Пандемія COVID-19: Лісабон закривають на вихідні

Через збільшення числа випадків зараження коронавірусом у столиці Португалії Лісабоні запроваджені додаткові карантинні заходи. Протягом найближчих вихідних мешканці міста зможуть залишити його лише з поважних причин, повідомила у п'ятницю, 17 червня, португальська влада. В'їзд у місто іноземцям також буде дозволений лише у виняткових випадках. Зараз у Лісабоні мешкає 2,8 мільйона людей.

Водночас президент Португалії Марселу Ребелу ді Соуза заявив, що вважає зайвим запровадження нового локдауну на всій території країни. Рівень нових заражень сам по собі не виправдовує запровадження серйозних обмежень, поки число госпіталізацій залишається істотно нижчим, ніж взимку, вказав він. Тим часом прем'єр-міністр країни Антоніу Кошта заявив, що не може гарантувати, що ще одного локдауну не буде.

Протягом останньої доби в Лісабоні зафіксовано 928 нових випадків заражень коронавірусом. Це найвищий показник із 19 лютого. Зокрема, в місті поширюється "дельта"-варіант вірусу, який раніше був виявлений в Індії.

Поширення "дельта"-варіанта й у Німеччині

Німецькі медики також застерігають щодо поширення у ФРН "дельта"-варіанта коронавірусу. Президент Німецької міждисциплінарної асоціації інтенсивної терапії та невідкладної меддопомоги Ґернот Маркс (Gernot Marx) заявив, що головного фактором невизначеності є нова мутація B.1.617.2. Вона може бути більш заразною, ніж звичайний варіант коронавірусу, передає видання Rheinische Post. За словами Маркса, протягом найближчих тижнів "дельта"-варіант коронавірусу поступово переважатиме у Німеччині.