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DHL

DHL – міжнародна логістична компанія, яка спеціалізується на доставці листів та посилок.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "DHL". Компанія DHL була заснована 1969 року в Сан-Франциско Адріаном Делсі, Ларрі Гіллбломом та Робертом Лінном. Починаючи від 2002 року, DHL International GmbH входить до складу концерну Deutsche Post DHL Group. Штаб-квартира DHL розташована в Бонні. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Коронавірус: як доставити мільярди доз охолоджених вакцин проти COVID-19

Коронавірус: як доставити мільярди доз охолоджених вакцин проти COVID-19 23.11.2020

Німецька DHL і вся транспортна галузь готуються розвозити по світу вакцини від COVID-19. Ця підготовка активно триває з літа, тим не менш, уся логістика є справжнім викликом для розробників вакцин і перевізників.
Як працює німецька пошта

Як працює німецька пошта 08.04.2019

Як довго триває доставка листа або посилки в Німеччині? У скільки вона обійдеться? Чи задоволені німці поштовим сервісом? DW пояснює.
Підозріла посилка у Потсдамі була спробою шантажувати DHL - міністр

Підозріла посилка у Потсдамі була спробою шантажувати DHL - міністр 03.12.2017

У підозрілій посилці, яка була знайдена неподалік від різдвяного ярмарку у Потсдамі, містилося послання до DHL з вимогою викупу.

DHL пояснила особливості своєї роботи в Криму

DHL пояснила особливості своєї роботи в Криму 09.11.2017

У DHL пояснили специфіку своєї діяльності на анексованому Росією півострові Крим. Логістична компанія стверджує, що не порушує режим санкцій ЄС.

Вантажні електробайки на службі у німецьких поштарів (03.03.2017) 03.03.2017

У німецькому Франкфурті-на-Майні і голландському Утрехті пошту в межах міста доправляють на вантажних електробайках. Це пілотний проект компанії DHL.
Deutsche Post іде з ринку автобусних перевезень Німеччини

Deutsche Post іде з ринку автобусних перевезень Німеччини 03.08.2016

Deutsche Post виходить з ринку автобусних перевезень та продає цей напрямок бізнесу конкуренту FlixMobility. Всі автобусні маршрути компанії Postbus працюватимуть у звичайному режимі до 31 жовтня.
Google планує запустити доставку товарів дронами у 2017 році

Google планує запустити доставку товарів дронами у 2017 році 02.11.2015

Комерційну доставку товарів за допомогою дронів Google планує запустити в 2017 році. Конкуренти наступають на п'яти.

Безпілотники стають незамінними для бізнесу та армії 05.08.2015

В Європі безпілотники дедалі більше використовують в цивільних цілях. А в Україні - на війні.
Facebook: демократія чи цифровий демпінг?

Facebook: демократія чи цифровий демпінг? 04.02.2014

Facebook встановив у маркетингу нові масштаби: для великих концернів та малих стартапів він став важливим майданчиком. Однак нині, через десять років після появи Facebook, ситуація змінилася.
Замовити в мережі - доставити безпілотником

Замовити в мережі - доставити безпілотником 11.12.2013

Такі компанії, як Amazon чи Deutsche Post DHL, хочуть доставляти посилки за допомогою безпілотників. Чи є такий сценарій майбутнього реалістичним?
Лейпциг: саксонська краса

Лейпциг: саксонська краса 24.12.2012

Лейпцигу - як і багатьом іншим східнонімецьким містам - теж треба було боротися з безробіттям та відтоком населення. Проте цьому місту вдалося подолати труднощі й залучити інвестиції.

DHL відкрила новий логістичний центр 26.05.2008

DHL зміцнює позиції в азійсько-тихоокеанському регіоні 20.12.2004

Дорожчають послуги DHL 09.08.2004