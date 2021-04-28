ВООЗ: Індійський варіант коронавірусу виявили у 53 країнах

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), випадки зараження індійським варіантом коронавірусу B.1.617.2 виявлені вже у 53-х країнах та регіонах. Про це ВООЗ повідомляє у середу, 26 травня. З неофіційних джерел також надійшли повідомлення про зараження цим вірусом-мутантом у семи інших районах.

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Індійський варіант коронавірусу класифікується ВООЗ як такий, що "викликає занепокоєння". Він більш заразний, ніж раніше відомі варіанти, однак однозначної оцінки можливих наслідків зараження ним поки немає.

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Між тим в Індії протягом доби, що минула, від наслідків COVID-19 померли 4157 людини, і число жертв COVID-19 зросло до 311388. За останні 24 години, за даними індійського міністерства охорони здоров'я, зареєстрований 208921 новий випадок зараження коронавірусом. Загалом з початку епідемії в країні виявлено понад 27 мійльйонів випадків інфікування. Місцеві експерти вважають, що реальні дані значно вищі. В Індії, де мешкають понад 1,3 мільярда людей, коронавірусну статистику ведуть тільки заклади охорони здоров'я, які зараз перевантажені, а тому доступ до их обмежений.