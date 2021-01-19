Чи допоможе Євросоюз Україні вакцинами від коронавірусу

У ЄС запевняють, що допоможуть сусіднім країнам, зокрема й Україні, вакцинами від коронавірусу. DW з'ясовувала, як працюватиме ця допомога та коли її можна очікувати.
У Євросоюзі дедалі активніше обговорюють передачу вакцин від коронавірусу сусіднім країнам, щоб допомогти їм швидше подолати пандемію COVID-19. Україна, де поки незрозумілою залишається навіть дата початку вакцинації населення, є однією з кандидаток на отримання вакцин.
Офіційно в Євросоюзі про бажання допомогти сусідам вакцинами заговорили ще минулого року. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) 11 грудня заявила за підсумками саміту ЄС у Брюсселі: "Ми також дбаємо про наших сусідів. ЄС координуватиме пожертви вакцин державами-членами ЄС, передусім для захисту медичних працівників на Західних Балканах і у країнах нашого сусідства". Саме до країн політики сусідства ЄС належить і Україна.
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Згодом прем'єр України Денис Шмигаль надіслав фон дер Ляєн листа з проханням допомогти вакцинами, щоб країна змогла почати вакцинацію ще до березня, коли Київ очікує на перші партії вакцин в рамках глобальної ініціативи COVAX.
У пресслужбі Єврокомісії DW підтвердили отримання цього листа та повідомили, що дадуть відповідь на нього згодом. "ЄС відданий наміру допомогти забезпечити глобальний доступ до вакцин від COVID-19", - наголосила речниця Єврокомісії. Вона уточнила, що ЄС пообіцяв виділити 850 мільйонів євро для фінансування у рамках COVAX 1,3 мільярда доз вакцин для 92-х країн світу. Україна та Молдова входять до їхнього переліку.
"Ми також перебуваємо у контакті з нашими східними сусідами і шукаємо шляхи найкращим чином підтримати їх, серед іншого, у співпраці з міжнародними та європейськими фінансовими організаціями. Угоди про купівлю вакцин, укладені Єврокомісією, дозволяють перенаправлення або пожертву іншим країнам частини з профінансованих ЄС вакцин", - зазначила речниця. У Єврокомісії уточнили, що оскільки консультації в ЄС ще тривають, то зараз не можна надати інформацію ні щодо кількості доз вакцин, ні щодо часу їхнього надання, ні щодо країн, які зможуть їх отримати.
На найвищому рівні у ЄС це питання обговорять у четвер, 21 січня. На вечір цього дня запланована відеоконференція глав держав і урядів країн об'єднання. "Ми повинні обговорити співпрацю з третіми країнами щодо вакцин, які слід розглядати як глобальне суспільне благо. Ми обговоримо питання, як ми можемо допомогти партнерам з сусідства та за його межами", - написав глава Європейської Ради Шарль Мішель у листі-запрошенні на цей віртуальний саміт.
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Якщо виходити з заяв Єврокомісії, то у Брюсселі обіцяють лише "координацію" допомоги вакцинами. "Щодо вакцинації у сусідніх країнах та інших країнах у світі: дози є власністю держав-членів ЄС. Тому ми координуємо, а держави-члени вирішуватимуть, що вони робитимуть з ними", - заявила 12 січня у Європарламенті керівниця генерального директорату Єврокомісії з питань здоров'я і харчової безпеки Галліна Сандра. Вона уточнила, що держави вже обіцяють поділитися вакцинами: так, Греція оголосила про бажання допомогти Західним Балканам, а Румунія - Молдові.
Натомість у державах ЄС вказують на Брюссель. Джерело DW у МЗС Німеччини зазначило, що уряд ФРН докладає зусиль до "справедливого доступу до ефективних вакцин від COVID-19 в усьому світі". За його словами, Берлін підтримує плани "Єврокомісії підтримати країни сусідства ЄС вакцинами зі спільних закупівель ЄС". "Доступність ефективних і безпечних вакцин у сусідніх з нами країнах не в останню чергу має велике значення і для охорони здоров'я у ЄС і Німеччині", - додав чиновник у МЗС.
DW звернулася з запитами до МЗС кількох інших держав ЄС, але поки не отримала відповідей з них.
Хоча Єврокомісія не має у своїй власності вакцин, вона сама дала підставу національним урядам вказувати на неї. Адже наприкінці грудня вона схвалила пакет підтримки Західних Балкан у розмірі 70 мільйонів євро. На ці грантові гроші країни регіону зможуть придбати дози вакцин у тих держав ЄС, які захочуть ними поділитися. Відмінність від пожертв полягатиме в тому, що країни ЄС таким чином повернуть заплачені за ці дози кошти.
6 січня глави МЗС 13-и країн ЄС, серед них Болгарії, Хорватії, Чехії, Данії, Фінляндії, Польщі, Румунії та Швеції - надіслали листа Єврокомісії з проханням розробити подібний інструмент і для країн "Східного партнерства".
На цього листа в Брюсселі теж поки не надали відповіді. Водночас дипломат однієї з держав-підписантів листа заявив DW на умовах анонімності, що подальші дії його уряду залежатимуть саме від позиції Єврокомісії.
Загалом Єврокомісія підписала контрактів на близько 2,3 мільярда доз вакцин від шести виробників. Це відвічі більше, ніж потрібно, аби вакцинувати все населення ЄС. Утім, ця цифра є оманливою, адже у ЄС наразі зареєстрували дві з шести вакцин. Ще три інші можуть бути доступними лише через кілька місяців або й узагалі наприкінці 2021 року. Тож поки в ЄС серйозно бракує вакцин: більшість країн об'єднання вакцинували менше двох відсотків свого населення, а низка - узагалі менше відсотка.
"Я не можу нічого вам сказати щодо часу (початку допомоги Євросоюзом вакцинами сусіднім країнам. - Ред.), бо це було би надто ризиковано", - заявив кореспонденту DW високопосадовець ЄС на умовах анонімності. Він вказав на труднощі процесу вакцинації всередині Євросоюзу, зокрема на тимчасове скорочення поставок вакцини BioNTech/Pfizer. "Але у нас є намір спільно працювати над цим, і коли ми достатньо просунемося, то зможемо більше повідомити про це", - запевнив співрозмовник.