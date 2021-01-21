 У Португалії катастрофічна ситуація з ліжками для тяжкохворих на COVID-19 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.01.2021

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Новини

У Португалії катастрофічна ситуація з ліжками для тяжкохворих на COVID-19

На всю Португалію - країну з 10-мільйонним населенням - лишилося тільки сім ліжко-місць для інтенсивної терапії у разі тяжкого перебігу COVID-19, визнали в міністерстві охорони здоров'я країни.

Пандемія COVID-19 у Португалії

Пандемія COVID-19 у Португалії

Міністерство охорони здоров'я Португалії повідомило про катастрофічну ситуацію через гостру нестачу ліжко-місць для інтенсивної терапії у разі тяжкого перебігу спричиненого коронавірусом захворювання COVID-19. Згідно з опублікованими в суботу, 30 січня, даними міністерства, на 10 мільйонів жителів Португалії на материковій частині країни розміщено 850 таких ліжко-місць. Натепер з них 843 зайняті. Крім того, є ще 420 ліжок інтенсивної терапії, але вони зарезервовані для інших видів захворювань.

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Нині в Португалії спостерігається стрімке зростання темпів поширення коронавірусу. Це тоді, коли ще до кінця вересня 2020 року статистика нових виявлених випадків була відносно невисокою. Додає проблем і те, що в країні лютує британський варіант коронавірусу, котрий значно заразніший, а можливо, й значно небезпечніший за дотеперішній варіант SARS-CoV-2.

За даними міністерства охорони здоров'я Португалії, протягом останніх 24 годин у країні було зафіксовано 12 435 нових випадків інфікування, а також 293 смертельних випадки, пов'язаних з вірусом. Загалом з часу пандемії коронавірусу в країні зареєстровано понад 711 тисяч випадків інфікування і 12 179 смертей, пов'язаних з вірусом.

Нагадаємо, в Німеччині з 30 січня по 17 лютого діє заборона на в'їзд з Португаліїчерез стрімке поширення в цій країні британського варіанту коронавірусу.

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