Британський варіант коронавірусу

Мутація коронавірусу: чому українські зразки досліджують за кордоном?

З початку року Україна відправила в європейські лабораторії більше 600 зразків клінічного матеріалу хворих на COVID-19 для виявлення мутацій коронавірусу. Але чому не можна провести дослідження в Україні?