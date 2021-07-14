 Рада ЄС рекомендувала країнам ЄС пускати туристів з України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.07.2021

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Рада ЄС рекомендувала країнам ЄС пускати туристів з України

Рада ЄС додала Україну до списку країн, із яких рекомендує дозволити впускати до Євросоюзу туристів. Рекомендація Ради ЄС не є обов'язковою для урядів країн-членів ЄС.

Пляж на іспанському острові Майорка

Пляж на іспанському острові Майорка

Рада ЄС оновила список країн, із яких рекомендує дозволити необов'язкові, у тому числі туристичні, подорожі до Євросоюзу. Згідно з повідомленням на сайті Ради ЄС, із четверга, 15 липня, до цього переліку додали Україну. Водночас із переліку прибрали Руанду та Таїланд.

Рекомендація Ради ЄС не є обов'язковою для урядів країн-членів ЄС. Вона стосується необов'язкових поїздок із третіх країн, як-то туризм чи відвідування родичів. Вона також не прив'язана до вакцинації: Рада ЄС затвердила рекомендацію відкривати кордони ЄС для вакцинованих від коронавірусу осіб із третіх країн наприкінці травня. Деякі держави, серед них Німеччина, вже втілили її. 

Список країн, із яких радять дозволити в'їзд, переглядають кожні два тижні.

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Внесення країни до переліку таких, із яких дозволено в'їжджати, не звільняє мандрівників від обов'язку надавати актуальний негативний тест на коронавірус. Країни-члени ЄС можуть також вимагати самоізоляцію та повторний тест.

Нагадаємо, у травні Рада ЄС змінила головний критерій для внесення країн у цей перелік: у них повинно бути не більше 75 нових випадків заражень коронавірусом на 100 тисяч населення за 14 днів. Раніше цей поріг було встановлено на рівні 25 випадків.

Враховують також інші критерії: стабільне зниження кількості нових випадків захворювань на COVID-19; проведення більш ніж 300 тестів на 100 тисяч населення упродовж останніх 7 днів, із них не більше ніж 4 відсотки позитивних; поширення (або непоширення) небезпечних варіантів коронавірусу; темпи вакцинації населення; надійність даних, які надають країни; взаємне послаблення обмежень на в'їзд.

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