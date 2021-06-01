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Бразильський варіант коронавірусу

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "бразильський варіант коронавірусу".

Бразильський варіант коронавірусу - варіант P.1. коронавірусу SARS-CoV-2 вперше було виявлено у Бразилії. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

ВООЗ вирішила назвати варіанти коронавірусу грецькими літерами

ВООЗ вирішила назвати варіанти коронавірусу грецькими літерами 01.06.2021

У ВООЗ називатимуть нові варіанти коронавірусу літерами грецького алфавіту, аби уникнути стигматизації країн їхнього походження.
Захворіти на COVID-19 повторно. Чим небезпечний варіант коронавірусу P.1

Захворіти на COVID-19 повторно. Чим небезпечний варіант коронавірусу P.1 12.04.2021

У Бразилії стрімко поширюється новий варіант коронавірусу Р.1. Крім підвищеної заразності він небезпечний тим, що інфікуватись можуть й ті, хто вже перехворів ковідом.
Мутації коронавірусу в Україні - ситуація може вийти з-під контролю

Мутації коронавірусу в Україні - ситуація може вийти з-під контролю 24.03.2021

Про те, які варіанти коронавірусу поширюються в Україні та чому український уряд неефективно контролює це питання, - в інтерв'ю DW з докторкою біологічних наук Ганною Геращенко.
Слабкі вакцини сприяють небезпечним мутаціям коронавірусу

Слабкі вакцини сприяють небезпечним мутаціям коронавірусу 26.01.2021

На тлі поширення нових мутацій коронавірусу науковці побоюються, що слабкі вакцини чи зволікання з другим щепленням можуть сприяти поширенню вірусу чи розвитку в нього стійкості до вакцин.
Мутації коронавірусу: чи можуть знову заразитися вакциновані та ті, хто вже одужав?

Мутації коронавірусу: чи можуть знову заразитися вакциновані та ті, хто вже одужав? 20.01.2021

Через поширення нових мутацій коронавірусу посилюються побоювання, що для захисту від них недостатньо перехворіти на COVID-19 чи зробити щеплення.