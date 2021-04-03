В Україні посилили правила в'їзду з чотирьох країн

З ночі 2 липня змінився порядок в'їзду в Україну осіб, що прибувають з чотирьох країн: Індії, Великобританії, Росії та Португалії. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Державної прикордонної служби України (ДПСУ), опублікованому на сайті відомства.

Зазначається, що зміни стосуються осіб, які прибули з цих країн, або перебували на їхній території не менше семи днів протягом останніх двох тижнів.

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Українці без тесту йтимуть на самоізоляцію

"Згідно з рішенням уряду, іноземці (крім визначених винятків), які прибули із зазначених країн, не можуть в’їхати в Україну без негативного результату експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2", - йдеться у повідомленні. При цьому зазначається, що такий тест має бути проведений у пунктах пропуску через державний кордон України.

Водночас українці, які прибувають з цих країн, теж можуть зробити тест на коронавірус у пунктах пропуску. Однак без негативного результату такого тесту вони будуть змушені піти на самоізоляцію чи обсервацію. "Працівники Національної поліції забезпечують супровід осіб, які підлягають обсервації, від зони прикордонного контролю до санітарної зони для їх подальшого транспортування до місць обсервації або до закладів охорони здоров'я для госпіталізації", - додають у ДПСУ.

Найбільше зміни вплинуть на в'їзд з Росії

У відомстві зазначають, що найбільшою мірою зміни стосуватимуться осіб, які перетинають українсько-російський кордон, на якому працює п'ять автомобільних пунктів пропуску. "З 00.00 до 11.00 сьогодні (2 липня) у цих пунктах пропуску державний кордон на в’їзд в Україну перетнуло понад 1800 осіб, з них пройшли тестування - більш як 900 осіб (у тому числі 379 громадян України), 745 - відправилися на самоізоляцію, а 49 - на обсервацію. Решта - це діти, віком до 12 років та учасники міжнародних перевезень", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, наприкінці червня міністерство охорони здоров'я України поширило інформацію, що уряд країни ухвалив низку заходів протидії коронавірусу варіанту "Дельта". Зокрема, особам, яким більше 12 років, та які прибувають до країни з Індії, Великобританії, РФ та Португалії, під час в'їзду необхідно буде проходити експрес-тестування на коронавірус.