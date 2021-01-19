Мутації коронавірусу: чи можуть знову заразитися вакциновані та ті, хто вже одужав?

Тривалий час ніхто детально не аналізував, яким саме варіантом коронавірусу заразилися люди, хворі на COVID-19. Лише завдяки більш детальному і послідовному відстеженню заражень у деяких країнах почали визначати, яка саме мутація вірусу присутня у тому чи іншому регіоні на даний час. Так і з'явилися британський чи південноафриканський варіанти коронавірусу. Утім, ні Великобританія, ні ПАР не винні у цьому - у цих країнах лише більш інтенсивно вивчали вірус та першими виявили мутації.

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Вдалося дізнатися, що варіант вірусу B.1.1.7, який у грудні минулого року спершу виявили у Великобританії, а потім у Данії, поширюється до 70 відсотків швидше за попередні варіанти. Зараз ця мутація вірусу виявлена вже в багатьох країнах.

Взагалі мутації вірусів не є чимось незвичним - у середньому щомісяця з'являються два нових варіанти. Однак у британського варіанта, що ніби уже досконально вивчений, встановлено 17 генетичних змін - і це дивує навіть вірусологів. Особливу увагу вони звернули на три мутації: N501Y, яка, як вважають, покращує прив'язку вірусу до людських клітин, зникнення двох амінокислот 69 та 70 у спайковому білку, а також P681H.

Швидше поширення вірусу завдяки мутаціям

Причиною більш швидшкого поширення вірусу може бути незначна зміна у спайковому протеїні на поверхні вірусу. Завдяки їй вірус може швидше розмножуватися, передаватися та уникати імунної системи, ніж початковий варіант коронавірусу. Тож існує висока ймовірність того, що саме цей варіант вірусу стане найпоширенішим у тому чи іншому регіоні.

Утім, стрімке поширення не означає, що британський варіант викликає більш важкий перебіг хвороби COVID-19 чи вищу летальність. Тож для інфікованого немає різниці, яким саме варіантом вірусу він заразився.

Мутація, яка поширюється з серпня в Південній Африці, набагато більш заразна, ніж старі варіанти коронавірусу

Водночас стрімке поширення вірусу може призвести до колапсу систем охорони здоров'я у тих чи інших країнах. Адже багато де не вистачає лікарняних ліжок, апаратів штучної вентиляції легень (ШВЛ), місць у відділеннях інтенсивної терапії, а також медичного персоналу.

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Варіант вірусу B.1.351, який з минулого серпня активно поширюється Південною Африкою, схожий на британський варіант. Вважається, що через нього відбувся стрибок у кількості нових захворювань у ПАР. Окрім мутації N501Y, цьому варіанту вірусу також властиві інші зміни в спайковому протеїні, зокрема мутація E484K, яка має негативний ефект на дію антитіл та нейтралізацію коронавірусу.

Одужалі та вакциновані також можуть захворіти

Занепокоєння викликає виявлений нещодавно у Бразилії варіант коронавірусу P.1 із 17-ма мутаціями, деякі з яких також стосуються спайкового протеїну. Цей варіант містить у собі як виявлену в британському варіанті мутацію N501Y, так і південноафриканську E484K.

Вперше цей варіант вірусу виявили в Манаусі, столиці штату Амазонас, де минулого року коронавірусом заразилися три чверті населення. Взагалі-то, завдяки цьому у більшості населення повинен був виробитися імунітет проти вірусу. Однак кількість заражень знову зростає.

У бразильському штаті Амазонас 2020 року коронавірусом заразилися три чверті населення

Це може означати, що імунної відповіді в одужалих після інфікування коронавірусом недостатньо, як замало і вакцини, адже варіант P.1 може уникати імунної відповіді. Тоді антитіла не можуть приєднуватися до вірусу та нейтралізувати його. Іншими словами: одужалі та вакциновані також можуть заразитися.

Багато місцевих мутацій

Чим ефективнішим буде визначення кожного окремого випадку зараження коронавірусом, тим більше мутацій буде виявлено найближчим часом. Це однак не означає, що вони обов'язково мусять становити якусь додаткову небезпеку.

Виявлені нещодавно в Німеччині та в Каліфорнії у США нові мутації ретельно вивчаються науковцями, зокрема й на предмет дієвості наявних вакцин.

Мутації впливають на дієвість вакцин?

Поки що достеменно не відомо, чи діють і наскільки добре діють розроблені мРНК-вакцини на нові мутації коронавірусу. Адже якщо частина типових для коронавірусу "голок" на поверхні, важливих для розпізнавання вірусу, зникає, то, можливо, вироблені організмом антитіла не так добре розпізнаватимуть та нейтралізуватимуть вірус. Тоді можна говорити про втрату вакциною її дієвості.

Наразі немає остаточних даних щодо дієвості вакцин на нові мутації коронавірусу

За наявними на сьогодні даними, допущені в ЄС вакцини виробників BioNTech/Pfizer та Moderna дієві також і проти британського варіанту вірусу B.1.1.7. Наскільки добре ці вакцини захищають від інших нині відомих варіантів вірусу, мають показати подальші дослідження.

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Якщо коронавірус колись посилиться настільки, що викликаної вакциною імунної відповіді не буде достатньо для боротьби з ним, до вакцини треба буде вносити зміни.

За даними компаній BioNTech та Pfizer, внести відповідні зміни у наявну мРНК-вакцину не дуже складно. Зміна генетичного коду вірусу триватиме лише кілька тижнів. Утім, дослідження нових вакцин, їхній допуск на ринок, виробництво і доставка, як відомо, є тривалим процесом. І сьогодні навіть у Німеччині багато центрів для вакцинації ще тільки чекають на поставки уже допущених до використання вакцин.