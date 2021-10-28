Київ значно посилює карантинні заходи з 1 листопада

З 1 листопада Київ значно посилює карантинні обмеження, проанонсував у четвер, 28 жовтня, міський голова Віталій Кличко. За його словами, вдатися до додаткових заходів міськраду змушує зростання кількості хворих на коронавірус. Так, завантаженість лікарняних ліжок, оснащених кисневими апаратами, в столиці вже кілька днів перевищує 66 відсотків.

"Це вже критерій, на жаль, "червоної" зони. Рішення про віднесення міста до "червоної" зони ухвалює державна комісія, але в рамках свої повноважень місто запроваджує суворі обмеження", - повідомив Кличко.

З наступного тижня відвідувати, а так само і працювати в торговельно-розважальних закладах, кафе, ресторанах, готелях, установах соцзахисту, центрах надання адміністративних послуг чи спортзалах можна буде лише з негативним ПЛР-тестом або сертифікатом про вакцинацію від коронавірусу. Міськрада також заборонила учням шкіл повертатися з осінніх канікул - школи продовжать навчальний процес в дистанційній формі. Дитячі садки працюватимуть лише за умови стовідсоткової вакцинації персоналу.

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Київ не наважився зупиняти роботу громадського транспорту, однак користуватись ним дозволять лише вакцинованим пасажирам, або тим, хто має негативний ПЛР-тест. Втім, довідки про тестування та вакцинацію перевірятимуть, за словами Кличка, не на вході у транспорт, а спеціальні бригади контролю.

27 жовтня в Україні зафіксували найбільше з початку пандемії випадків коронавірусної хвороби - понад 26 тисяч. Найбільше інфікувань зафіксовано в Одеській (2296), Дніпропетровській (2113), Житомирській (1668), Харківській (1517), Львівській (1506) областях та в місті Київ (1451).

З минулого тижня пасажири міжобласних рейсів зобов'язані пред'являти сертифікат про вакцинацію або негативний COVID-тест. Нові правила поширюються на пересування потягом, літаком та автобусом