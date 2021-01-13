У Німеччині посилили обмеження на в'їзд через мутації коронавірусу

Від 30 січня діятимуть жорсткі обмеження на в'їзд до Німеччини з країн з високою поширеністю мутованих варіантів коронавірусу. Суворі норми будуть чинними до 17 лютого.
Федеральний уряд Німеччини вирішив запровадити жорсткі обмеження на в'їзд до ФРН із країн, де фіксується високий ступінь поширеності мутованих варіантів коронавірусу. Згідно з ухваленою у п'ятницю, 29 січня, постановою німецького уряду, вже з 30 січня діятиме загальна заборона на в'їзд до Німеччини з Великобританії, Ірландії, Португалії, Бразилії та ПАР. А з 31 січня до списку таких країн та регіонів додадуть Лесото і Есватіні. Обмеження діятимуть поки що до 17 лютого.
Ухвала уряду передбачає зокрема, що авіа-, автобусні та залізничні компанії зобов'язані "утриматися від перевезення пасажирів" з цих країн та регіонів. Те саме стосується й морських перевізників.
Винятки становитимуть лише особи, котрі мають право на проживання в Німеччині, а також транзитні пасажири і транспортування товарів. Крім того, ухвалені обмеження не стосуватимуться перевезення медичного персоналу, негайних медичних поставок та тих, хто подорожує "з невідкладних гуманітарних причин", пояснили агенції новин dpa в МВС ФРН.
Читайте також: Мутації коронавірусу: чи можуть знову заразитися вакциновані та ті, хто вже одужав?
Упродовж останніх кількох місяців уряд ФРН поступово обмежував в'їзд до Німеччини. Натепер у Німеччині близько 160 з майже 200 країн світу входять до переліку країн з ризиком заразитися коронавірусом. Ступенів ризику заражень для цих країн є три. Люди, які приїжджають з країн з низьким рівнем ризику, мають пройти тест на наявність коронавірусу не пізніше, ніж через 48 годин після прибуття, а також відбути 10-денний карантин, хоч вони можуть вийти з ізоляції через п'ять днів, якщо другий тест виявиться негативним.
Водночас близько 40 країн віднесено до двох вищих категорій - включно з країнами, де широко поширені варіанти коронавірусу. Правила в'їзду з таких країн посилили ще минулого тижня, зокрема, й щодо вимоги пред'явлення негативного тесту на коронавірус на момент прибуття. Це, приміром, призвело до виникнення черг на чесько-німецькому кордоні.
Попри такі обмеження останнім часом у Німеччині спостерігається дедалі більше випадків зараження мутованими варіантами коронавірусу.