Україна серед перших у Європі за рівнем смертності з СOVID-19

В Україні станом на суботу, 23 жовтня, було зафіксовано 23229 нових випадків захворюваня COVID-19, одужали 8330 осіб, 483 людини померли. Про це повідомляє пресслужба міністерства охорони здоров'я України. Крім того, повідомляється про новий рекорд щеплень: за добу вакциновано майже 290 тисяч українців. Раніше цього тижня вакцинація від коронавірусу стала можливою уже на десятьох залізничних станціях в Україні, де одночасно було відкрито пункти експрестестування.

Крім того, стало відомо, що міністерство охорони здоров'я (МОЗ) України та міністерство інфраструктури домовилися про постачання у країну медичного кисню з Польщі обсягом близько 240 тонн на тиждень. Про це у п'ятницю повідомив глава МОЗ Віктор Ляшко з трибуни Верховної Ради.

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За даними порталу Worldometers, який спеціалізується на статистиці з

найважливіших світових подій, Україна напередодні була другою за кількістю нових смертей із COVID-19 за добу в Європі після Росії.

Кількість зареєстрованих випадків зараження коронавірусом COVID-19 у світі станом на суботу зросла до 242 мільйона 988 тисяч осіб, свідчать дані американського університету Джонса Хопкінса.

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