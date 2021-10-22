Центри вакцинації відкрили на вокзалах Рівного, Хмельницького та Ужгорода

22 жовтня "Укрзалізниця" розгорнула центри вакцинації від COVID-19на вокзалах Рівного, Хмельницького та Ужгорода, повідомляє пресслужба компанії. Крім цих міст, щепитися від коронавірусу з 21 жовтня можна на залізничних станціяхКиєва, Львова, Харкова, Одеси, Дніпра, Ніжина та Коростеня. Як повідомляє "Укрзалізниця", 23 жовтня відкриють ще один пункт на вокзалі Івано-Франківська.

На станції в Києві доступні усі вакцини від COVID-19, які є в Україні, повідомили DW у пресслужбі "Укрзалізниці". Наявність вакцин на інших вокзалах потрібно уточнювати на місці.

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Також на 10-ти залізничних вокзалах цілодобово працюють пункти експрестестування на COVID-19, а саме у Києві, Львові, Харкові, Одесі, Дніпрі, Запоріжжі, Мукачеві, Кривому Розі, Вінниці та Полтаві (станція Полтава-Київська). Невакциновані пасажири, які мають квиток на поїзд, зможуть зробити COVID-тест за 350 гривень, зазначили в "Укрзалізниці". Після отримання негативного результату тесту невакциновані пасажири можуть отримати довідку, яка стане підставою для проїзду.

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Нові обмеження з 21 жовтня

В Україні з 21 жовтня змінилися правила міжрегіональних перевезень пасажирів у регіонах "жовтих", "помаранчевих" чи "червоних" зон. Перевезення можливі, якщо у всіх водіїв, екіпажу авіатранспорту та пасажирів будуть цифрові чи паперові сертифікати про повну вакцинацію. Для "жовтої" зони допустимий документ про отримання принаймні однієї дози вакцини.

Пасажирів також пускатимуть з негативним ПЛР-тестом або експрестестом на визначення антигену коронавірусу, який чинний 72 години від часу здачі матеріалу на аналізу.

З 21 жовтня правоохоронці перевірятимуть сертифікати вакцинації за QR-кодом у місцях великого скупчення людей - у транспорті, закладах харчування, торговельних майданчиках, на ринках.

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Київ потрапить до "червоної" зони

21 жовтня мер Києва Віталій Кличко заявив, що столиця найближчими днями потрапить до "червоної" зони. Кличко зауважив, що у зв'язку з цим комісія з надзвичайних ситуацій міста ухвалить рішення про додаткові обмеження в місті.

Нагадаємо, у регіонах, які потрапили до "червоної" зони, запроваджується низка карантинних обмежень. Зокрема, заборонена робота ресторанів, кафе, торговельно-розважальних центрів, кінотеатрів, театрів, непродовольчих ринків і магазинів, а також спортзалів, басейнів і фітнес-центрів. Крім того, у "червоній" зоні зачиняються заклади освіти, окрім дитячих садків і початкових класів шкіл. Також не проводяться масові заходи, крім офіційних спортивних заходів і матчів команд без глядачів.

В Україні за добу 21 жовтня зафіксували 23785 нових інфікувань та 614 летальних випадків - рекордні показники за всю епідемію, які фіксують другий день поспіль.