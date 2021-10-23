Рівненська та Миколаївська області переходять до "червоної" зони карантину
Ще дві області в Україні через високий рівень захворюваності на COVID-19 переходять до "червоної" зони карантинних обмежень. З 26 жовтня у списку - Рівненьска та Миколаївська області.
У київській лікарні (архівне фото)
"Червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Рівненської та Миколаївської областей, починаючи з вівторка, 26 жовтня, встановила державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій України. Про це повідомив міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов у суботу, 23 жовтня.
Раніше ця ж держкомісія встановила "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Херсонської області - з 15 жовтня, а з 18 жовтня - також на території Запорізької, Одеської, Донецької та Дніпропетровської областей, з 23 жовтня - у Сумській області.
У регіонах, які потрапили до "червоної" зони, діють найсуворіші з наявних нині в Україні карантинних обмежень. Зокрема, заборонена:
робота закладів громадського харчування, окрім адресної доставки та замовлень навинос;
робота торговельно-розважальних центрів та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо;
робота закладів освіти, окрім дитячих садків і початкових класів шкіл;
робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів;
проведення масових заходів, окрім офіційних спортивних заходів і матчів командних ігрових видів спорту без глядачів;
робота закладів культури, окрім історико-культурних заповідників, проведення кіно- та відеозйомки.
Як зазначають у МОЗ, ці обмеження знімаються у разі, якщо всі без винятку співробітники, відвідувачі закладів або учасники заходів матимуть повну вакцинацію від коронавірусу, підтверджену зеленим COVID-сертифікатом.
Тим часом, в Україні станом на суботу, 23 жовтня, було зафіксовано 23229 нових випадків захворюваня COVID-19, одужали 8330 осіб, 483 людини померли. Про це повідомляє пресслужба міністерства охорони здоров'я України. Крім того, повідомляється про новий рекорд щеплень: за добу вакциновано майже 290 тисяч українців.
За даними порталу Worldometers, який спеціалізується на статистиці з найважливіших світових подій, Україна напередодні була другою за кількістю нових смертей із COVID-19 за добу в Європі після Росії.
Кількість зареєстрованих випадків зараження коронавірусом COVID-19 у світі станом на суботу зросла до 242 мільйона 988 тисяч осіб, свідчать дані американського університету Джонса Хопкінса.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
BioNTech та Pfizer: початок мРНК-революції
Першою вакциною від COVID-19, дозволеною до застосування в США і ЄС, стала розробка німецьких вчених Угура Шахіна і його дружини Езлем Тюречі. Їхня фірма BioNTech з Майнца уклала альянс з американським гігантом Pfizer. У 2021 році будуть випущені два мільярди доз. Завдяки цій вакцині ЗМІ заговорили про "революцію" у фармацевтиці - вона стала першою вакциною, що базується на матричній РНК.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
Moderna: родом з університету Гарварда
На РНК-технологіях, що вважаються новим словом у медицині, спеціалізується і американська біотехнологічна компанія Moderna. Її штаб-квартира розташована в Кембриджі, у штаті Массачусетс, поблизу Гарвардського університету, вчені якого і заснували цю фірму в 2010 році. Вакцина Moderna, створена за фінансової підтримки влади, стала другою, зареєстрованою в США і ЄС на рубежі 2020-21 років.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
У AstraZeneca - "оксфордська вакцина"
Учені Оксфордського університету уклали для клінічних випробувань і виробництва своєї вакцини альянс з британсько-шведською компанією AstraZeneca. Вона значною мірою забезпечує вакцинацію жителів Великобританії, виконує замовлення ЄС і активно працює з країнами, що розвиваються, адже у "оксфордської вакцини" дуже низька ціна. Так, в Індії її випускають для місцевого ринку і на експорт.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
"Спутник V": найперша реєстрація
У серпні 2020 року Росія оголосила, що першою в світі зареєструвала вакцину від коронавірусу під назвою "Спутник V". Масова вакцинація російського населення офіційно почалася в січні 2021 року. На закордонні ринки цю векторну вакцину, розроблену вченими московського Центру Гамалії, просуває Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ). На фото - прибуття першої партії в Болівію.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
Sinovac: тихий конкурент з Китаю
Без зайвого шуму і докладних звітів про результати клінічних досліджень Китай розробив щонайменше три вакцини. Одну з них, створену на основі інактивованого коронавірусу, компанія Sinovac Biotech тестувала в декількох країнах Азії, зокрема в Індонезії, яка її потім закупила. Аби подати приклад співвітчизникам, президент країни Джоко Відодо прищепився першим.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
CureVac: принтер для вакцин від Tesla
Другу німецьку мРНК-вакцину, реєстрація якої очікується до літа, компанія CureVac з Тюбінгена вироблятиме й експортуватиме на світовий ринок в союзі з концерном Bayer. Але її можна буде виготовляти й прямо в клініках всюди і світі. Зразок мобільного принтера, створеного німецькою дочірньою фірмою Tesla Grohmann, Ілон Маск (в центрі) демонстрував у вересні 2020 року депутатам Бундестагу.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
Sanofi: дві невдачі й допомога Євросоюзу
Французька компанія Sanofi - один з найбільших в світі виробників вакцин. Але цього разу вона двічі зазнала невдачі: ані спільна розробка з британською GlaxoSmithKline, ані спроба створити власну мРНК-вакцину досі не дали бажаного результату. Аби допомогти забезпечити країни ЄС, її завод у Франкфурті-на-Майні (на знімку) випустить влітку 125 мільйонів доз вакцини компаній BioNTech і Pfizer.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
Johnson&Johnson: достатньо однієї дози
Одним з шести виробників вакцин від коронавірусу, з якими ЄС уклав попередні договори про постачання, стала американська корпорація Johnson&Johnson. Її векторна вакцина передбачає тільки одне щеплення, а не два, і зберігається в звичайних холодильниках. Для ЄС, де реєстрація препарату очікується навесні, випускати її буде бельгійська дочірня фірма корпорації - Janssen.