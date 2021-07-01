ЄС розширив список країн, із яких дозволено в'їжджати туристам

Рада ЄС оновила список країн, із яких рекомендує дозволити необов'язкові подорожі до Євросоюзу. Згідно з повідомленням на сайті Ради ЄС, із четверга, 1 липня, до цього переліку додали Вірменію, Азербайджан, Боснію і Герцеговину, Бруней, Йорданію, Канаду, Катар, Молдову, Саудівську Аравію, Чорногорію, а також Косово, яке не визнане всіма країнами-членами ЄС.

До цього список містив 17 країн та територій, зокрема Сербію, Північну Македонію, Ізраїль, Японію, США та інші.

Рекомендація Ради ЄС не є обов'язковою для урядів країн-членів ЄС. Вона стосується необов'язкових поїздок із третіх країн, як-то туризм чи відвідування родичів. Вона також не прив'язана до вакцинації: Рада ЄС затвердила рекомендацію відкривати кордони ЄС для вакцинованих від коронавірусу осіб із третіх країн наприкінці травня. Деякі держави, як-то Німеччина, вже втілили її.

Список країн, із яких радять дозволити в'їзд, мають переглядати кожні два тижні.

Внесення країни до переліку таких, із яких дозволено в'їжджати, не звільняє мандрівників від обов'язку надавати актуальний негативний тест на коронавірус. Країни-члени ЄС можуть також вимагати самоізоляцію та повторний тест.

Нагадаємо, у травні Рада ЄС змінила головний критерій для внесення країн у цей перелік: у них повинно бути не більше 75 нових випадків заражень коронавірусом на 100 тисяч населення за 14 днів. Раніше цей поріг було встановлено на рівні 25 випадків.

Враховують також інші критерії: стабільне зниження кількості нових випадків захворювань на COVID-19; проведення більш ніж 300 тестів на 100 тисяч населення упродовж останніх 7 днів, із них не більше ніж 4 відсотки позитивних; поширення (або непоширення) небезпечних варіантів коронавірусу; темпи вакцинації населення; надійність даних, які надають країни; взаємне послаблення обмежень на в'їзд.