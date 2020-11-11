Коронавірус: як доставити мільярди доз охолоджених вакцин проти COVID-19

Людство з нетерпінням чекає на вакцини від коронавірусу. Науковці їх створили і тепер тестують, фармацевтичні компанії готові одразу після реєстрації швидко наростити їхнє виробництво, уряди різних країн планують масову вакцинацію населення. Але для цього вакцини потрібно буде якомога швидше доставити в різні точки земної кулі.

IATA: найбільш комплексна логістична операція всіх часів

Світова логістична галузь стоїть перед безпрецедентним завданням. У найближчі рік-два вона має забезпечити доставку близько 10 мільярдів доз, прогнозують в Бонні в штабквартирі німецького концерну Deutsche Post DHL - лідера галузі. У будь-якому разі доз виявиться більше, ніж жителів планети, оскільки багато вакцин передбачають дворазове щеплення. За підрахунками логістичної компанії DHL, що входить в холдинг Deutsche Post DHL, різними транспортними засобами необхідно буде перевезти 200 тисяч вантажних палет (піддонів) і здійснити приблизно 15 тисяч авіаперевезень.

Потужностей одних лише вантажних літаків для експресдоставки вакцин явно не вистачить

Міжнародна асоціація повітряного транспорту (IATA) вже назвала майбутній розподіл вакцин на планеті "найбільшою і найбільш комплексною логістичною операцією всіх часів". 16 листопада вона закликала уряди відкрити кордони і відновити повітряне сполучення, нагадавши, що через карантинні заходи різко скоротилася кількість рейсів. А це сильно обмежує обсяги вантажних авіаперевезень, оскільки вкрай мало можливостей відправляти вантажі пасажирськими літаками.

Сім провідних американських авіакомпаній звернулися 19 листопада з листом до Конгресу США з вимогою надати галузі фінансову допомогу, щоб вона змогла впоратися з "логістичним викликом розподілу вакцини".

Складна логістика

Проблема, однак, не лише і навіть не стільки в обсягах майбутніх перевезень, скільки в тому, що щонайменше частину вакцин необхідно буде транспортувати в особливих умовах - за низьких і навіть наднизьких температур. "Кількість препаратів глибокої заморозки, з якою логістичній галузі доведеться мати справу через COVID-19, є дуже серйозним викликом", - констатує менеджер DHL Томас Елльманн (Thomas Ellmann), який курує цей напрямок у компанії.

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Ідеться, насамперед, про вакцину німецької компанії BioNTech і її американського партнера Pfizer, яку необхідно зберігати при мінус 70 градусах за Цельсієм. Ця вакцина вважається однією з найбільш багатонадійних, і 20 листопада обидві компанії подали в США заявку на її екстрену реєстрацію, тому щонайменше в Америці вакцинація може розпочатися вже до кінця грудня. Євросоюз підписав договір про постачання до 300 мільйонів доз цієї вакцини, США можуть закупити до 600 мільйонів доз, загалом обидві фірми мають намір випустити наступного року близько 1,3 мільярда одиниць. Тому, швидше за все, саме вони стануть для логістичних компаній одними з головних і одночасно найбільш складних клієнтів.

"На перший погляд, там будуть дуже великі проблеми з логістикою. Ця вакцина зберігається при мінус 75 - мінус 80 градусах. Навіть в умовах Європи її логістика представлятиме дуже непросту проблему в порівнянні з вакциною, яка зберігається при мінус 18 градусах", - заявив на початку листопада директор московського Центру іменії Гамалії Олександр Гінзбург, порівнюючи розробку BioNTech і Pfizer з власною вакциною "Спутник V".

DHL завчасно готується перевозити вакцину BioNTech і Pfizer

Далеко не настільки песимістично, як російський академік, ситуацію оцінює менеджер DHL Томас Елльманн. У компанії вже є чималий досвід роботи з фармацевтичною продукцією глибокої заморозки, хоча досі це був скоріше побічний бізнес, розповів він інформаційному агентству dpa. Так, вже доводилося перевозити за наднизьких температур досить значні обсяги препаратів проти Еболи, а на кордоні Німеччини з Нідерландами навіть обладнаний спеціальний склад, де встановлено 58 особливо потужних холодильників.

А головне - DHL ще влітку почала готуватися до того, що щонайменше одна з перспективних вакцин, що проходили в той час клінічні випробування, потребуватиме особливих умов транспортування за температури до мінус 80 градусів. Про це свідчить опубліковане 3 вересня дослідження, проведене спільно з міжнародною консалтинговою компанією McKinsey. Воно містить рекомендації, як забезпечити доставку чутливих до температури препаратів, і виходить з того, що в спеціальних рефрижераторах і термобоксах належить перевести 15 мільйонів партій вакцин.

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"Ми, як світовий лідер в галузі логістики, хочемо поділитися нашим досвідом роботи і висновками з однієї з найбільших криз в сфері охорони здоров'я в сучасній історії, щоб спільно розробити стратегії взаємодії в усе більш інтегрованому світі", - заявила тоді комерційна директорка DHL Катя Буш (Katja Busch). Дослідження адресовано логістичним компаніям, органам влади і охорони здоров'я, неурядовим організаціям.

Kühne + Nagel укладає угоди про транспортування вакцин

Підвищений інтерес DHL до перевезень медичного обладнання та препаратів більш ніж зрозумілий: це - один із стратегічних напрямів її бізнесу, їм опікується окремий структурний підрозділ Life Sciences & Healthcare. Він має, за даними компанії, понад 140 спеціалізованих холодильних складів в 40 країнах (найновіший відкрився цього літа в Індіанаполісі в США) зі спеціально навченим персоналом і, наприклад, вже понад 15 років забезпечує транспортне обслуговування клінічних випробувань нових медикаментів.

Влітку 2020 року компанія UPS встановила потужні холодильники для вакцин в нідерландському Рурмонді

Тому під час майбутнього розповсюдження планетою вакцин проти коронавірусу концерн Deutsche Post DHL стане одним з ключових перевізників, але, природно, далеко не єдиним. Так, в автопарку швейцарської компанії Kühne + Nagel в Європі є 200 рефрижираторних вантажних причепів для доставки виробів медичного призначення, а в її логістичних центрах встановлені холодильні камери, розраховані на температури до мінус 20 градусів. "Але якщо знадобляться мінус 80, ми це вирішимо", - запевнив агентство dpa речник фірми.

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І Deutsche Post DHL, і Kühne + Nagel повідомляють, що вже уклали перші угоди про транспортування вакцин від COVID-19, але деталей поки не розголошують. Важливу роль не лише у США, але і в Європі, належить зіграти також американським логістичним компаніям Fedex і UPS.

Контейнери фірми va-Q-tec забезпечать всесвітню дистрибуцію

Тим часом корпорація Pfizer повідомила 17 листопада, що починає в чотирьох штатах США - Нью-Мексико, Теннессі, Техас, Род-Айленд - тестувати логістику доставки своєї вакцини. А 18 листопада фірма va-Q-tec з німецького міста Вюрцбурга, що спеціалізується на розробці і виробництві інноваційних рефрижераторних контейнерів (вона називає їх термоконтейнерами) і термобоксів, оголосила про підписання договору "з одним з найбільших фармацевтичних виробників" щодо "всесвітньої великомасштабної дистрибуції його вакцини" з 1-го кварталу 2021 року в разі реєстрації вакцини.

У фірми va-Q-tec - вельми широкий асортимент термоконтейнерів і термобоксів

В анонсі va-Q-tec не називається компанія Pfizer, але можна припустити, що йдеться саме про неї, особливо якщо врахувати обсяги контракту: німецька компанія надасть партнеру в лізинг кілька тисяч термоконтейнерів. А вони, це особливо підкреслюється в заяві для преси, протягом декількох днів можуть утримувати постійну температуру в діапазоні від мінус 70 до плюс 25 градусів.

"Укладена угода є найбільшою у 20-річній історії нашого підприємства і, мабуть, всієї галузі, - заявив засновник і глава va-Q-tec Йоахім Кун (Joachim Kuhn). - Завдяки нашій унікальній технології, нашому широкому асортименту і багаторічному досвіду роботи з низькими і дуже низькими температурами ми можемо найкращим чином підтримати глобальний розподіл вакцини від коронавірусу". Тому проблем з холодильниками не виникне - головне, щоб були вакцини і літали літаки.

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