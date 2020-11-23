DHL – міжнародна логістична компанія, яка спеціалізується на доставці листів та посилок.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "DHL". Компанія DHL була заснована 1969 року в Сан-Франциско Адріаном Делсі, Ларрі Гіллбломом та Робертом Лінном. Починаючи від 2002 року, DHL International GmbH входить до складу концерну Deutsche Post DHL Group. Штаб-квартира DHL розташована в Бонні. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.