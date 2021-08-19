У мінцифри розповіли подробиці про цифрові COVID-сертифікати для подорожей

Невдовзі українці зможуть подорожувати з цифровими COVID-сертифікатами в мобільному застосунку "Дія". Про це в п'ятницю, 20 серпня, повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на брифінгу.

"Сьогодні, о 10:00 ранку, ми приєдналися до Європейського Союзу технічно після того, як було опубліковано рішення (Європейської Комісії про взаємне визнання цифрових COVID-сертифікатів. - Ред.). І після того, як Play Market (Android) і App Store (IOS) оновлять нову версію мобільного застосунку "Дія", українці зможуть установити "Дію", згенерувати COVID-сертифікат і подорожувати до європейських країн", - повідомив Федоров, якого цитує інформагенція "Українські новини".

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Урядовець додав, що зараз при плануванні подорожі потрібно обов'язково перевіряти офіційну інформацію міністерства закордонних справ і міністерства охорони здоров'я, адже наразі додаток оновлюється, і це може тривати кілька днів. Федоров нагадав, що згенерувати COVID-сертифікат у мобільному застосунку "Дія" потрібно в розділі "Послуги".

У застосунку "Дія" будуть доступні два сертифікати: внутрішній і міжнародний для можливості подорожей до країн Європейського Союзу. Міністр уточнив, що міжнародний COVID-сертифікат містить більше медичної інформації. Також Федоров повідомив, що за кілька днів можна буде згенерувати COVID-сертифікат на порталі "Дія". У разі виникнення проблем із завантаженням цифрового COVID-сертифіката можна звернутися за підтримкою до мінцифри або до сімейного лікаря.

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Як повідомлялося, напередодні було ухвалено рішення Єврокомісії про взаємне визнання електронних COVID-сертифікатів між ЄС і Україною. Як пояснив керівник українського уряду Денис Шмигаль, COVID-сертифікат зможуть отримати в додатку "Дія" ті українці, які пройшли повний курс вакцинації. Український цифровий COVID-сертифікат дозволяє вільно подорожувати до Європейського Союзу і визнається для пред'явлення в країнах ЄС, пояснив тоді Шмигаль.

Нагадаємо, в Україні з 1 липня було запущено бета-тестування COVID-сертифікатів у "Дії" для користувачів iOS. Із 17 серпня було запущено бета-тестування COVID-сертифікатів у мобільному застосунку "Дія" для користувачів Android.