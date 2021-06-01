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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "британський варіант коронавірусу".
Британський варіант коронавірусу - варіант B.1.1.7 коронавірусу SARS-CoV-2 вперше було виявлено у Великобританії. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.