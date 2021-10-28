Комаровський про пандемію COVID-19: Легше стане через рік тим, хто доживе…

Deutsche Welle: Пане Комаровський, нещодавно Ви заявили, що через коронавірус для багатьох ця осінь може стати останньою. Наскільки критична нині ситуація в Україні?

Євген Комаровський: Якщо не справляється система охорони здоров’я, це означає, що критично. Якщо лікарі роблять вибір, що цього брати в стаціонар, а цього не брати, тому що там немає місць, або цього класти в реанімацію, а цього не класти, то це ситуація однозначно критична.

Коли очікувати піку цієї хвилі коронавірусної хвороби?

Думаю, зараз буде реальне загострення, тому що стане холодніше. Чим менше люди на свіжому повітрі, тим більше вони товчуться в приміщеннях, тим буде гірше. Тому зараз швидше за все буде різкий спалах, який буде тривати близько 2-3 тижнів. Потім буде пік, потім має стати легше.

До яких цифр слід готуватися?

Цифру в тисячу померлих від коронавірусу на день ми однозначно перейдемо. І якщо врахувати те, що ми не маємо об’єктивної інформації, тому що велика кількість людей помирають вдома, не встигнувши звернутися до лікарів, не встигнувши обстежитися… А якщо йому не встигли зробити ПЦР-тест, то він "офіційно" помре просто від запалення легень. А скільки людей на тлі коронавірусної інфекції з тромбозами помруть від інфарктів, інсультів. Фактично, їх вб’є ковід, але офіційно це будуть смерті, не пов’язані з ковідом.

Інтерв'ю DW з дитячим лікарем Євгеном Комаровським повністю можна подивитися тут:

Як Ви думаєте, скільки інфікованих коронавірусом лікується вдома?

Я думаю, що на одного в стаціонарі - 3-4 вдома. Нині дефіцит не лише кисню та ліжко-місць. Дуже гострий дефіцит - дефіцит медперсоналу: лікарів, медсестр. Їх катастрофічно бракує. На одне відділення в 60 ліжок може залишитися на ніч лише одна медсестра. Уявіть собі! Це взагалі-то не дуже медицина, м’яко кажучи. Про це треба говорити. З цього слід зробити далекоглядні політичні висновки. А взагалі ви знаєте, що треба враховувати? Що люди при дефіциті кисню втрачають орієнтацію в просторі. Часто стають агресивними, зривають із себе кисневі маски, обладнання, ламають його, проявляють агресію. Це одна з ознак кисневої недостатності. А як ви думаєте, в стаціонарах є люди, які можуть допомогти медсестрам? А де волонтерський рух? Там він має бути! А де наша взаємодопомога та взаємовиручка? Де? Де? А де церква зрештою? Я до того веду, що ми стрімко втрачаємо, і не тільки ми - весь світ втрачає ось ці основи моралі: допомагати слабким, рятувати, турбуватися про людей похилого віку. Це ж ми повинні були бігати та кричати, що серед людей похилого віку смертність 10-15-20 відсотків! Давайте, бабусі, ми вас захистимо! Вас насамперед! Ви - наше все! А нам на них, як зазвичай, було наплювати.

Які причини нового спалаху коронавірусної хвороби і таких високих цифр?

Насамперед це "дельта" - надзвичайно заразний штам. Він чітко підтвердив всі епідеміологічні характеристики коронавірусу з акцентом на те, що вірус

розповсюджується головним чином через повітря. Тому основою профілактики є повітряний обмін в приміщеннях насамперед. Як тільки люди починають активно спілкуватися в приміщенні, де немає припливно-витяжної вентиляції контрольованої, то захворюваність різко зростає, бо зростає концентрація вірусу у повітрі, яким дихають. А для зараження "дельтою" потрібна менша доза. Умовно кажучи, щоб заразитися уханським первинним вірусом треба було вдихнути 1000 вірусів, то для "дельти" достатньо сто. І це один з факторів. І, звичайно, ми ж самі… Всі ці соціальні дистанції, маски… Це так, щоб відчепилися. У людина маска одна і та же, лежить в кишені 2-3 місяці, він її надягає, а ніс стирчить над маскою. Це все чиста показуха.

Станом на нині в Україні повністю щеплено 17 відсотків населення. Це дає підстави говорити про провал кампанії з вакцинації?

Я не бачив особливої кампанії, якщо чесно. Насамперед головне, що держава мала зробити, вона зробила - це забезпечила вакциною. Вакцина в країні є. Далі, дійсно, кампанія чи ні, але треба було щось зробити, щоб люди почали вакцинуватися! Які для цього є інструменти? Є роз’яснення, заохочування, мотивація, приклад. Все. Крапка. Я точно знаю, що в країні є авторитетні люди, яких важко звинуватити у приналежності до держави. Я кажу про блогерів, артистів, митців, модних дизайнерів, кулінарів. Купа людей, які користуються любов’ю людей. Нам треба було зробити так, щоб ці люди були за вакцинацію. Щоб це стало модним, класним, трендом адекватності, інтелігентності суспільства.

Чи вакцинувалися Ви самі від коронавірусу?

Звичайно.

І якою вакциною?

Перша, яка з’явилася в країні. "Ковішилдом" від "Астразенека". Через три місяці - друга доза. Через три місяці, тому що я вважав - і є такі дані, - що "Астразенека" має максимальну ефективність, якщо повторна вакцинація через три місяці. Хоча зараз усіх закликають через місяць вакцинуватися, щоб не тягнути, щоб був більш високий рівень імунітету.

Чи були у Вас якісь побічні ефекти?

Ні, ніяких. У місці ін’єкції трохи боліло.

Ви самі перехворіли на коронавірус?

Так, у легкій формі. І симптоматика легка, але наслідки… Нюх та смак відновилися після восьми місяців найлегшої форми хвороби.

Як ви ставитеся до аргументів тих, хто не хоче щепитися чи носити маски в громадських місцях? Мовляв, ця вакцина - незрозуміло що; що маски не врятують…

Коли люди намагаються знайти, скажімо так, відмазку, чому я не хочу вакцинуватися... Насправді часто-густо це нагадує мені певну дискусію на релігійні теми, в мене повна аналогія. Ось, я вірю в те, що вакцини допомагають. Або я не вірю в те, що вакцини допомагають. Якщо ми до цього ставимося раціонально, то, дивіться: На планеті на сьогодні введено майже, замисліться, вісім мільярдів доз протикоронавірусної вакцини. Вісім мільярдів доз! Більше того, ми вводимо протикоронавірусні вакцини в той час, коли кожна введена вакцина залишає електронний слід. Тобто ми не просто вводимо десь у лісі. При кожній дозі, що ввели, ми знаємо вік людини, параметри, де, коли. Та оскільки це все в електронному виді, то це величезний масив інформації, щоб аналізувати ефективність, безпеку, побічні ефекти. Жодна вакцина в цілому світі не протестована настільки інтенсивно, як протикоронавірусна! Бог з ними, з цими тестами! Ми маємо конкретику. Ось, відділення реанімації в Києві, Харкові, Одесі, Львові, Мінську, де завгодно - там 99 відсотків людей не вакциновані. А ті, які нібито вакциновані, в 50 відсотках випадків зі фальсифікованими документами.

Як Ви думаєте, якби Україна мала свою власну вакцину, ситуація з рівнем вакцинації була б кращою?

Україна не могла мати свою власну вакцину, тому що в нас для цього немає жодних ресурсів. Нуль! Ми все зробили, щоб це було знищено під корінь. Вакцинація - це передовий бік медичної науки. Якщо вона в нас і з’явиться, то ми будемо просто розливати по ампулках те, що нам привезуть.

Чому в Україні так багато недовіри навіть до визнаних у ЄС вакцин?

Відсутність державної політики і здебільшого системи охорони здоров’я. Найпростіший спосіб повернути довіру - примусити люде рахувати свої гроші. Я перекладу на зрозумілу мову. Ви щеплені чи ні? У випадку захворювання ви будете оплачувати лікування зі своєї кишені. Ви будете знати, що у випадку хвороби вас будуть лікувати безкоштовно, якщо ви щеплені. А якщо не щепленні, то будете оплачувати самі. Все - і жодних проблем! У вас є страхова компанія, яка каже: страховий поліс коштує 100 євро на місяць, якщо ви щеплені; якщо ні - то страховий поліс коштує 300 євро на місяць.

А як ви ставитеся до варіанта зробити вакцинацію обов'язковою?

Я вважаю, це неправильно. Хоча б тому, що мають бути базові уявлення про права людини. Але ми маємо зробити так, щоб не вакцинуватися було соромно, дорого і небезпечно.

Ваші поради для профілактики коронавірусу?

Всього два слова - вакцинація і вентиляція. Вакцинація людей і вентиляція приміщень, максимальний повітрообмін, там, де велика кількість людей.

Які найбільш поширені довгострокові наслідки коронавірусу?

Так званий лонгковід - це проблема із судинами, безсоння, депресія, втомлюваність, велика кількість усіляких ваших хронічних неврологічних хвороб, гіпертонічна хвороба. І до речі, один з найголовніших ефектів вакцинації в тому, що вона зменшує вірогідність лонгковіду. Я не кажу вже про те, що в нас головне завдання в державі - створення і вкладання коштів в систему психічної допомоги. Тому що депресія, панічні атаки, спроби суїциду після короновірусної інфекції - це величезна проблема. І вона буде наростати стрімко. І ми вже маємо до цього бути готовими.

МОЗ України погодив щеплення дітей від ковіду віком від 12 до 17 років. Погоджена вакцина BioNTech/Pfizer. Чи варто щеплювати нею дітей?

Так, однозначно. В першу чергу тому, що діти "вбивають" дорослих. Вони можуть хворіти в легкій формі. І коли людина хворіє в легкій формі, в неї можуть бути проблеми з рівнем утворення антитіл. І саме ці люди, які перенесли захворювання в легкій формі, з малим рівнем антитіл , є об'єктами, де відбувається мутація вірусу.

Як загалом вплинула пандемія на дітей? На їхнє психічне здоров'я?

Негативно. Діти не комунікують, часто сидять вдома, спостерігають за бійками батьків. До речі, велика кількість родин розпалися через коронавірус. Діти бачать цю нещасну мати, яка не може з дому вийти. Діти збираються в кімнатах, сидять з чіпсами, дивляться усіляку фігню в інтернеті. Звичайно, ні про яке психічне здоров’я мова не йде. І це окрема проблема, через яку має зібратися РНБО.

Які наслідки?

Буде наркоманія, токсикоманія, все це буде!

Коли, на Вашу думку, можна чекати спад цієї хвилі епідемії?

Цієї хвилі? Думаю, стане легше наприкінці січня. А взагалі більш-менш стабільно стане наприкінці 2022 року - хто доживе…