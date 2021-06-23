Дельта-варіант: подорожніх з низки країн тестуватимуть при в'їзді в Україну

Кабінет Міністрів України ухвалив заходи для протидії поширенню варіанту коронавірусу "дельта". Іноземцям та особам без громадянства віком від 12 років, які прибуватимуть до України з Індії, Великобританії, РФ і Португалії, під час в'їзду необхідно буде пройти експрес-тестування на антиген. Те саме стосуватиметься й українців та іноземців, які постійно мешкають в Україні, якщо вони перебували на території згаданих країн щонайменше сім днів протягом останніх 14 днів.

Це правило буде чинним із 2 липня, повідомили у п'ятницю, 25 червня, у міністерстві охорони здоров'я. Пункти для тестування розгорнуть у пунктах пропуску через державний кордон, зауважує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Іноземцям та особам без громадянства, які отримають негативний результат тесту, дозволять в'їхати в Україну. Якщо іноземні подорожні матимуть позитивний результат або відмовляться від тесту, прикордонники відмовлятимуть їм у в‘їзді в порядку, визначеному статтею 14 закону "Про прикордонний контроль".

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Громадяни України та іноземці, які постійно мешкають в Україні, у разі позитивного результату тесту муситимуть пройти обов'язкову самоізоляцію чи обсервацію.

Список країн, яких стосується правило щодо антиген-тестів, оновлюватимуть залежно від епідемічної ситуації.