Чи допоможе Євросоюз Україні вакцинами від коронавірусу

У Євросоюзі дедалі активніше обговорюють передачу вакцин від коронавірусу сусіднім країнам, щоб допомогти їм швидше подолати пандемію COVID-19. Україна, де поки незрозумілою залишається навіть дата початку вакцинації населення, є однією з кандидаток на отримання вакцин.

Євросоюз обіцяє жертвувати вакцини

Офіційно в Євросоюзі про бажання допомогти сусідам вакцинами заговорили ще минулого року. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) 11 грудня заявила за підсумками саміту ЄС у Брюсселі: "Ми також дбаємо про наших сусідів. ЄС координуватиме пожертви вакцин державами-членами ЄС, передусім для захисту медичних працівників на Західних Балканах і у країнах нашого сусідства". Саме до країн політики сусідства ЄС належить і Україна.

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Згодом прем'єр України Денис Шмигаль надіслав фон дер Ляєн листа з проханням допомогти вакцинами, щоб країна змогла почати вакцинацію ще до березня, коли Київ очікує на перші партії вакцин в рамках глобальної ініціативи COVAX.

У пресслужбі Єврокомісії DW підтвердили отримання цього листа та повідомили, що дадуть відповідь на нього згодом. "ЄС відданий наміру допомогти забезпечити глобальний доступ до вакцин від COVID-19", - наголосила речниця Єврокомісії. Вона уточнила, що ЄС пообіцяв виділити 850 мільйонів євро для фінансування у рамках COVAX 1,3 мільярда доз вакцин для 92-х країн світу. Україна та Молдова входять до їхнього переліку.

Консультації в ЄС щодо допомоги вакцинами ще тривають

"Ми також перебуваємо у контакті з нашими східними сусідами і шукаємо шляхи найкращим чином підтримати їх, серед іншого, у співпраці з міжнародними та європейськими фінансовими організаціями. Угоди про купівлю вакцин, укладені Єврокомісією, дозволяють перенаправлення або пожертву іншим країнам частини з профінансованих ЄС вакцин", - зазначила речниця. У Єврокомісії уточнили, що оскільки консультації в ЄС ще тривають, то зараз не можна надати інформацію ні щодо кількості доз вакцин, ні щодо часу їхнього надання, ні щодо країн, які зможуть їх отримати.

На найвищому рівні у ЄС це питання обговорять у четвер, 21 січня. На вечір цього дня запланована відеоконференція глав держав і урядів країн об'єднання. "Ми повинні обговорити співпрацю з третіми країнами щодо вакцин, які слід розглядати як глобальне суспільне благо. Ми обговоримо питання, як ми можемо допомогти партнерам з сусідства та за його межами", - написав глава Європейської Ради Шарль Мішель у листі-запрошенні на цей віртуальний саміт.

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Хто допомагатиме Україні вакцинами?

Якщо виходити з заяв Єврокомісії, то у Брюсселі обіцяють лише "координацію" допомоги вакцинами. "Щодо вакцинації у сусідніх країнах та інших країнах у світі: дози є власністю держав-членів ЄС. Тому ми координуємо, а держави-члени вирішуватимуть, що вони робитимуть з ними", - заявила 12 січня у Європарламенті керівниця генерального директорату Єврокомісії з питань здоров'я і харчової безпеки Галліна Сандра. Вона уточнила, що держави вже обіцяють поділитися вакцинами: так, Греція оголосила про бажання допомогти Західним Балканам, а Румунія - Молдові.

Натомість у державах ЄС вказують на Брюссель. Джерело DW у МЗС Німеччини зазначило, що уряд ФРН докладає зусиль до "справедливого доступу до ефективних вакцин від COVID-19 в усьому світі". За його словами, Берлін підтримує плани "Єврокомісії підтримати країни сусідства ЄС вакцинами зі спільних закупівель ЄС". "Доступність ефективних і безпечних вакцин у сусідніх з нами країнах не в останню чергу має велике значення і для охорони здоров'я у ЄС і Німеччині", - додав чиновник у МЗС.

DW звернулася з запитами до МЗС кількох інших держав ЄС, але поки не отримала відповідей з них.

Чи виділить Єврокомісія Україні гроші на вакцини

Хоча Єврокомісія не має у своїй власності вакцин, вона сама дала підставу національним урядам вказувати на неї. Адже наприкінці грудня вона схвалила пакет підтримки Західних Балкан у розмірі 70 мільйонів євро. На ці грантові гроші країни регіону зможуть придбати дози вакцин у тих держав ЄС, які захочуть ними поділитися. Відмінність від пожертв полягатиме в тому, що країни ЄС таким чином повернуть заплачені за ці дози кошти.

6 січня глави МЗС 13-и країн ЄС, серед них Болгарії, Хорватії, Чехії, Данії, Фінляндії, Польщі, Румунії та Швеції - надіслали листа Єврокомісії з проханням розробити подібний інструмент і для країн "Східного партнерства".

На цього листа в Брюсселі теж поки не надали відповіді. Водночас дипломат однієї з держав-підписантів листа заявив DW на умовах анонімності, що подальші дії його уряду залежатимуть саме від позиції Єврокомісії.

Коли Україні очікувати на допомогу вакцинами з ЄС?

Загалом Єврокомісія підписала контрактів на близько 2,3 мільярда доз вакцин від шести виробників. Це відвічі більше, ніж потрібно, аби вакцинувати все населення ЄС. Утім, ця цифра є оманливою, адже у ЄС наразі зареєстрували дві з шести вакцин. Ще три інші можуть бути доступними лише через кілька місяців або й узагалі наприкінці 2021 року. Тож поки в ЄС серйозно бракує вакцин: більшість країн об'єднання вакцинували менше двох відсотків свого населення, а низка - узагалі менше відсотка.

"Я не можу нічого вам сказати щодо часу (початку допомоги Євросоюзом вакцинами сусіднім країнам. - Ред.), бо це було би надто ризиковано", - заявив кореспонденту DW високопосадовець ЄС на умовах анонімності. Він вказав на труднощі процесу вакцинації всередині Євросоюзу, зокрема на тимчасове скорочення поставок вакцини BioNTech/Pfizer. "Але у нас є намір спільно працювати над цим, і коли ми достатньо просунемося, то зможемо більше повідомити про це", - запевнив співрозмовник.