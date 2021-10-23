Рівненська та Миколаївська області переходять до "червоної" зони карантину

"Червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Рівненської та Миколаївської областей, починаючи з вівторка, 26 жовтня, встановила державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій України. Про це повідомив міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов у суботу, 23 жовтня.

Раніше ця ж держкомісія встановила "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Херсонської області - з 15 жовтня, а з 18 жовтня - також на території Запорізької, Одеської, Донецької та Дніпропетровської областей, з 23 жовтня - у Сумській області.

У регіонах, які потрапили до "червоної" зони, діють найсуворіші з наявних нині в Україні карантинних обмежень. Зокрема, заборонена:

робота закладів громадського харчування, окрім адресної доставки та замовлень навинос;

робота торговельно-розважальних центрів та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо;

робота закладів освіти, окрім дитячих садків і початкових класів шкіл;

робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів;

проведення масових заходів, окрім офіційних спортивних заходів і матчів командних ігрових видів спорту без глядачів;

робота закладів культури, окрім історико-культурних заповідників, проведення кіно- та відеозйомки.

Як зазначають у МОЗ, ці обмеження знімаються у разі, якщо всі без винятку співробітники, відвідувачі закладів або учасники заходів матимуть повну вакцинацію від коронавірусу, підтверджену зеленим COVID-сертифікатом.

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Тим часом, в Україні станом на суботу, 23 жовтня, було зафіксовано 23229 нових випадків захворюваня COVID-19, одужали 8330 осіб, 483 людини померли. Про це повідомляє пресслужба міністерства охорони здоров'я України. Крім того, повідомляється про новий рекорд щеплень: за добу вакциновано майже 290 тисяч українців.

За даними порталу Worldometers, який спеціалізується на статистиці з

найважливіших світових подій, Україна напередодні була другою за кількістю нових смертей із COVID-19 за добу в Європі після Росії.

Кількість зареєстрованих випадків зараження коронавірусом COVID-19 у світі станом на суботу зросла до 242 мільйона 988 тисяч осіб, свідчать дані американського університету Джонса Хопкінса.