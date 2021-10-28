В Україні новий рекорд добової захворюваності на коронавірус

В Україні за 27 жовтня зафіксували рекордні 26071 випадок інфікування COVID-19 за весь час пандемії. Серед нововиявлених хворих - понад 1800 дітей і 477 медпрацівників, повідомляє міністерство охорони здоров'я України (МОЗ) у четвер, 28 жовтня. Попередній рекордний показник випадків інфікування - 23785 - був зафіксований в Україні 22 жовтня.

Найбільше діагнозів COVID-19 поставили в Одеській (2296), Дніпропетровській (2113), Житомирській (1668), Харківській (1517), Львівській (1506) областях та в місті Київ (1451). 576 людей померли внаслідок коронавірусних ускладнень, 5366 хворих госпіталізували.

Водночас 27 жовтня зробили найбільшу кількість добових щеплень від коронавірусу - 291 985, що на 692 щеплення більше, ніж рекорд, встановлений 26 жовтня. Як заявляв очільник МОЗ Віктор Ляшко напередодні, хоча б однією дозою вже вакциновані 30 відсотків дорослого населення України. Прискорення темпів вакцинації спостерігається на тлі посилення карантинних заходів в регіонах України.

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Посилення карантину - відповідь на стрімке поширення COVID-19

Нагадаємо, з 30 жовтня "червоний" рівень епідемічної небезпеки буде встановлений на території Житомирської, Івано-Франківської, Київської, Луганської, Львівської, Хмельницької та Чернігівської областей.

До цього найсуворіші карантинні обмеження набрали чинності у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Сумській та Херсонській областях. Там забороняється робота кафе, ресторанів, торговельно-розважальних центрів, непродовольчих магазинів, кінотеатрів, фітнес-центрів, більшості закладів освіти. Обмеження не поширюються на заклади, в яких усі працівники та відвідувачі повністю щеплені від COVID-19.

Крім того, з 21 жовтня пасажири міжобласних рейсів зобов'язані пред'являти сертифікат про вакцинацію або негативний COVID-тест. Нові правила поширюються на пересування потягом, літаком та автобусом.

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