 Слабкі вакцини сприяють небезпечним мутаціям коронавірусу | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 26.01.2021

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Світ

Слабкі вакцини сприяють небезпечним мутаціям коронавірусу

На тлі поширення нових мутацій коронавірусу науковці побоюються, що слабкі вакцини чи зволікання з другим щепленням можуть сприяти поширенню вірусу чи розвитку в нього стійкості до вакцин.

Коронавірус здатний мутувати під час розмноження

Після того, як у серпні 2020 року три чверті населення бразильського міста Манаус уже були інфіковані коронавірусом, здавалося, там має виникнути так званий колективний імунітет населення. Але вже в грудні лікарні регіону знову почали заповнюватися хворими на COVID-19.

Можливо, люди заразилися повторно новим варіантом вірусу - P.1. Йому вдається так би мовити перехитрити імунну систему організму, яка, здавалося б, уже мала бути загартованою щодо SARS-CoV-2. З'ясувати, чи це так, покликане секвенціювання взятих у хворих тестів.

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Науковці та політики переймаються через появу вірусу, який може уникати відповіді імунної системи організму. Адже це може означати, що наново можуть заразитися й ті, хто вже перехворів. Більше того - вакцини, які вже використовуються для щеплень, можуть виявитися неефективними проти нового варіанту вірусу чи потребувати оновлення.

Поки що немає даних, які б вказували на розвинену резистентність коронавірусу щодо наявних вакцин, каже вакцинолог Філіп Краузе (Philip Krause). Він очолює робочу групу щодо вакцин Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ). "Менш хороша новина - це те, що швидка поява цих варіантів вірусу вказує на те, що вірус може швидше розвинутися до резистентного до вакцин фенотипу, ніж нам би хотілося", - каже він у розмові з Science Magazine.

У Манаусі влітку 2020 року перехворіли три чверті населення, але в грудні хворих знову стало багато

У Манаусі влітку 2020 року перехворіли три чверті населення, але в грудні хворих знову стало багато

Еволюція варіантів вірусу

Віруси можуть розмножуватися дуже швидко. Для реплікації вони вводять свій генетичний матеріал у клітину господаря, приміром, людини, де він копіюється. Помилки під час копіювання можуть спричиняти незначні зміни в генетичному матеріалі - вірус мутує.

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Вакцини проти коронавірусу, які використовуються зараз, чинять такий собі еволюційний тиск на вірус. Вижити можуть лише ті варіанти вірусу, які завдяки мутаціям здатні уникнути атаки імунної системи.

Це необов'язково означає, що через такий відбір вірус стає дедалі смертельнішим. Зрештою, хто швидко вбиває свого господаря, може гірше розмножуватися та зникає, тоді як менш небезпечні варіанти продовжують поширюватися.

Нові дані британський експертів з групи радників щодо нових та потенційних вірусних загроз вказують, однак, на те, що виявлений у Великобританії варіант вірусу не лише є до 70 відсотків заразнішим, але також може бути більш смертельним. Для остаточного доведення цієї тези, однак, поки що замало даних.

Негативний ефект від слабких вакцин

Якщо ж використовувати слабкі вакцини або ж надто зволікати з другим щепленням, то ефект може бути прямо протилежним. На таку небезпеку вказує вірусолог Ендрю Рід з Університету Пенсильванії. Його дослідження на курячих вірусах іще 2001 року продемонстрували, що слабкі вакцини за певних обставин навіть сприяють розвитку небезпечних штамів вірусу.

Слабкі вакцини можуть сприяти мутаціям вірусу

Слабкі вакцини можуть сприяти мутаціям вірусу

Саме тому існує критика проти більш пізнього другого щеплення, як це зараз роблять у Великобританії та, можливо, незабаром робитимуть у США. Таким чином хоч і вдається забезпечити первинним захистом більше число людей, але в них не виробляється достатньо сильної імунної відповіді. Організм бореться з небезпечними штамами довше, і вірус, таким чином, має більше часу, аби захиститись від загибелі внаслідок вакцинації. А якщо таким вірусом інфікується людина, якій ще не було зроблене щеплення, то наслідки можуть бути поганими.

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Тож широка практика запізнілого другого щеплення може сприяти появі багатомільйонного пулу людей, які хоч і мають достатньо антитіл, аби уповільнити поширення вірусу та не захворіти самим, утім, недостатньо, аби знищити вірус. А це може створити ідеальні умови для вакцинорезистентних штамів вірусу, каже вірусолог Флоріан Краммер з приватного університету ISMMS в Нью-Йорку в розмові з Science Magazine.

Інші науковці, натомість, вважають більш ризикованим неконтрольоване поширення вірусу. Ендрю Рід з Університету Пенсильванії вважає, що варто спершу вакцинувати якомога більше людей першою дозою: "Вдвічі більше людей із частковим імунітетом має бути краще, ніж повний імунітет у половини з них".

Щодо відтягування в часі другого щеплення є спірні оцінки

Щодо відтягування в часі другого щеплення є спірні оцінки

Чи потрібно буде сезонне оновлення вакцини?

На щастя, більшість вакцин не стала менш дієвою через звичайну еволюцію вірусів. Приміром, ані віспа, ані кір не змогли розвинути такі мутації, яка б захищала їх від імунної відповіді, яку викликає вакцина.

У минулому дуже мало вірусів змогли виробити резистентність проти вакцин. Виняток - сезонний грип, який сам по собі змінюється настільки швидко, що щороку потрібна нова вакцина.

Якщо коронавірус поводитиметься схоже, то й вакцини проти нього так само потрібно буде регулярно оновлювати. За даними розробника однієї з них - німецької компанії BioNTech, оновити вакцину на основі мРНК можна за кілька тижнів. Але тестування та процедура допуску вакцин на ринок, як відомо, триває довго.

  • Центр вакцинації у Франкфурті-на-Майні

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Більше 400 центрів вакцинації по всій Німеччині

    Упродовж останніх місяців по всій території Німеччини почалося створення центрів вакцинації населення від коронавірусної інфекції. Загалом їх буде 442. У цих центрах щодня вакцинуватимуть тисячі людей. На фото: центр вакцинації у Франкфурті-на-Майні.

  • Студент-медик у ролі людини, якій роблять щеплення, під час підготовки до масової вакцинації у Фрайбурзі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Щеплення рекомендоване людям від 16 років

    Допущена до застосування у Євросоюзі вакцина від коронавірусу BioNTech/Pfizer рекомендована особам від 16 років. На фото: студент-медик у ролі людини, якій роблять щеплення, під час підготовки до масової вакцинації у Фрайбурзі.

  • Мобільна станція вакцинації в Нюрнберзі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Мобільні станція вакцинації

    У таких автобусах робитимуть щеплення на місці, наприклад, у будинках для літніх людей. Саме мешканці будинків для людей похилого віку першими отримають вакцину в Німеччині, заявив міністр охорони здоров'я країни Єнс Шпан (Jens Spahn).

  • Логістичне відділення центру вакцинації в Бремергафені

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Логістичний виклик

    Допущена до застосування в ЄС вакцина BioNTech/Pfizer має зберігатися при температурі близько мінус 70 градусів Цельсія. Однак складнощі логістичної організації масового щеплення зумовлені не тільки цим. У перспективі паралельно доведеться проводити щеплення різними типами вакцин від різних виробників.

  • Інформаційні таблички на вході до центру вакцинації у Бамберзі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    У масці та з дотриманням дистанції

    Попри старт вакцинації в Німеччині 27 грудня обов'язок носити маски й дотримуватися соціальної дистанції ніхто не скасовуватиме. Як зазначають в німецькому Інститут імені Роберта Коха, дотримання гігієнічних вимог буде необхідним ще упродовж місяців. Адже масова вакцинація - процес тривалий. До того ж щеплення не гарантуватиме 100-відсоткового захисту від коронавірусу.

  • Члени пожежної команди в ролі статистів під час підготовки до роботи центру вакцинації в Трірі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Вакцина BioNTech/Pfizer має діяти і проти мутованого штаму коронавірусу

    Виявлення у Великобританії мутованого коронавірусу призвело до припинення сполучення між цією країною та низкою інших держав. Однак поки що немає підстав вважати, що вакцина BioNTech/Pfizer не буде ефективною проти нового штаму коронавірусу. За словами директора BioNTech Угура Шахіна, компанії потрібно два тижні, щоб проаналізувати нову мутацію та визначити, чи може їхня вакцина їй протидіяти.

  • Студенти в ролі статистів беруть участь у тестуванні центру вакцинації в південнонімецькому Фрайбурзі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Важливо не забувати і про інші щеплення

    Під час активної підготовки до масової вакцинації від коронавірусу фахівці в Німеччині радять не забувати і про інші щеплення, не менш важливі для суспільного здоров'я.

    Автор: Інна Завгородня


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Докладно

Коронавірус здатний мутувати під час розмноження

Слабкі вакцини сприяють небезпечним мутаціям коронавірусу

Науковці побоюються, що слабкі вакцини чи пізнє друге щеплення можуть сприяти поширенню вірусу чи його стійкості.  

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