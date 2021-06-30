 COVID-19: у Росії - знову добовий антирекорд кількості померлих | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.07.2021

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Новини

COVID-19: у Росії - знову добовий антирекорд кількості померлих

У Росії за минулу добу померли 672 особи, в яких було підтверджено інфікування COVID-19. Це - найвищий показник з початку пандемії. Найгірша ситуація - в Москві та Санкт-Петербурзі.

Лікарня в Краснодарі

Лікарня в Краснодарі

За минулу добу в Росії померли 672 особи, в яких було підтверджено інфікування COVID-19 - це максимальний показник з початку пандемії. Водночас у країні зафіксовано 23 543 нові випадки інфікування коронавірусом. Про це в четвер, 1 липня, повідомило агентство "Інтерфакс" з посиланням на оперативний штаб.

Найбільше летальних випадків було зафіксовано в Москві та Санкт-Петербурзі: 108 та 115 відповідно. Попередній антирекорд у Росії (669 померлих осіб) було побито в країні 30 червня. Найбільше нових випадків інфікування в РФ реєструють у Москві (7597 випадків), Московській області (2663) та Санкт-Петербурзі (1612).

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Загалом у Росії з 2 березня 2020 року, коли був виявлений перший хворий на COVID-19, зареєстровано 5,538 мільйона випадків зараження коронавірусом. При цьому 135,9 тисячі осіб померли, а 5 мільйонів пацієнтів одужали. 

За даними директора Науково-дослідного центру епідеміології та мікробіології імені Гамалії Олександра Гінцбурга, на дельта-варіант коронавірусу зараз припадає близько 90 відсотків усіх виявлених в Росії випадків зараження.

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