Кулеба: Потенціал "нормандського формату" ще не вичерпаний

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що у врегулюванні конфлікту на Донбасі потенціал "нормандського формату" і мінського процесу ще не вичерпано. Про це урядовець заявив у четвер, 24 грудня, в ефірі телеканалу "Україна 24".

Він зокрема вказав на те, що рішенням Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) передбачено п'ять можливих сценаріїв розвитку подій на Донбасі, з яких нині реалізується перший.

"Є рішення Ради національної безпеки і оборони, в якому є п'ять сценаріїв розвитку подій на окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Зараз події розгортаються за першим сценарієм. Коли колеги говорять про "план Б", вони очевидно артикулюють думку про неможливість нескінченно перебувати в нинішній модальності процесу, але потенціал "нормандського формату" і мінського процесу ще не вичерпаний", - пояснив Кулеба, цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

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Кулеба також підкреслив значення тієї роботи, яку роблять представники України в переговорах різних форматів. "Ту титанічну роботу, яку робить наш представник в групі радників лідерів ("нормандської четвірки". - Ред.) Андрій Єрмак, керівник Офісу президента, ведучи переговори з німецьким, французьким і російським колегами - там ще є за що поборотися і є на що тиснути", - переконаний Кулеба.

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Говорячи про роботу української команди в Тристоронній контактній групі (ТКГ) під керівництвом експрезидента Леоніда Кравчука, Кулеба сказав: "Там атмосфера в ТКГ так собі, м'яко кажучи, ситуація деструктивна, іноді це нагадує ходіння по колу нескінченне, але (...) всі розуміють, що зараз іншого шляху немає ", - зазначив Кулеба.