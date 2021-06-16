Франція відкривається для туристів з України

Франція відкрилася для туристів з України, повідомив у п'ятницю, 23 липня, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. "Французький уряд відкрив в'їзд для всіх типів подорожей українців згідно з рекомендацією Ради ЄС", - написав він у Twitter.

В'їзд без обмежень дозволений зі свідоцтвом про вакцинацію. Франція визнає такі вакцини: Pfizer, Moderna і AstraZeneca, в тому числі Covishield. Невакциновані громадяни також можуть в'їхати у країну, але за умови наявності ПЛР-тесту або тесту на антитіла.

Раніше кордони для вакцинованих від коронавірусу українців також відкрили Словаччина, Данія та Німеччина. З 26 липня для туристів з України також відкриється і Швеція.

Дивитись відео 06:05 Поділитись Безвіз на пляжі: куди українцям можна їхати влітку (11.05.2021) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/3tG6U Безвіз на пляжі: куди українцям можна їхати влітку (11.05.2021)