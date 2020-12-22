 Розробник вакцини BioNTech/Pfizer про мутацію вірусу та про те, чому не вакцинується сам | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 23.12.2020

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Європа

Розробник вакцини BioNTech/Pfizer про мутацію вірусу та про те, чому не вакцинується сам

Вакцину проти коронавірусу BioNTech/Pfizer першою дозволили використовувати в ЄС. Співзасновник BioNTech розповів DW, коли можна буде отримати контроль над пандемією і чи захищає щеплення від мутованого варіанту вірусу.

Співзасновник компанії BioNTech Угур Шахін

Співзасновник компанії BioNTech Угур Шахін

DW: Євросоюз дозволив використання вакцини, розробленої Вашою компанією BioNTech спільно з американським фармконцерном Pfizer. Що це означає для боротьби з пандемією COVID-19?

Угур Сахін: Це дуже важливий крок. Це перша вакцина, яку дозволили використовувати в Європі. Це означає, що ми зараз можемо почати вакцинацію в ЄС. Крім того, ми отримали дозвіл і у Швейцарії. Ми очікуємо, що щеплення допоможуть тим, кому їх зроблять. Приміром, ми сподіваємося, що люди старшого віку менше потраплятимуть до лікарень уже протягом найближчих місяців. Ми також очікуємо, що коли дозволять використовувати також вакцини інших виробників, ми зможемо виробити достатню кількість доз, аби досягти необхідного рівня імунізації населення на рівні 60-70 відсотків. Це допоможе нам взяти пандемію під контроль до зими 2021-2022 років.

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Останніми днями множаться повідомлення про мутований коронавірус, який поширюється швидше за відомий раніше варіант. Чи є Ваша вакцина ефективною і проти нього?

Ми ще не знаємо, адже поки що не проводили відповідних досліджень. Протягом найближчих двох тижнів ми створимо зразок цього нового варіанта вірусу та перевіримо, чи здатна імунна реакція організму, яку викликає наша вакцина, деактивувати вірус. З наукової точки зору, це дуже ймовірно, адже попри численні мутації ключовий протеїн у новому варіанті вірусу змінився лише на один відсоток. Це означає, що на 99 відсотків це той самий протеїн. А імунна відповідь організму, яку активує наша вакцина, атакує цей протеїн з багатьох боків. Тож існує дуже висока ймовірність, що вакцина діятиме. Але впевнені ми зможемо бути лише тоді, коли отримаємо результат перевірки, - через два тижні.

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Якщо виявиться, що потрібно буде розробляти нову вакцину проти мутованого вірусу, скільки часу для цього Вам буде потрібно?

Суто технічно ми можемо виробити нову вакцину приблизно за шість тижнів. Але, швидше за все, розробка триватиме довше, адже нам потрібно буде довести, що нова вакцина проти нового варіанту вірусу викликає імунну реакцію. Крім того, зміни у вакцині повинні будуть затвердити офіційні органи. Але я впевнений: якщо необхідно буде щось змінити, технологія, яку ми використовуємо, - матрична РНК (мРНК) - дозволить нам внести ці зміни.

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Коли йдеться про транспортування Вашої вакцини та потенційні труднощі, часто згадують про наднизькі температури, за яких потрібно перевозити препарат. Чи очікуєте Ви якихось проблем під час доставки вакцини до країн ЄС?

Ні, взагалі не очікую. Ці наднизькі температури не є чимось новим. Перевезення з використанням сухого льоду - технологія, яка існує вже понад 50 років. Тобто вона не є чимось надсучасним. Це просто ємність із сухим льодом. Ми співпрацюємо з багатьма компаніями-постачальниками сухого льоду, аби впоратися із завданням. Ці ємності доставляються на місця, де медики вже можуть перекласти вакцини у холодильник. Там вони можуть зберігатися до п'яти днів.

Вакцина проти коронавірусу має транспортуватися за наднизьких температур

Вакцина проти коронавірусу має транспортуватися за наднизьких температур

Багаті країни тепер мають вакцину від коронавірусу, але у бідніших доступу до неї досі немає. Чи не видається Вам це несправедливим?

Ні, я так не вважаю. Останніми тижнями дозвіл на використання вакцини дали понад 40 країн, зокрема, й у країнах, що розвиваються, на кшталт Мексики чи держав Південної Америки. Ми дійсно зацікавлені в тому, аби наша вакцина була доступна по всьому світу. І ми співпрацюємо із владою різних країн, аби забезпечити їм доступ до неї.

Особисто Ви та Ваша дружина Езлем Тюречі, співзасновниця BioNTech, ще не зробили собі щеплення від коронавірусу. Чому?

Ми не маємо права робити собі щеплення. Звісно, ми думаємо про це. Для нас набагато важливіше, аби були вакциновані наші співробітники та партнери. Адже наша мета - виробити понад 1,3 мільярда доз у 2021 році. І зробити це можна лише працюючи цілодобово і без вихідних. Тож нам потрібно забезпечити захист від коронавірусу наших співробітників та членів нашої команди. Адже якщо хтось із них хворітиме на COVID-19, це означатиме перебої та затримки у виробництві вакцини. Тому ми плануємо виробити окрему партію в рамках призначених для Євросоюзу вакцин, аби забезпечити препаратом наших партнерів та членів команди.

Чому Ви не маєте права робити щеплення?

Як Ви знаєте, існує список пріоритетності (правила, кому саме в Німеччині мають робити щеплення у першу чергу. - Ред.) І вакцинуватися всупереч цьому списку заборонено. Нам навіть не дозволено брати участь у клінічних дослідженнях. Адже закон забороняє участь у таких дослідженнях людям із компанії-розробника, і це нормально.

Дивитись відео 08:46

Робити щеплення чи ні? Міфи та факти про вакцину від COVID-19

  • Центр вакцинації у Франкфурті-на-Майні

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Більше 400 центрів вакцинації по всій Німеччині

    Упродовж останніх місяців по всій території Німеччини почалося створення центрів вакцинації населення від коронавірусної інфекції. Загалом їх буде 442. У цих центрах щодня вакцинуватимуть тисячі людей. На фото: центр вакцинації у Франкфурті-на-Майні.

  • Студент-медик у ролі людини, якій роблять щеплення, під час підготовки до масової вакцинації у Фрайбурзі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Щеплення рекомендоване людям від 16 років

    Допущена до застосування у Євросоюзі вакцина від коронавірусу BioNTech/Pfizer рекомендована особам від 16 років. На фото: студент-медик у ролі людини, якій роблять щеплення, під час підготовки до масової вакцинації у Фрайбурзі.

  • Мобільна станція вакцинації в Нюрнберзі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Мобільні станція вакцинації

    У таких автобусах робитимуть щеплення на місці, наприклад, у будинках для літніх людей. Саме мешканці будинків для людей похилого віку першими отримають вакцину в Німеччині, заявив міністр охорони здоров'я країни Єнс Шпан (Jens Spahn).

  • Логістичне відділення центру вакцинації в Бремергафені

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Логістичний виклик

    Допущена до застосування в ЄС вакцина BioNTech/Pfizer має зберігатися при температурі близько мінус 70 градусів Цельсія. Однак складнощі логістичної організації масового щеплення зумовлені не тільки цим. У перспективі паралельно доведеться проводити щеплення різними типами вакцин від різних виробників.

  • Інформаційні таблички на вході до центру вакцинації у Бамберзі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    У масці та з дотриманням дистанції

    Попри старт вакцинації в Німеччині 27 грудня обов'язок носити маски й дотримуватися соціальної дистанції ніхто не скасовуватиме. Як зазначають в німецькому Інститут імені Роберта Коха, дотримання гігієнічних вимог буде необхідним ще упродовж місяців. Адже масова вакцинація - процес тривалий. До того ж щеплення не гарантуватиме 100-відсоткового захисту від коронавірусу.

  • Члени пожежної команди в ролі статистів під час підготовки до роботи центру вакцинації в Трірі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Вакцина BioNTech/Pfizer має діяти і проти мутованого штаму коронавірусу

    Виявлення у Великобританії мутованого коронавірусу призвело до припинення сполучення між цією країною та низкою інших держав. Однак поки що немає підстав вважати, що вакцина BioNTech/Pfizer не буде ефективною проти нового штаму коронавірусу. За словами директора BioNTech Угура Шахіна, компанії потрібно два тижні, щоб проаналізувати нову мутацію та визначити, чи може їхня вакцина їй протидіяти.

  • Студенти в ролі статистів беруть участь у тестуванні центру вакцинації в південнонімецькому Фрайбурзі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Важливо не забувати і про інші щеплення

    Під час активної підготовки до масової вакцинації від коронавірусу фахівці в Німеччині радять не забувати і про інші щеплення, не менш важливі для суспільного здоров'я.

    Автор: Інна Завгородня


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Докладно

Співзасновник компанії BioNTech Угур Шахін

Розробник вакцини BioNTech/Pfizer про мутацію коронавірусу

Співзасновник BioNTech про те, коли можна буде взяти під контроль пандемію і чи захищає вакцина від мутованого вірусу.  

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