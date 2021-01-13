 У Німеччині посилили обмеження на в′їзд через мутації коронавірусу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.01.2021

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Новини

У Німеччині посилили обмеження на в'їзд через мутації коронавірусу

Від 30 січня діятимуть жорсткі обмеження на в'їзд до Німеччини з країн з високою поширеністю мутованих варіантів коронавірусу. Суворі норми будуть чинними до 17 лютого.

Пасажири в аеропорту в Франкфурті-на-Майні

Перевірка прибулих пасажирів в аеропорту в Франкфурті-на-Майні

Федеральний уряд Німеччини вирішив запровадити жорсткі обмеження на в'їзд до ФРН із країн, де фіксується високий ступінь поширеності мутованих варіантів коронавірусу. Згідно з ухваленою у п'ятницю, 29 січня, постановою німецького уряду, вже з 30 січня діятиме загальна заборона на в'їзд до Німеччини з Великобританії, Ірландії, Португалії, Бразилії та ПАР. А з 31 січня до списку таких країн та регіонів додадуть Лесото і Есватіні. Обмеження діятимуть поки що до 17 лютого.

Ухвала уряду передбачає зокрема, що авіа-, автобусні та залізничні компанії зобов'язані "утриматися від перевезення пасажирів" з цих країн та регіонів. Те саме стосується й морських перевізників.

Винятки становитимуть лише особи, котрі мають право на проживання в Німеччині, а також транзитні пасажири і транспортування товарів. Крім того, ухвалені обмеження не стосуватимуться перевезення медичного персоналу, негайних медичних поставок та тих, хто подорожує "з невідкладних гуманітарних причин", пояснили агенції новин dpa в МВС ФРН.

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Упродовж останніх кількох місяців уряд ФРН поступово обмежував в'їзд до Німеччини. Натепер у Німеччині близько 160 з майже 200 країн світу входять до переліку країн з ризиком заразитися коронавірусом. Ступенів ризику заражень для цих країн є три. Люди, які приїжджають з країн з низьким рівнем ризику, мають пройти тест на наявність коронавірусу не пізніше, ніж через 48 годин після прибуття, а також відбути 10-денний карантин, хоч вони можуть вийти з ізоляції через п'ять днів, якщо другий тест виявиться негативним.

Водночас близько 40 країн віднесено до двох вищих категорій - включно з країнами, де широко поширені варіанти коронавірусу. Правила в'їзду з таких країн посилили ще минулого тижня, зокрема, й щодо вимоги пред'явлення негативного тесту на коронавірус на момент прибуття. Це, приміром, призвело до виникнення черг на чесько-німецькому кордоні.

Попри такі обмеження останнім часом у Німеччині спостерігається дедалі більше випадків зараження мутованими варіантами коронавірусу.

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