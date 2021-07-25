 14 країн Євросоюзу відкрили кордони для українських туристів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.07.2021

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Новини

14 країн Євросоюзу відкрили кордони для українських туристів

Після рекомендації Ради Європейського Союзу зняти обмеження на поїздки туристів з України свої кордони для них відкрили вже 14 країн ЄС. Для в'їзду потрібні сертифікати вакцинації чи негативні тести на коронавірус.

Аеропорт Мюнхена

Аеропорт Мюнхена

Свої кордони для українських туристів відкрили вже 14 країн-членів ЄС, повідомило у понеділок, 26 липня, міністерство закордонних справ України. Це сталось після рекомендації Ради Європейського Союзу країнам ЄС зняти обмеження на поїздки туристів з України.

Зокрема, кордони для українців відкрили Данія, Німеччина, Бельгія, Латвія, Литва, Естонія, Фінляндія, Словаччина, Словенія, Нідерланди, Франція, Швеція, Іспанія та Португалія.

"Країна за країною повертаємо повноцінну дію безвізу з ЄС. Свобода подорожей українців - серед пріоритетів МЗС", - наголосив очільник українського МЗС Дмитро Кулеба.

Для в'їзду в більшість країн необхідно надати свідоцтво про вакцинацію або негативний ПЛР-тест. Однак конкретні умови в'їзду в кожну окрему країну відрізняються.

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