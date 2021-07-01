ЄС розширив список країн, із яких дозволено в'їжджати туристам
Рада ЄС внесла до списку ще 11 країн та територій. України в переліку немає.
ЄС поки залишається закритим для необов'язкових поїздок з більшості третіх країн
Рада ЄС оновила список країн, із яких рекомендує дозволити необов'язкові подорожі до Євросоюзу. Згідно з повідомленням на сайті Ради ЄС, із четверга, 1 липня, до цього переліку додали Вірменію, Азербайджан, Боснію і Герцеговину, Бруней, Йорданію, Канаду, Катар, Молдову, Саудівську Аравію, Чорногорію, а також Косово, яке не визнане всіма країнами-членами ЄС.
До цього список містив 17 країн та територій, зокрема Сербію, Північну Македонію, Ізраїль, Японію, США та інші.
Рекомендація Ради ЄС не є обов'язковою для урядів країн-членів ЄС. Вона стосується необов'язкових поїздок із третіх країн, як-то туризм чи відвідування родичів. Вона також не прив'язана до вакцинації: Рада ЄС затвердила рекомендацію відкривати кордони ЄС для вакцинованих від коронавірусу осіб із третіх країн наприкінці травня. Деякі держави, як-то Німеччина, вже втілили її.
Список країн, із яких радять дозволити в'їзд, мають переглядати кожні два тижні.
Внесення країни до переліку таких, із яких дозволено в'їжджати, не звільняє мандрівників від обов'язку надавати актуальний негативний тест на коронавірус. Країни-члени ЄС можуть також вимагати самоізоляцію та повторний тест.
Нагадаємо, у травні Рада ЄС змінила головний критерій для внесення країн у цей перелік: у них повинно бути не більше 75 нових випадків заражень коронавірусом на 100 тисяч населення за 14 днів. Раніше цей поріг було встановлено на рівні 25 випадків.
Враховують також інші критерії: стабільне зниження кількості нових випадків захворювань на COVID-19; проведення більш ніж 300 тестів на 100 тисяч населення упродовж останніх 7 днів, із них не більше ніж 4 відсотки позитивних; поширення (або непоширення) небезпечних варіантів коронавірусу; темпи вакцинації населення; надійність даних, які надають країни; взаємне послаблення обмежень на в'їзд.
Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети
Туреччина: крутими стежками у гірські села
Для вакцинації жителів гірського регіону на південному сході Туреччини треба мати хорошу фізичну підготовку. Щеплення мешканців гірських сіл є вкрай важливою справою, наголошує лікарка Зейнеп Ералп. Тут люди часто живуть дуже тісно, й інфекція може швидко поширитися. Крім того, гірські жителі не особливо люблять ходити до лікарні. "Отже, ми повинні прийти до них", - каже Ералп.
Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети
Італія: крізь сніг і кригу
Старим часто буває складно самим дістатись центру вакцинації. У долині Майра, що простягнулась у західній частині італійських Альп зовсім неподалік французького кордону, медики ходять від будинку до будинку, аби зробити щеплення від коронавірусу тим, кому за 80.
Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети
Аляска: літаком на Юкон
Ця медсестра має в своєму багажу один єдиний резервуар, що містить кілька доз вакцин від коронавірусу. Її літак прямує до американського містечка Ігл, що на південному березі річки Юкон. У цьому містечку мешкає не більше 100 осіб. В багатьох програмах вакцинації корінні народи зараховані до пріоритетних груп. Часто вони живуть далеко від лікарень.
Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети
Колумбія: роз'яснювальна робота в Кордильєрах
Анселмо Тунубала миє руки перед тим, як зробити старій жінці щеплення. 49-річний лікар щодня ходить від поселення до поселення в горах на південному заході Колумбії. Він пояснює місцевим їхньою рідною мовою, чому важливо вакцинуватися. Тунубала належить до народності гуамбіа, як і його пацієнти. Вони скептично ставляться до щеплення й більше довіряють традиційній медицині та релігійним лідерам.
Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети
Мексика: багатогодинний піший марш
Майже чотири години знадобилось цим чоловікам та жінкам, аби пішки дістатись до відділеного містечка Нуева Колоніа, що в центральній Мексиці. Там їм зробили щеплення від коронавірусу. Ці люди належать до індіанського народу уічолі.
Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети
Бразилія: доволі хитка справа
Ольга Піментел причалила свій човен до катера мобільної бригади вакцинації. До муніципалітету Носа Сеньора Лівраменту, що на річці Ріу Негру в Бразилії, можна дістатись тільки по воді. "Прекрасно! І майже не боляче", - каже 72-річна жінка, посміхаючись. І наостанок вигукує: "Viva o SUS!" - "Хай живе система охорони здоров'я Бразилії!".
Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети
Бразилія: щеплення при світлі свічок
Президент Бразилії, правий популіст Жаір Болсонару, тривалий час поширював скепсис щодо щеплення від коронавірусу. Але нарешті і в цій країні розгорнулася кампанія з вакцинації. Серед перших, кому роблять щеплення, - корінне населення й нащадки африканських рабів. До цієї групи належить і 70-річна Раймунда Ноната. В її селищі немає електромережі. Тому робити щеплення доводиться при світлі свічок.
Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети
Уганда: на щеплення на водному таксі
Жінці, що сидить у передній частині човна, вже зробили щеплення. Разом з донькою вона знову полишає острів Бвама - найбільший на озері Буніоні в Уганді. Й у цій центральноафриканській країні уряд намагається провести кампанію з вакцинації також у найвіддаленіших регіонах.
Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети
Зімбабве: складно прохідними шляхами
Тут хоча й обійшлося без човна, але долати водну перепону довелося. Шлях у селище Джарі в Зімбабве цій мобільній бригаді перекрила річка, що затопила дорогу. За даними відомства з охорони здоров'я Африканського Союзу (Africa CDC), досі лише менше одного відсотка населення Зімбабве повністю вакциновані проти коронавірусу - як і багато де, тут щеплення роблять першочергово медичному персоналу.
Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети
Японія: і тут є віддалені села
Японські міста належать до найбільших та найсучасніших у світі, але й у цій країні є маленькі віддалені села з кількома сотнями жителів. Кітааікі - одне з таких. До того, хто не може відвідати найближче місто, аби йому зробили щеплення, лікар приходить додому.
Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети
Індонезія: в супроводі охоронців
На початку січня кампанія з вакцинації розпочалася й в Індонезії. З міста Банда-Ачех мобільні бригади на човнах відправляються до віддалених островів. Вакцина, яку транспортують у портативних холодильниках, є настільки цінною, що для медиків довелося організувати охоронний супровід.
Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети
Індія: записатися на вакцинацію і заразитися коронавірусом?
Індія належить до країн, котрі найбільше постраждали внаслідок пандемії. Всередині березня медики відвідали селище Бахакаджарі, що на річці Брахмапутра. Ці жінки прийшли, аби записатись у чергу на вакцинацію. Без масок, без соціальної дистанції - лишається лише сподіватись, що такі обставини не призвели до нових заражень коронавірусом.