ВООЗ вирішила назвати варіанти коронавірусу грецькими літерами

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) називатиме усі нові варіанти коронавірусу літерами грецького алфавіту, аби уникнути дискримінації людей, що походять з країн, де ці мутації виникли. Про це у понеділок, 31 травня, заявила експертка ВООЗ з реагування на COVID-19 Марія Ван Керкхове.

"Жодна з країн не має бути стигматизована за виявлення та повідомлення про варіанти (коронавірусу. - Ред.)", - сказала Ван Керкхове, цитує інформагенція Reuters.

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ВООЗ називало британський варіант "альфа"

Назви присвоюватимуть мутаціям вірусу у порядку їхнього виявлення. Так, британський варіант називатимуть "альфа", південноафриканський - "бета", а бразильський - "гамма". Два нових індійських варіанти коронавірусу називатимуться "дельта" та "каппа".

Ці назви присвоюватимуться тим мутаціям, які у ВООЗ вважатимуть такими, що викликають "занепокоєння" чи "цікавість".

Заміна науковим назвам варіантів коронавірусу

На думку ВООЗ, літери грецького алфавіту мають не лише замінити складні наукові означення, але й допомогти "публічній дискусії". Хоча наукові терміни є точнішими, але їх важче вимовити і запам'ятати, а тому простіше сплутати, пояснює Ван Керкхове.

"Саме тому люди часто називають варіанти (коронавірусу. - Ред.) місцями їхнього виявлення, що є стигматизацією і дискримінацією", - наполягає експертка ВООЗ. Аби цього уникнути та полегшити комунікацію, у організації закликають держави, медіа та усіх інших використовувати нові назви.

Ще один варіант коронавірусу у В'єтнамі

Міністр охорони здоров'я В'єтнаму Нгуєн Тань Лонг заявив 29 травня, що у країні виявили новий варіант коронавірусу, який є поєднанням індійського та британського варіантів. Новий варіант, за повідомленнями, швидко поширюється повітряним шляхом.

Після успішної протидії пандемії коронавірусу протягом більшої частини минулого року зараз у В'єтнамі спостерігається стрімке зростання нових випадків COVID-19. З кінця квітня в 31-му з 63 міст та провінцій країни інфіковано майже 3600 людей, що становить понад половину від загальної кількості зафіксованих інфікувань в країні.