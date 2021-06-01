Бразильський варіант коронавірусу

Захворіти на COVID-19 повторно. Чим небезпечний варіант коронавірусу P.1

У Бразилії стрімко поширюється новий варіант коронавірусу Р.1. Крім підвищеної заразності він небезпечний тим, що інфікуватись можуть й ті, хто вже перехворів ковідом.