій становить 87 відсотків при повній вакцинації та 67 відсотків при вакцинації однією дозою дводозної вакцини".

Нагадаємо, що з 12 листопада у "червоній" зони із найсуворішими карантинними обмеженнями перебуваєЧеркаська область.Загалом у "червоній" зоні наразі знаходяться 17 областей та місто Київ, ще п'ять областей наразі "помаранчеві" і лише Кіровоградська та Закарпатська "жовті".