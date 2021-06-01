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Британський варіант коронавірусу

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "британський варіант коронавірусу".

Британський варіант коронавірусу - варіант B.1.1.7 коронавірусу SARS-CoV-2 вперше було виявлено у Великобританії. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

ВООЗ вирішила назвати варіанти коронавірусу грецькими літерами

ВООЗ вирішила назвати варіанти коронавірусу грецькими літерами 01.06.2021

У ВООЗ називатимуть нові варіанти коронавірусу літерами грецького алфавіту, аби уникнути стигматизації країн їхнього походження.
До 30 тисяч за добу - Степанов прогнозує зростання захворюваності на COVID-19 в Україні

До 30 тисяч за добу - Степанов прогнозує зростання захворюваності на COVID-19 в Україні 09.04.2021

За сім-десять днів щоденний показник захворюваності на COVID-19 в Україні становитиме 25-30 тисяч, вважає міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Один із чинників - британський варіант коронавірусу.
Мутація коронавірусу: чому українські зразки досліджують за кордоном?

Мутація коронавірусу: чому українські зразки досліджують за кордоном? 30.03.2021

З початку року Україна відправила в європейські лабораторії більше 600 зразків клінічного матеріалу хворих на COVID-19 для виявлення мутацій коронавірусу. Але чому не можна провести дослідження в Україні?
Мутації коронавірусу в Україні - ситуація може вийти з-під контролю

Мутації коронавірусу в Україні - ситуація може вийти з-під контролю 24.03.2021

Про те, які варіанти коронавірусу поширюються в Україні та чому український уряд неефективно контролює це питання, - в інтерв'ю DW з докторкою біологічних наук Ганною Геращенко.
Третя хвиля пандемії COVID-19 накрила Європу, але не всю

"Третя хвиля" пандемії COVID-19 накрила Європу, але не всю 22.03.2021

З різних європейських країн надходять суперечливі епідеміологічні дані - десь "третя хвиля" пандемії у розпалі, а десь кількість заражень навпаки зменшується. Тож як виглядає ситуація з COVID-19 у Європі?
В Україні виявили небезпечні мутації британського варіанта коронавірусу

В Україні виявили небезпечні мутації британського варіанта коронавірусу 22.03.2021

Українські вчені повідомили про виявлення нових мутацій британського варіанта коронавірусу у хворих в Івано-Франківську і Києві.
40 відсотків випадків COVID-19 у ФРН - британський варіант

40 відсотків випадків COVID-19 у ФРН - британський варіант 05.03.2021

Варіант коронавірусу, який вперше був виявлений у Великобританії, вже незабаром стане панівним у Німеччині, застерігають в Інституті Роберта Коха. Є небезпека виходу пандемії з-під контролю.
Коронавірус: британський варіант спричинив половину нових заражень у Франції

Коронавірус: британський варіант спричинив половину нових заражень у Франції 26.02.2021

Останнім часом у Франції зросла кількість заражень коронавірусом, особливо британським його варіантом. У країні можуть посилити обмежувальні заходи, якщо епідеміологічна ситуація погіршиться.
Британський варіант коронавірусу швидко поширюється у Німеччині

Британський варіант коронавірусу швидко поширюється у Німеччині 17.02.2021

Частка британського варіанту коронавірусу серед усіх інфікованих у Німеччині на COVID-19 нині складає більше 22 відсотків. Пару тижнів тому вона була трохи менше шести відсотків.
Британський варіант коронавірусу виявили вже в 94 країнах

Британський варіант коронавірусу виявили вже в 94 країнах 17.02.2021

Мутація коронавірусу, яку вперше виявили у Великобританії, є на третину заразнішою за початковий варіант вірусу. Її поширення викликає стурбованість на тлі загального зниження кількості заражень у світі.
Слабкі вакцини сприяють небезпечним мутаціям коронавірусу

Слабкі вакцини сприяють небезпечним мутаціям коронавірусу 26.01.2021

На тлі поширення нових мутацій коронавірусу науковці побоюються, що слабкі вакцини чи зволікання з другим щепленням можуть сприяти поширенню вірусу чи розвитку в нього стійкості до вакцин.
Британський варіант коронавірусу, ймовірно, є більш летальним - Джонсон

Британський варіант коронавірусу, ймовірно, є більш летальним - Джонсон 22.01.2021

Натепер уже є докази того, що виявлений наприкінці минулого року в Великобританії варіант коронавірусу може спричиняти вищі показники летальності, ніж традиційний коронавірус, стверджує Борис Джонсон.
Мутації коронавірусу: чи можуть знову заразитися вакциновані та ті, хто вже одужав?

Мутації коронавірусу: чи можуть знову заразитися вакциновані та ті, хто вже одужав? 20.01.2021

Через поширення нових мутацій коронавірусу посилюються побоювання, що для захисту від них недостатньо перехворіти на COVID-19 чи зробити щеплення.