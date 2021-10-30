 В Україні встановили новий рекорд щеплень від COVID-19 за добу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.10.2021

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Новини

В Україні встановили новий рекорд щеплень від COVID-19 за добу

Понад 317 тисяч щеплень від коронавірусної хвороби зробили в Україні 29 жовтня. Це найбільший показник з початку пандемії.

Центр вакцинації у Львові в травні 2021 року

Центр вакцинації у Львові в травні 2021 року

В Україні встановлено новий рекорд за кількістю зроблених щеплень від COVID-19: за останню добу вакциновано понад 317 тисяч осіб, повідомляє міністерство охорони здоров'я в суботу, 30 жовтня.

Загалом від початку вакцинальної кампанії в Україні принаймні одну дозу вакцини від коронавірусу отримали понад 10 мільйонів людей, повністю імунізовані - понад 7,3 мільйона.

Також в Україні станом на ранок суботи зафіксовано понад 26198 нових випадків COVID-19, зокрема, захворіли 1643 дитини та 379 медпрацівників. З коронавірусною хворобою госпіталізували 5305 осіб, померли – 541, одужали – 9449. 

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"Червона" зона епіднебезпеки

Нагадаємо, що з листопада Київ переходить у "червону" зону епідемічної небезпеки. Раніше про посилення карантинних обмежень в столиці заявив мер Києва Віталій Кличко.

Як повідомлялось раніше, "червона зона" встановлена на території Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Луганської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Рівненської, Сумської, Херсонської, Хмельницької та Чернігівської областей.

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У "червоних" регіонах діють найсуворіші в Україні карантинні обмеження. Там забороняється робота кафе, ресторанів, торговельно-розважальних центрів, непродовольчих магазинів, кінотеатрів, фітнес-центрів, більшості закладів освіти. Обмеження не поширюються на заклади, в яких усі працівники та відвідувачі повністю щеплені від COVID-19.

Також, що з 21 жовтня всі пасажири міжобласних автобусних, залізничних та авіаційних рейсів зобов'язані пред'являти сертифікат про вакцинацію або негативний COVID-тест перед посадкою.

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