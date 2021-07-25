14 країн Євросоюзу відкрили кордони для українських туристів

Свої кордони для українських туристів відкрили вже 14 країн-членів ЄС, повідомило у понеділок, 26 липня, міністерство закордонних справ України. Це сталось після рекомендації Ради Європейського Союзу країнам ЄС зняти обмеження на поїздки туристів з України.

Зокрема, кордони для українців відкрили Данія, Німеччина, Бельгія, Латвія, Литва, Естонія, Фінляндія, Словаччина, Словенія, Нідерланди, Франція, Швеція, Іспанія та Португалія.

"Країна за країною повертаємо повноцінну дію безвізу з ЄС. Свобода подорожей українців - серед пріоритетів МЗС", - наголосив очільник українського МЗС Дмитро Кулеба.

Для в'їзду в більшість країн необхідно надати свідоцтво про вакцинацію або негативний ПЛР-тест. Однак конкретні умови в'їзду в кожну окрему країну відрізняються.