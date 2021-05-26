ВООЗ вирішила назвати варіанти коронавірусу грецькими літерами

У ВООЗ називатимуть нові варіанти коронавірусу літерами грецького алфавіту, аби уникнути стигматизації країн їхнього походження.
Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) називатиме усі нові варіанти коронавірусу літерами грецького алфавіту, аби уникнути дискримінації людей, що походять з країн, де ці мутації виникли. Про це у понеділок, 31 травня, заявила експертка ВООЗ з реагування на COVID-19 Марія Ван Керкхове.
"Жодна з країн не має бути стигматизована за виявлення та повідомлення про варіанти (коронавірусу. - Ред.)", - сказала Ван Керкхове, цитує інформагенція Reuters.
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Назви присвоюватимуть мутаціям вірусу у порядку їхнього виявлення. Так, британський варіант називатимуть "альфа", південноафриканський - "бета", а бразильський - "гамма". Два нових індійських варіанти коронавірусу називатимуться "дельта" та "каппа".
Ці назви присвоюватимуться тим мутаціям, які у ВООЗ вважатимуть такими, що викликають "занепокоєння" чи "цікавість".
На думку ВООЗ, літери грецького алфавіту мають не лише замінити складні наукові означення, але й допомогти "публічній дискусії". Хоча наукові терміни є точнішими, але їх важче вимовити і запам'ятати, а тому простіше сплутати, пояснює Ван Керкхове.
"Саме тому люди часто називають варіанти (коронавірусу. - Ред.) місцями їхнього виявлення, що є стигматизацією і дискримінацією", - наполягає експертка ВООЗ. Аби цього уникнути та полегшити комунікацію, у організації закликають держави, медіа та усіх інших використовувати нові назви.
Міністр охорони здоров'я В'єтнаму Нгуєн Тань Лонг заявив 29 травня, що у країні виявили новий варіант коронавірусу, який є поєднанням індійського та британського варіантів. Новий варіант, за повідомленнями, швидко поширюється повітряним шляхом.
Після успішної протидії пандемії коронавірусу протягом більшої частини минулого року зараз у В'єтнамі спостерігається стрімке зростання нових випадків COVID-19. З кінця квітня в 31-му з 63 міст та провінцій країни інфіковано майже 3600 людей, що становить понад половину від загальної кількості зафіксованих інфікувань в країні.