Посли ЄС погодили відкриття кордонів для всіх українців

Комітет постійних представників країн Євросоюзу погодив додати Україну до списку третіх країн, в'їзд з яких на територію Шенгену дозволено. Своє рішення посли ЄС ухвалили у середу, 14 липня, повідомило джерело DW у структурах ЄС. Очікується, що Рада ЄС остаточно затвердить це рішення до кінця цього тижня.

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Список третіх країн з низьким поширенням коронавірусу Рада ЄС переглядає раз на два тижні. З цих країн мають пускати до ЄС усіх їхніх жителів, незалежно ні від того, вакциновані вони від коронавірусу чи ні, ні від того, з якою метою вони їдуть. Щоправда, рішення Ради ЄС є лише рекомендацією. Кожна держава Євросоюзу та Шенгенської зони самостійно вирішує, чи виконувати цю рекомендацію.

Як повідомлялося, наприкінці травня Рада ЄС ухвалила рекомендацію послабити обмеження на поїздки до Шенгену з третіх країн, зокрема й України. Тоді йшлося про те, що дозволити перетин кордону туристам мала повна вакцинація від коронавірусу, але не будь-якою вакциною. Зокрема, йшлося про щеплення однією з зареєстрованих у ЄС вакцин: BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca та Johnson & Johnson. Кожна з держав ЄС може вирішувати, чи пускати людей, повністю щеплених іншими вакцинами. Водночас жителів країн зі списку, до якого планують додати Україну, пускають до ЄС і Шенгену незалежно від статусу їхньої вакцинації.

Нещодавно ЄС розширив список країн, із яких дозволено в'їжджати туристам. Рада ЄС внесла до списку ще 11 країн та територій.