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Що варто знати про німецьку митницю?

Олена Дожина
21 грудня 2024 р.

Посилки з-за кордону підлягають перевірці на німецькій митниці. На їхніх одержувачів можуть чекати неприємні несподіванки, адже відправляти поштою можна далеко не все, а за деякі товари доводиться добряче доплачувати.

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Вилучена німецькими митниками піротехніка
У різдвяний період митниця працює особливо ретельно. На фото - вилучена піротехнікаФото: Stefan Sauer/ZB/picture alliance

Передріздвяний період - справжня катастрофа для німецької пошти. Мільйони жителів Німеччини розсилають в цей час подарунки та замовляють покупки в інтернет-магазинах. Зокрема й з-за кордону. Але часто люди й гадки не мають, що в такому разі діють особливі правила. А тоді їх ошелешують повідомлення, що деякі товари підлягають конфіскації, а деякі обходяться набагато дорожче, ніж планувалося. Тож на що слід пильно зважати, щоб не вскочити в халепу?

Курячі лапки, живий тарантул і електропричандалля для проведення обряду вуду - це лише короткий перелік того, що вже вилучили в ці передсвяткові дні німецькі митники з поштових посилок. Також адресати не дочекаються меду з добавками для посилення потенції й товарів із забороненою в Німеччині символікою.

Курячі лапки з Азії не пройшли перевірку в німецькому місті Кайзерслаутерн - як зазначила речниця митного управління в Саарбрюккені, "їхнє ввезення заборонено згідно з ветеринарно-санітарними нормами". Водночас не уточнюється, чи були вони оформлені як талісман на удачу або ж вони постали перед контролерами у вигляді популярного складника китайської кухні.

Загалом у 2023 році німецькі митники перевірили понад 413 мільйонів поштових відправлень.

Павуки в конверті - у Німеччині це табу

Живим тваринам, приміром черепахам, скорпіонам, павукам, теж не місце в різдвяних, та й взагалі в будь-яких посилках. "Колеги щоразу переживають шок, коли відкривають упаковку, а звідти вилазить восьминогий монстр, - визнає речниця митниці. - Всі знайдені тварини передаються на перетримку".

Але головна причина, звісно, полягає в тому, що глобальна торгівля тваринами, рослинами й продуктами з них підвищує ризик поширення хвороб, а також загрожує збереженню біорізноманіття. Митна служба Німеччини суворо контролює дотримання правових норм щодо захисту тварин і рослин під час міжнародного товарообігу.

Скорпіон, якого вилучили митники
Пересилати павукоподібних не лише заборонено, а ще й небезпечноФото: Federico Gambarini/dpa/picture alliance

Під митні обмеження потрапляють також товари, які були вироблені з використанням тих видів тварин або рослин, які перебувають під захистом законодавства, без відповідного на те дозволу - приміром, це стосується ікри осетрових або виробів зі шкіри змій і крокодилів. "Одного разу ми виявили в посилці голову алігатора", - розповів інформаційному агентству dpa Томас Молітор (Thomas Molitor), речник Головного митного управління в місті Кобленц.

Товари без сертифікатів вилучатимуть

Нерідко з посилок вилучаються товари, які не відповідають чинним в ЄС стандартам безпеки. В одному з пакетів на митниці в Кайзерслаутерні був виявлений прилад, нібито необхідний для проведення церемоній вуду - він повинен був надавати "лікувальний ефект" за допомогою червоного світла і струму. Але був конфіскований через відсутність сертифіката. "У більшості випадків такі пристрої можуть викликати не тільки опіки, але і серйозніші пошкодження", - пояснює Томас Молітор.

Заборонені шкіряні вироби в Німеччині
Всупереч суворій забороні зі шкіри крокодилів і досі роблять різноманітні виробиФото: Federico Gambarini/dpa/picture alliance

Ліки поштою з-за кордону -  "абсолютне табу" у Німеччині

Ще один важливий пункт - пересилання препаратів, що стосуються здоров'я. Згідно з німецьким законодавством в галузі фармацевтики, приватним особам, як правило, не дозволяється купувати медикаменти з-за кордону з доставленням поштою або з кур'єром.

"Абсолютне табу - лікарські засоби", - підкреслює речник митниці Молітор і пояснює, що препарати, які можуть вільно продаватися за кордоном і вважатися там харчовими добавками, вітамінними препаратами або натуральними лікувальними засобами, можуть бути класифіковані в Німеччині як медикаменти або містити заборонені німецьким законодавством складники. У спірних випадках фармацевтичні правила країни, в якій був придбаний продукт, вирішального значення не мають.

Обережно - підробка

Проблематичною інвестицією можуть стати підозріло дешеві брендові речі - застерігають на митниці. Якщо під час перевірки з'ясується, що це підробка, то її, як правило, конфісковують і знищують. Гроші, природно, ніхто не повертає.

Щобільше, бренд може пред'явити покупцеві позов про відшкодування збитку, а подеколи може дійти й аж до кримінальної справи.

Підроблені годинники
Підробка брендів переслідується в Німеччині закономФото: J. W. Alker/picture alliance

Мита та податки на інтернет-покупки

Митні органи попереджають, що деякі товари, придбані в інтернет-магазинах, можуть обійтися неуважному покупцеві занадто дорого. Потрібно враховувати, що якщо новітній смартфон або така бажана сумочка замовлені в інтернет-магазині, що розсилає товари з країни, що не входить в ЄС, то вони, як правило, обкладаються митами, ПДВ і - в особливих випадках - акцизами. Як пояснюється на порталі Головного митного управління Німеччини, поштові або кур'єрські відправлення з країн, що не входять в ЄС, повинні відбути митне оформлення.

Необхідність сплати мит або податків і їхня сума залежать від виду і матеріальної вартості товару. Якщо вона не перевищує 150 євро (без урахування витрат на пересилання), то посилка не обкладається митом, але необхідно буде заплатити 7 або 19 відсотків ПДВ. Збір та сплата акцизу на алкогольну продукцію, тютюнові вироби, замінники тютюнових виробів, а також смажену та розчинну каву та товари, що містять каву, проводяться незалежно від матеріальної цінності відправлення. У 2023 році німецька митниця зібрала 158 мільярдів податків - це близько 300 тисяч євро щохвилини.

Нічим не обкладаються тільки подарунки від приватної особи іншій приватній особі вартістю до 45 євро (за винятком акцизної продукції).

Виявлено випадки шахрайства

Раз у раз трапляється, що дорогі речі, скажімо ювелірні вироби, декларуються із заниженою вартістю. Один з останніх прикладів - високоякісні браслети вартістю 52 тисячі євро були задекларовані за вартістю 15 євро, тож навіть досвідчені митники були вражені. А потім нарахували за цю посилку близько 10 тисяч євро митних зборів і ПДВ і порушили кримінальну справу за спробу шахрайства.

Щоб уникнути неприємних сюрпризів, краще про все довідатися заздалегідь

"Ми завжди радимо наступне: перш ніж щось замовити - дізнайтеся всі деталі!", - каже представник німецької митниці Томас Молітор. Це можна зробити на вебсайті митниці або поставити запитання голосовим чат-ботам - ЛінА і ТінА доступні цілодобово.

Крім того, варто уважно вивчити інтернет-магазин, в якому хочете зробити покупку - приміром, на наявність SSL-сертифіката і відгуків покупців, форму оплати, а також, чи є там контактні дані, в яких чітко прописана не тільки адреса реєстрації головного офісу, але і з якої країни постачається товар. "З'ясуйте це заздалегідь!" - радить фахівець. І тоді посилка не спричинить неприємного клопоту.

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