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COVID-сертифікат

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "COVID-сертифікат".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

У Брюсселі розігнали демонстрацію проти коронавірусних обмежень

У Брюсселі розігнали демонстрацію проти коронавірусних обмежень 23.01.2022

У Брюсселі поліція застосувала водомети та сльозогінний газ проти демонстрантів, що виступали проти коронавірусних обмежень в Бельгії. У ході взяли участь кілька десятків тисяч людей.
В Україні скоротять термін дії COVID-сертифікатів до дев'яти місяців - МОЗ

В Україні скоротять термін дії COVID-сертифікатів до дев'яти місяців - МОЗ 10.01.2022

За аналогією з Європейським Союзом, в Україні цього тижня ухвалять рішення щодо скорочення терміну дії сертифікатів про вакцинацію від коронавірусу до дев'яти місяців, повідомили в міністерстві охорони здоров'я.
В Україні запровадили бустерне щеплення для повнолітніх

В Україні запровадили бустерне щеплення для повнолітніх 06.01.2022

В Україні дозволили проведення третього щеплення від коронавірусу всім повнолітнім вакцинованим, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

ЄС обмежив термін дії сертифікатів про вакцинацію від коронавірусу

ЄС обмежив термін дії сертифікатів про вакцинацію від коронавірусу 21.12.2021

Від 1 лютого термін дії сертифікатів про вакцинацію від коронавірусу в країнах Євросоюзу становитиме дев'ять місяців. Обмеження не стосуватиметься тих, хто до цього часу отримає бустерне щеплення.
COVID-19: у Німеччині бум підроблених документів про вакцинацію

COVID-19: у Німеччині бум підроблених документів про вакцинацію 20.12.2021

Відтоді, як для відвідування громадських заходів та більшості магазинів у Німеччині вимагають пред'явити сертифікат про вакцинацію, розквітла торгівля підробками. Чому так важко з ними боротися - у матеріалі DW.
Кабмін продовжив карантин в Україні до квітня

Кабмін продовжив карантин в Україні до квітня 15.12.2021

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль обіцяє: карантинні обмеження діятимуть доки не вакцинуються 70 відсотків населення. Наразі від COVID-19 щепилися більше 40 відсотків українців.
Швейцарці на референдумі підтримали COVID-сертифікати - екзитпол

Швейцарці на референдумі підтримали COVID-сертифікати - екзитпол 28.11.2021

Cертифікати у Швейцарії вимагають у ресторанах та на різних заходах ще з вересня, утім противники називають їх застосування дискримінаційним. Тож питання сертифікатів винесли на всенародне обговорення.

Єврокомісія запропонувала обмежити термін дії сертифікатів вакцинації

Єврокомісія запропонувала обмежити термін дії сертифікатів вакцинації 25.11.2021

Через зменшення рівня захисту від коронавірусу, який забезпечує вакцинація, у Єврокомісії запропонували обмежити термін дії COVID-сертифікатів. Європейцям радять робити бустерні щеплення.
Як в Україні борються з підробленими COVID-сертифікатами?

Як в Україні борються з підробленими COVID-сертифікатами? 11.11.2021

Епідемія підробок шириться Україною разом з коронавірусом. DW з'ясувала, як держава намагається боротися з фальшивими COVID-сертифікатами і навіщо запроваджує "ковідну амністію".

COVID-19 в Україні: у МВС повідомили деталі ковідної амністії

COVID-19 в Україні: у МВС повідомили деталі "ковідної амністії" 10.11.2021

В Україні анонсували так звану "ковідну амністію". Громадян, які мають підроблені сертифікати вакцинації від COVID-19, звільнять від кримінальної відповідальності та дозволять щепитися від коронавірусу.
Рада окремо збереться для посилення покарання за підробку COVID-документів

Рада окремо збереться для посилення покарання за підробку COVID-документів 01.11.2021

Рада може внести зміни до Кримінального кодексу, які передбачатимуть штраф до 170 тисяч гривень або позбавлення волі до трьох років для тих, хто виготовлятиме та продаватиме підроблені COVID-сертифікати.
Сестрам Савченко вручили підозру за підроблені COVID-сертифікати

Сестрам Савченко вручили підозру за підроблені COVID-сертифікати 30.10.2021

Екснародній депутатці Надії Савченко та її сестрі Вірі вручили підозру за використання підроблених COVID-сертифікатів. За даними Нацполіції, в Україні вже відкрито понад 860 проваджень щодо підробки COVID-документів.

Розробника підробної Дії запросили стажуватися в мінцифрі

Розробника підробної "Дії" запросили стажуватися в мінцифрі 28.10.2021

Втім юнак, який продавав програму, що підробляє офіційні документи, все одно може отримати покарання за рішенням суду.
COVID-19: Укрзалізниця відкрила пункти вакцинації та тестування на вокзалах

COVID-19: "Укрзалізниця" відкрила пункти вакцинації та тестування на вокзалах 21.10.2021

Тепер вакцинуватися від COVID-19 можна на п'ятьох залізничних вокзалах України, а зробити експрестести - на десятьох. На вокзалі Києва доступні усі вакцини від COVID-19, які є в Україні, повідомили DW в "Укрзалізниці".

В Україні викрили шахраїв на продажі ПЛР-тестів та COVID-сертифікатів

В Україні викрили шахраїв на продажі ПЛР-тестів та COVID-сертифікатів 21.10.2021

Вартість фальшивого тесту становила 400 гривень, а COVID-сертифікату - 1500 гривень. За даними українських правоохоронців, щомісячний прибуток зловмисників сягав чотирьох мільйони гривень.

Україна продовжила дію сертифікату про вакцинацію до 365 днів

Україна продовжила дію сертифікату про вакцинацію до 365 днів 15.09.2021

Уряд України продовжив дію сертифікату про вакцинацію від коронавірусу з 180 до до 365 днів.
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