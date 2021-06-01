Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "бразильський варіант коронавірусу".
Бразильський варіант коронавірусу - варіант P.1. коронавірусу SARS-CoV-2 вперше було виявлено у Бразилії. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.