 Чи допоможе Євросоюз Україні вакцинами від коронавірусу | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 21.01.2021

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Європа

Чи допоможе Євросоюз Україні вакцинами від коронавірусу

У ЄС запевняють, що допоможуть сусіднім країнам, зокрема й Україні, вакцинами від коронавірусу. DW з'ясовувала, як працюватиме ця допомога та коли її можна очікувати.

Вакцина виробництва BioNTech/Pfizer

Вакцина виробництва BioNTech/Pfizer

У Євросоюзі дедалі активніше обговорюють передачу вакцин від коронавірусу сусіднім країнам, щоб допомогти їм швидше подолати пандемію COVID-19. Україна, де поки незрозумілою залишається навіть дата початку вакцинації населення, є однією з кандидаток на отримання вакцин.

Євросоюз обіцяє жертвувати вакцини

Офіційно в Євросоюзі про бажання допомогти сусідам вакцинами заговорили ще минулого року. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) 11 грудня заявила за підсумками саміту ЄС у Брюсселі: "Ми також дбаємо про наших сусідів. ЄС координуватиме пожертви вакцин державами-членами ЄС, передусім для захисту медичних працівників на Західних Балканах і у країнах нашого сусідства". Саме до країн політики сусідства ЄС належить і Україна.

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Згодом прем'єр України Денис Шмигаль надіслав фон дер Ляєн листа з проханням допомогти вакцинами, щоб країна змогла почати вакцинацію ще до березня, коли Київ очікує на перші партії вакцин в рамках глобальної ініціативи COVAX.

У пресслужбі Єврокомісії DW підтвердили отримання цього листа та повідомили, що дадуть відповідь на нього згодом. "ЄС відданий наміру допомогти забезпечити глобальний доступ до вакцин від COVID-19", - наголосила речниця Єврокомісії. Вона уточнила, що ЄС пообіцяв виділити 850 мільйонів євро для фінансування у рамках COVAX 1,3 мільярда доз вакцин для 92-х країн світу. Україна та Молдова входять до їхнього переліку.

Консультації в ЄС щодо допомоги вакцинами ще тривають

"Ми також перебуваємо у контакті з нашими східними сусідами і шукаємо шляхи найкращим чином підтримати їх, серед іншого, у співпраці з міжнародними та європейськими фінансовими організаціями. Угоди про купівлю вакцин, укладені Єврокомісією, дозволяють перенаправлення або пожертву іншим країнам частини з профінансованих ЄС вакцин", - зазначила речниця. У Єврокомісії уточнили, що оскільки консультації в ЄС ще тривають, то зараз не можна надати інформацію ні щодо кількості доз вакцин, ні щодо часу їхнього надання, ні щодо країн, які зможуть їх отримати.

На найвищому рівні у ЄС це питання обговорять у четвер, 21 січня. На вечір цього дня запланована відеоконференція глав держав і урядів країн об'єднання. "Ми повинні обговорити співпрацю з третіми країнами щодо вакцин, які слід розглядати як глобальне суспільне благо. Ми обговоримо питання, як ми можемо допомогти партнерам з сусідства та за його межами", - написав глава Європейської Ради Шарль Мішель у листі-запрошенні на цей віртуальний саміт.

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Хто допомагатиме Україні вакцинами?

Якщо виходити з заяв Єврокомісії, то у Брюсселі обіцяють лише "координацію" допомоги вакцинами. "Щодо вакцинації у сусідніх країнах та інших країнах у світі: дози є власністю держав-членів ЄС. Тому ми координуємо, а держави-члени вирішуватимуть, що вони робитимуть з ними", - заявила 12 січня у Європарламенті керівниця генерального директорату Єврокомісії з питань здоров'я і харчової безпеки Галліна Сандра. Вона уточнила, що держави вже обіцяють поділитися вакцинами: так, Греція оголосила про бажання допомогти Західним Балканам, а Румунія - Молдові.

Натомість у державах ЄС вказують на Брюссель. Джерело DW у МЗС Німеччини зазначило, що уряд ФРН докладає зусиль до "справедливого доступу до ефективних вакцин від COVID-19 в усьому світі". За його словами, Берлін підтримує плани "Єврокомісії підтримати країни сусідства ЄС вакцинами зі спільних закупівель ЄС". "Доступність ефективних і безпечних вакцин у сусідніх з нами країнах не в останню чергу має велике значення і для охорони здоров'я у ЄС і Німеччині", - додав чиновник у МЗС.

DW звернулася з запитами до МЗС кількох інших держав ЄС, але поки не отримала відповідей з них.

Чи виділить Єврокомісія Україні гроші на вакцини

Хоча Єврокомісія не має у своїй власності вакцин, вона сама дала підставу національним урядам вказувати на неї. Адже наприкінці грудня вона схвалила пакет підтримки Західних Балкан у розмірі 70 мільйонів євро. На ці грантові гроші країни регіону зможуть придбати дози вакцин у тих держав ЄС, які захочуть ними поділитися. Відмінність від пожертв полягатиме в тому, що країни ЄС таким чином повернуть заплачені за ці дози кошти.

6 січня глави МЗС 13-и країн ЄС, серед них Болгарії, Хорватії, Чехії, Данії, Фінляндії, Польщі, Румунії  та Швеції - надіслали листа Єврокомісії з проханням розробити подібний інструмент і для країн "Східного партнерства".

На цього листа в Брюсселі теж поки не надали відповіді. Водночас дипломат однієї з держав-підписантів листа заявив DW на умовах анонімності, що подальші дії його уряду залежатимуть саме від позиції Єврокомісії.

Коли Україні очікувати на допомогу вакцинами з ЄС?

Загалом Єврокомісія підписала контрактів на близько 2,3 мільярда доз вакцин від шести виробників. Це відвічі більше, ніж потрібно, аби вакцинувати все населення ЄС. Утім, ця цифра є оманливою, адже у ЄС наразі зареєстрували дві з шести вакцин. Ще три інші можуть бути доступними лише через кілька місяців або й узагалі наприкінці 2021 року. Тож поки в ЄС серйозно бракує вакцин: більшість країн об'єднання вакцинували менше двох відсотків свого населення, а низка - узагалі менше відсотка.

"Я не можу нічого вам сказати щодо часу (початку допомоги Євросоюзом вакцинами сусіднім країнам. - Ред.), бо це було би надто ризиковано", - заявив кореспонденту DW високопосадовець ЄС на умовах анонімності. Він вказав на труднощі процесу вакцинації всередині Євросоюзу, зокрема на тимчасове скорочення поставок вакцини BioNTech/Pfizer. "Але у нас є намір спільно працювати над цим, і коли ми достатньо просунемося, то зможемо більше повідомити про це", - запевнив співрозмовник.

  • Центр вакцинації у Франкфурті-на-Майні

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Більше 400 центрів вакцинації по всій Німеччині

    Упродовж останніх місяців по всій території Німеччини почалося створення центрів вакцинації населення від коронавірусної інфекції. Загалом їх буде 442. У цих центрах щодня вакцинуватимуть тисячі людей. На фото: центр вакцинації у Франкфурті-на-Майні.

  • Студент-медик у ролі людини, якій роблять щеплення, під час підготовки до масової вакцинації у Фрайбурзі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Щеплення рекомендоване людям від 16 років

    Допущена до застосування у Євросоюзі вакцина від коронавірусу BioNTech/Pfizer рекомендована особам від 16 років. На фото: студент-медик у ролі людини, якій роблять щеплення, під час підготовки до масової вакцинації у Фрайбурзі.

  • Мобільна станція вакцинації в Нюрнберзі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Мобільні станція вакцинації

    У таких автобусах робитимуть щеплення на місці, наприклад, у будинках для літніх людей. Саме мешканці будинків для людей похилого віку першими отримають вакцину в Німеччині, заявив міністр охорони здоров'я країни Єнс Шпан (Jens Spahn).

  • Логістичне відділення центру вакцинації в Бремергафені

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Логістичний виклик

    Допущена до застосування в ЄС вакцина BioNTech/Pfizer має зберігатися при температурі близько мінус 70 градусів Цельсія. Однак складнощі логістичної організації масового щеплення зумовлені не тільки цим. У перспективі паралельно доведеться проводити щеплення різними типами вакцин від різних виробників.

  • Інформаційні таблички на вході до центру вакцинації у Бамберзі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    У масці та з дотриманням дистанції

    Попри старт вакцинації в Німеччині 27 грудня обов'язок носити маски й дотримуватися соціальної дистанції ніхто не скасовуватиме. Як зазначають в німецькому Інститут імені Роберта Коха, дотримання гігієнічних вимог буде необхідним ще упродовж місяців. Адже масова вакцинація - процес тривалий. До того ж щеплення не гарантуватиме 100-відсоткового захисту від коронавірусу.

  • Члени пожежної команди в ролі статистів під час підготовки до роботи центру вакцинації в Трірі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Вакцина BioNTech/Pfizer має діяти і проти мутованого штаму коронавірусу

    Виявлення у Великобританії мутованого коронавірусу призвело до припинення сполучення між цією країною та низкою інших держав. Однак поки що немає підстав вважати, що вакцина BioNTech/Pfizer не буде ефективною проти нового штаму коронавірусу. За словами директора BioNTech Угура Шахіна, компанії потрібно два тижні, щоб проаналізувати нову мутацію та визначити, чи може їхня вакцина їй протидіяти.

  • Студенти в ролі статистів беруть участь у тестуванні центру вакцинації в південнонімецькому Фрайбурзі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Важливо не забувати і про інші щеплення

    Під час активної підготовки до масової вакцинації від коронавірусу фахівці в Німеччині радять не забувати і про інші щеплення, не менш важливі для суспільного здоров'я.

    Автор: Інна Завгородня


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