Розробник вакцини BioNTech/Pfizer про мутацію вірусу та про те, чому не вакцинується сам

DW: Євросоюз дозволив використання вакцини, розробленої Вашою компанією BioNTech спільно з американським фармконцерном Pfizer. Що це означає для боротьби з пандемією COVID-19?

Угур Сахін: Це дуже важливий крок. Це перша вакцина, яку дозволили використовувати в Європі. Це означає, що ми зараз можемо почати вакцинацію в ЄС. Крім того, ми отримали дозвіл і у Швейцарії. Ми очікуємо, що щеплення допоможуть тим, кому їх зроблять. Приміром, ми сподіваємося, що люди старшого віку менше потраплятимуть до лікарень уже протягом найближчих місяців. Ми також очікуємо, що коли дозволять використовувати також вакцини інших виробників, ми зможемо виробити достатню кількість доз, аби досягти необхідного рівня імунізації населення на рівні 60-70 відсотків. Це допоможе нам взяти пандемію під контроль до зими 2021-2022 років.

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Останніми днями множаться повідомлення про мутований коронавірус, який поширюється швидше за відомий раніше варіант. Чи є Ваша вакцина ефективною і проти нього?

Ми ще не знаємо, адже поки що не проводили відповідних досліджень. Протягом найближчих двох тижнів ми створимо зразок цього нового варіанта вірусу та перевіримо, чи здатна імунна реакція організму, яку викликає наша вакцина, деактивувати вірус. З наукової точки зору, це дуже ймовірно, адже попри численні мутації ключовий протеїн у новому варіанті вірусу змінився лише на один відсоток. Це означає, що на 99 відсотків це той самий протеїн. А імунна відповідь організму, яку активує наша вакцина, атакує цей протеїн з багатьох боків. Тож існує дуже висока ймовірність, що вакцина діятиме. Але впевнені ми зможемо бути лише тоді, коли отримаємо результат перевірки, - через два тижні.

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Якщо виявиться, що потрібно буде розробляти нову вакцину проти мутованого вірусу, скільки часу для цього Вам буде потрібно?

Суто технічно ми можемо виробити нову вакцину приблизно за шість тижнів. Але, швидше за все, розробка триватиме довше, адже нам потрібно буде довести, що нова вакцина проти нового варіанту вірусу викликає імунну реакцію. Крім того, зміни у вакцині повинні будуть затвердити офіційні органи. Але я впевнений: якщо необхідно буде щось змінити, технологія, яку ми використовуємо, - матрична РНК (мРНК) - дозволить нам внести ці зміни.

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Коли йдеться про транспортування Вашої вакцини та потенційні труднощі, часто згадують про наднизькі температури, за яких потрібно перевозити препарат. Чи очікуєте Ви якихось проблем під час доставки вакцини до країн ЄС?

Ні, взагалі не очікую. Ці наднизькі температури не є чимось новим. Перевезення з використанням сухого льоду - технологія, яка існує вже понад 50 років. Тобто вона не є чимось надсучасним. Це просто ємність із сухим льодом. Ми співпрацюємо з багатьма компаніями-постачальниками сухого льоду, аби впоратися із завданням. Ці ємності доставляються на місця, де медики вже можуть перекласти вакцини у холодильник. Там вони можуть зберігатися до п'яти днів.

Вакцина проти коронавірусу має транспортуватися за наднизьких температур

Багаті країни тепер мають вакцину від коронавірусу, але у бідніших доступу до неї досі немає. Чи не видається Вам це несправедливим?

Ні, я так не вважаю. Останніми тижнями дозвіл на використання вакцини дали понад 40 країн, зокрема, й у країнах, що розвиваються, на кшталт Мексики чи держав Південної Америки. Ми дійсно зацікавлені в тому, аби наша вакцина була доступна по всьому світу. І ми співпрацюємо із владою різних країн, аби забезпечити їм доступ до неї.

Особисто Ви та Ваша дружина Езлем Тюречі, співзасновниця BioNTech, ще не зробили собі щеплення від коронавірусу. Чому?

Ми не маємо права робити собі щеплення. Звісно, ми думаємо про це. Для нас набагато важливіше, аби були вакциновані наші співробітники та партнери. Адже наша мета - виробити понад 1,3 мільярда доз у 2021 році. І зробити це можна лише працюючи цілодобово і без вихідних. Тож нам потрібно забезпечити захист від коронавірусу наших співробітників та членів нашої команди. Адже якщо хтось із них хворітиме на COVID-19, це означатиме перебої та затримки у виробництві вакцини. Тому ми плануємо виробити окрему партію в рамках призначених для Євросоюзу вакцин, аби забезпечити препаратом наших партнерів та членів команди.

Чому Ви не маєте права робити щеплення?

Як Ви знаєте, існує список пріоритетності (правила, кому саме в Німеччині мають робити щеплення у першу чергу. - Ред.) І вакцинуватися всупереч цьому списку заборонено. Нам навіть не дозволено брати участь у клінічних дослідженнях. Адже закон забороняє участь у таких дослідженнях людям із компанії-розробника, і це нормально.

Дивитись відео 08:46 Поділитись Робити щеплення чи ні? Міфи та факти про вакцину від COVID-19 (23.12.2020) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/3n6yq Робити щеплення чи ні? Міфи та факти про вакцину від COVID-19