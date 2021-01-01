Коронавірус: у ЄС просять допомогти Україні з вакциною

13 країн-членів Європейського Союзу звернулися до Брюсселя з проханням надати східним партнерам ЄС, зокрема й Україні, вакцини від коронавірусу. Відповідний лист у середу, 6 січня, до зовнішньополітичного відомства ЄС спрямували глави МЗС Болгарії, Естонії, Литви, Латвії, Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини, Хорватії, Чехії, Данії, Фінляндії та Швеції.

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Як зазначає агенція новин AFP, що має в своєму розпорядженні текст листа, автори спільного звернення пропонують Брюсселю виділити кошти на придбання вакцин для населення країн, які уклали угоди в межах програми Східного партнерства ЄС. Східними партнерами ЄС, як відомо, є Україна, Молдова, Грузія, Вірменія, Азербайджан і Білорусь.

"Ми переконані, що наші кордони не зможуть бути в безпеці, якщо ми не розширимо нашу підтримку й на наших безпосередніх сусідів", - йдеться в листі. Глави МЗС країн-членів ЄС, що підписалися під цим зверненням, згадали зокрема й те, що країни, котрі входять до програми Східного партнерства, не раз висловлювали бажання отримати "доступ до вакцин", які застосовуватимуться в ЄС у боротьбі з пандемією COVID-19.

У даному разі ЄС міг би взяти за взірець програму надання підтримки вакциною для країн Західних Балкан, що не є членами ЄС, зазначається в листі. У грудні 2020 року Брюссель виділив 70 мільйонів євро задля реалізації програми підтримки країн Західних Балкан вакциною.

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Тим часом у Єврокомісії підтвердили агенції AFP, що вони отримали цього листа й нині тривають переговори щодо цього. Жодних інших деталей у Єврокомісії не назвали.

Україна поки що не змогла укласти прямі контракти на закупівлю вакцин від провідних західних фармацевтичних компаній, як це зробили США, ЄС, Ізраїль і низка інших країн.

Натомість Україна покладає головну надію на отримання безкоштовно від 8 до 16 мільйонів доз вакцин у межах програми COVAX Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), однак обіцяні вакцини від COVAX Україна може отримати лише згодом, і їх буде недостатньо для щеплень більшості населення. Тож українська сторона уклала також контракти на постачання вакцини китайського виробництва.