Сертифікат про щеплення від коронавірусу - обов'язкова умова для в'їзду до ЄС?

Ще в середині січня міністр охорони здоров'я України Максим Степанов пообіцяв українцям запровадження паспортів вакцинації - таких, як у ЄС. Утім, наразі в Євросоюзі немає єдиного сертифіката вакцинації від коронавірусу SARS-CoV-2. Лише під час відеоконференції 21 січня глави держав і урядів країн об'єднання домовилися розробити і запровадити такий документ. DW розповідає, що вже відомо про ці сертифікати, для чого їх використовуватимуть і чи потрібне буде підтвердження вакцинації для того, аби в'їхати до Євросоюзу.

Чи стане сертифікат вакцинації порятунком для туризму?

Запровадити єдиний для всього ЄС сертифікат вакцинації запропонував прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс. Уряд в Афінах уже розробив форму такого документа. "Хоча ми не робитимемо вакцинацію ні обов'язковою, ні умовою для поїздок, люди, котрих уже прищепили, повинні мати можливість мандрувати без обмежень", - написав Міцотакіс 12 січня у листі до президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн (Ursuls von der Leyen). Розробку стандартизованого сертифіката він назвав "нагальним" питанням.

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Грецію одразу ж підтримали й інші країні ЄС, економіки котрих сильно залежать від туризму: Іспанія, Португалія, Мальта. "Украй важливо, щоб з наближенням цього літа і ми, і всі інші відчували, що подорожувати до Португалії - безпечно (…) І до Греції, звісно, також", - заявив прем'єр Португалії Антоніу Кошта.

19 січня Єврокомісія повідомила, що почала роботу з державами ЄС над сертифікатом вакцинації. Домовитися про спільний підхід вона планує до кінця січня.

Сертифікат вакцинації - поки виключно медичний документ

Про що ж у підсумку домовилися на віртуальному саміті ЄС 21 січня? "Лідери погодилися працювати над стандартизованою та загальноприйнятою формою, що підтверджує вакцинацію для медичних цілей", - заявив глава Європейської Ради Шарль Мішель. "На подальших етапах ми подивимося, чи можуть ці сертифікати бути використаними (для інших цілей. - Ред.), і якщо так, то за яких обставин", - додав він на пресконференції.

На першому етапі, пояснює один з високопосадовців ЄС на умовах анонімності, практична користь сертифіката полягатиме лише в одному: якщо людину прищепили, наприклад, у Бельгії, і вона поїде до Франції, то зможе цим документом підтвердити лікарям там, що її справді імунізували. Ідея полягає в тому, що лікарні та медичний персонал у Франції визнають це. Якоїсь іншої користі, поза медичною сферою, від цих сертифікатів поки не буде.

У ЄС не змушуватимуть вакцинуватися від коронавірусу

Фон дер Ляєн пояснила, чому спершу сертифікат використовуватиметься винятково у медичних цілях. Перша причина - відсутність необхідної інформації. За словами очільниці Єврокомісії, поки науці невідомо ні про те, чи можуть прищеплені люди заражати інших коронавірусом, ні скільки часу зберігається імунітет, набутий завдяки вакцинації.

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Другу причину фон дер Ляєн назвала політичною: "Як забезпечити дотримання прав тих, хто не отримав доступу до вакцини, та яку альтернативу запропонувати тим, у кого є поважні причини не щепитися". На ці запитання, за її словами, поки також нема відповіді. "Тому згодом, коли настане час, нам буде потрібна ґрунтовна дискусія, щоб держави ЄС дійшли консенсусу щодо застосування сертифіката", - додала фон дер Ляєн.

Раніше Шарль Мішель в інтерв'ю нідерландському телебаченню навів ще одну причину. За його словами, якщо сертифікат зробити умовою для подорожей, то багато хто сприйме це як примусову вакцинацію. "А у багатьох країнах (ЄС. - Ред.) переконані, що вакцинацію краще залишити добровільною", - додав Мішель. Він уточнив, що дискусію про використання сертифікатів є сенс починати тоді, коли більше людей отримають щеплення. Як відомо, зараз у більшості країн ЄС вакцинували менше двох відсотків населення.

Чи буде сертифікат вакцинації умовою в'їзду до ЄС?

Яке значення матиме запровадження єдиного сертифіката вакцинації, наприклад, для громадян України? Зараз кордони Шенгенської зони для необов'язкових їхніх поїздок закриті. Утім, в якийсь момент питання відкриття кордонів постане на порядку денному.

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Поки лідери Євросоюзу лише домовилися, що співпрацюватимуть з міжнародними організаціями у питанні сертифікатів. Високопосадовець ЄС заявив кореспонденту DW, що колись питання сертифіката як умови поїздок з третіх країн до ЄС і з ЄС до третіх країн постане. "Чи потрібен буде сертифікат для подорожей? Поки занадто рано обговорювати це (для поїздок всередині ЄС. - Ред.). І тим більше надто рано обговорювати це для громадян третіх країн, бо є різні вакцини: також і китайські, російські. Це означає, що нам будуть потрібні дані про них для того, щоб ми їх визнали", - зауважив співрозмовник DW.

Як відомо, Україна чекає на поставку вакцин західного виробництва у рамках глобальної ініціативи COVAX, але також підписала контракт на закупівлю китайської вакцини Sinovac.