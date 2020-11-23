 Меркель та Зеленський обговорили Донбас і боротьбу з пандемією | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.01.2021

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Новини

Меркель та Зеленський обговорили Донбас і боротьбу з пандемією

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель та президент України Володимир Зеленський домовилися активізувати роботу в "нормадському форматі", а також обговорили питання щодо стримування пандемії COVID-19.

Володимир Зеленський та Анґела Меркель під час зустрічі в Берліні в червні 2019 року

Володимир Зеленський та Анґела Меркель під час зустрічі в Берліні в червні 2019 року

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) та президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 15 січня, провели телефонну розмову. Як повідомив речник уряду ФРН Штеффен Зайберт (Steffen Seibert), лідери двох країн обговорили питання, пов'язані зі стримуванням пандемії коронавірусної хвороби та ситуацією на Сході України. Сторони домовилися "інтенсифікувати роботу в "нормандському форматі"  щодо втілення мінських домовленостей".

Володимир Зеленський у повідомленні про розмову в соціальній мережі Twitter зазначив, що сторони продовжують координувати зусилля задля встановлення миру на Донбасі.

Нагадаємо, останній саміт у "нормандському форматі" відбувся у Парижі у грудні 2019 року. Було заплановано, що наступний саміт пройде навесні минулого року, однак він упродовж року так і не відбувся. Київ сподівається, що саміт у "нормандському форматі" відбудеться цього року, повідомив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.

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