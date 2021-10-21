 COVID-19: ″Укрзалізниця″ відкрила пункти вакцинації та тестування на вокзалах | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.10.2021

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Новини

COVID-19: "Укрзалізниця" відкрила пункти вакцинації та тестування на вокзалах

Тепер вакцинуватися від COVID-19 можна на п'ятьох залізничних вокзалах України, а зробити експрестести - на десятьох. На вокзалі Києва доступні усі вакцини від COVID-19, які є в Україні, повідомили DW в "Укрзалізниці".

Потяг Укрзалізниці на вокзалі в Києві

"Укрзалізниця" розгорнула на залізничних вокзалах п'ять пунктів вакцинації та десять точок експрестестування на COVID-19 у четвер, 21 жовтня, повідомляє пресслужба компанії. Надалі "Укрзалізниця" планує відкривати пункти тестування і вакцинації в інших містах.

Пункти безкоштовної вакцинації працюють на залізничних станціях Києва, Львова, Харкова, Одеси та Дніпра. Експрестест на COVID-19 можна зробити на цих же  вокзалах, а також на залізничних станціях Запоріжжя, Мукачевого, Кривого Рогу, Вінниці та Полтави (станція Полтава-Київська).

Пасажири, які мають квиток на поїзд, зможуть зробити COVID-тест за 350 гривень, зазначили в "Укрзалізниці". Після отримання негативного результату тесту невакциновані пасажири можуть отримати довідку, яка стане підставою для проїзду. Проводитиме тестування "Медична лабораторія CSD", яка, за даними "Укрзалізниці", запропонувала найвигіднішу вартість послуг.

На вокзалі в Києві доступні усі вакцини від COVID-19, які є в Україні, повідомили DW у пресслужбі "Укрзалізниці". Наявність вакцин на інших вокзалах потрібно уточнювати на місці, додали в компанії. Експрестестування проводитимуть в усіх містах цілодобово. Також протягом усієї доби можна щептися у Києві, Дніпрі, Львові, в Одесі - з 11:00 до 18:00, а у Харкові - з 8:00 до 18:00. 

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Жорсткіший контроль з 21 жовтня

Нагадаємо, з 21 жовтня змінилися правила міжрегіональних перевезень пасажирів у регіонах "жовтих", "помаранчевих" чи "червоних" зон. Перевезення можливі, якщо у всіх водіїв, екіпажу авіатранспорту та пасажирів будуть цифрові чи паперові сертифікати про повну вакцинацію. Для "жовтої" зони допустимий документ про отримання принаймні однієї дози вакцини. Пасажирів також пускатимуть з негативним ПЛР-тестом або експрестестом на визначення антигену коронавірусу, який чинний 72 години від часу здачі матеріалу на аналізу.

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З 21 жовтня правоохоронці перевірятимуть сертифікати вакцинації за QR-кодом у місцях великого скупчення людей - у транспорті, закладах харчування, торговельних майданчиках, на ринках. 

В Україні за добу 20 жовтня зафіксували 22415 нових інфікувань та 546 летальних випадків - це найвищі показники інфікувань та смертей за весь час епідемії.

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З 21 жовтня пасажири міжобласних рейсів в Україні зобов'язані пред'являти "ковідні документи" - сертифікат про вакцинацію або негативний COVID-тест. Нові правила поширюються на пересування потягом, літаком та автобусом.  

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Смертність від COVID-19 є найвищою у країнах з низьким рівнем вакцинації, свідчить аналіз статистики по Європі.  

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