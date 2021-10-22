 Обмеження на транспорті: черга за дорогим тестом довша, ніж за безплатним щепленням | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 25.10.2021

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Україна

Обмеження на транспорті: черга за дорогим тестом довша, ніж за безплатним щепленням

В Україні уже кілька днів діють нові правила міжобласних перевезень. У потяг або автобус пускають лише вакцинованих проти COVID-19 або з негативним тестом на коронавірус. Репортаж DW з вокзалів у Києві.

Центральний автобусний вокзал Києва, 22 жовтня 2021 року

Центральний автовокзал Києва, 22 жовтня 2021 року

У п'ятницю по обіді на Центральному автовокзалі Києва незвично малолюдно - напередодні, 21 жовтня, в країні запровадили більш жорсткі правила пасажирських перевезень. На платформі стоять кілька автобусів та з десяток пасажирів в очікуванні відправлення. Особливу увагу привертає до себе літня жінка, чиє невдоволення чути на всю станцію. "Мені Зеленський пенсію зробив 1800 гривень! На квитки витратила 700 гривень, ще 500 маю віддати за тест?!"  - обурюється пенсіонерка Зоя.

Згідно з новими правилами, в літаки, потяги або автобуси, котрі виходять на міжрегіональні маршрути, пускають лише тих, хто має сертифікат про щеплення проти COVID-19 або свіжий негативний тест на коронавірусну інфекцію. Запровадження таких обмежень обумовлене стрімким зростанням в Україні кількості інфікованих коронавірусом та померлих від COVID-19.

Або щеплення, або тест, або до побачення 

Оскільки Зоя не вакцинувалася, їй треба зробити тест на COVID-19, аби разом з 11-річним онуком сісти в автобус, котрий вирушає в Одесу. Оскільки за тест треба платити, жінка намагається умовити водія пустити її без "ковідних документів". Але водій Віталій непохитно стоїть на своєму. "Щоб сісти в автобус, вам треба зробити тест. У крайньому разі, хай онук їде сам, на дітей ці правила не поширюються", - пропонує водій засмученій Зої.

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Сам чоловік перед виходом на рейс зробив швидкий тест на коронавірус, навіть попри повну вакцинацію напередодні. "Через перевантаженість системи додаток "Дія" не підтягує сертифікат", - пояснює він.

Видно, що Віталій співчуває пасажирці, котра не приховує свого розпачу, але порушувати запроваджені правила не ризикує. Адже документи можуть перевірити і в дорозі - на виїзді з Києва та на блокпостах. Як розповіли інші водії, напередодні колегу Віталія, який впустив пасажирів без довідки, оштрафували на 17 тисяч гривень.

Для одних - усе вигадки, для інших - гарантія безпеки

Хоча більшість із співрозмовників DW на автовокзалі не погоджуються зі такими суворими обмеженнями, все ж дотримуються їх.

Пенсіонерка Віра, якій уже добре за 70, вважає нові правила "викачуванням грошей". "Мені здається, це все вигадка. Нащо людей у такі умови заганяти? Хто хворий - не поїде, а хто здоровий - хай собі їде. Навіщо ця катавасія з тестами. Диспетчерка так вдивлялась у цей папірець, наче на пам'ять вчила", - каже Віра. Вакцинуватися вона не хоче, хоча за щеплення навіть не треба нічого платити. Натомість вона готова робити дорогі тести.

Для інших подорожніх такі правила - гарантія безпеки. "Це нормально, що ввели обмеження, аби побороти цей вірус, - каже Роман, прямуючи на автобус Київ - Рівне. - Але треба було завчасно про це попереджати людей, щоб було менше невдоволених. Звісно, підробляють сертифікати, довідки, але так їхати все ж спокійніше, більше впевненості у безпечності оточення".

Непідготовлені автоперевізники

Роман та Юлія, які подорожують разом з дитиною, уже вакциновані. Пара показує диспетчерці електронні сертифікати. Працівниця автовокзалу пропускає пасажирів на автобус, хоча жодного пристрою для зчитування QR-кодів у неї немає.

Самі перевізники виявилися не підготовленими до нових правил. За даними компанії "Укрпас", яка спеціалізується на онлайн-продажу квитків, у день запровадження нових правил на Центральному автовокзалі Києва на маршрути не вийшло понад 40 відсотків перевізників. "Причина - перевізники не розуміють правил контролю і бояться, що поліція штрафуватиме водіїв", - цитує інформаційне агентство Інтерфакс-Україна директора компанії "Укрпас" Максима Скляренка.

Тому багато рейсів на автовокзалі було скасовано, зокрема у напрямках Теплик, Харків, Гайсин, Тальне та Кривий Ріг. Як розповіли DW працівники "Укрпас", у разі скасування рейсу з вини перевізника пасажиру повертають повну вартість квитка. Якщо ж пасажир хоче повернути квиток через нові обмеження, доведеться заплатити комісійні від 10 відсотків - в залежності від умов конкретної компанії та часу повернення квитка.

Крім уже встановленого пункту експрес-тестів, "Укрпас" має намір організувати на Центральному автовокзалі Києва центр вакцинації проти коронавірусної інфекції.

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Вакцинуватись прямо на залізничному вокзалі

А от на центральному залізничному вокзалі української столиці уже облаштували два пункти вакцинації, один з яких працює цілодобово, та три пункти швидкого тестування. Щеплення від COVID-19 проводять безкоштовно, за тест треба викласти 350 гривень. Але людей у чергах на тестування помітно більше, ніж на вакцинацію.

Черга за експрес-тестом на коронавірус на київському залізничному вокзалі

Черга за експрес-тестом на коронавірус на київському залізничному вокзалі

"Я вважаю, що щеплення не потрібне. У людей різні організми, реакція на вакцинацію, я от, наприклад, алергік. Не знаю, чи буде реакція на вакцину, але перевіряти не хочу", - каже юнак у черзі на швидке тестування, який назвався Едуардом.

Щоб зробити на вокзалі щеплення від коронавірусної хвороби, люди заповнюють анкету-згоду та показують паспорт або декларацію з сімейним лікарем. У черзі на вакцинацію в медичному пункті зібралось близько десяти людей, чекають на прибуття мобільної бригади вакцинації. За словами працівниць медпункту, у перший день дії нових правил вони зробили понад 100 щеплень - переважно пасажирам.  

Пенсіонер Сергій теж вакцинувався винятково через нові правила перевезень. "Навіщо ті вакцини? Я вже у віці, мені це не треба. Хоча кажуть і протилежне: невідомо, які будуть ускладнення від хвороби. Але тепер змушений вакцинуватися, бо хотів купити квиток, а без щеплення його навіть не продають", - каже Сергій.

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Непохитні провідниці

При посадці на потяг провідники перевіряють ковідні документи. Щоправда, і в них нема пристроїв для зчитування QR-коду. У кого нема сертифікату про щеплення або негативного тесту на потяг не пускають. Така доля спіткала й Світлану, яка так і не змогла показати провідниці свій документ. "Це жахливо, - нарікає жінка. - Він був у "Дії", я в Німеччину з ним їздила. Куди він пропав, не знаю. Ну от як мені довести, що я маю цей сертифікат?". Але розчулити провідницю, щоб та її пропустила Світлані так і не вдалося.

З введенням нових правил погоджується Лілія. У такій ситуації винятків бути не може, вважає дівчина. "Це правильно у зв'язку з тим, що відбувається в Україні, завантаженістю лікарень. Про це попереджали. Люди мали або вакцинуватися, або здавати тест, або лишатись вдома", - каже Лілія.

Провідниці "Укрзалізниці" у розмові з DW підтверджують, що через обмеження сильно впав пасажиропотік, але водночас вітають запровадження більш жорстких правил. "У мене порожній вагон - багато пасажирів здали квитки, бо не вакциновані, а тести дорогі. Але так значно безпечніше. Я сама щеплена і тепер вже не так боюся спілкуватися із пасажирами", - ділиться своїми враженнями провідниця Алла.

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    Автор: Монір Ґаеді, Валерій Сааков


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