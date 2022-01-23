COVID-сертифікат

Рада окремо збереться для посилення покарання за підробку COVID-документів

Рада може внести зміни до Кримінального кодексу, які передбачатимуть штраф до 170 тисяч гривень або позбавлення волі до трьох років для тих, хто виготовлятиме та продаватиме підроблені COVID-сертифікати.