Чому ми всі не літаємо на електричних пасажирських літаках? 

Кількість електромобілів у світі зростає, а як щодо електролітаків? Вони безшумні та значно екологічніші за звичайні. Як влаштовані електричні та гібридні літаки? І чи є майбутнє в електроавіації?

Чим більший літак, тим з більшою проблемою він стикається: важкими акумуляторами. Незважаючи на те, що в галузі акумуляторів було досягнуто значного прогресу, людство ще не просунулося далеко. Чого не скажеш про автомобільну галузь, де цей поріг перетнуто. Приміром, щоб електричний Chevrolet Bolt проїхав відстань, яку Honda Civic може проїхати на повному баку пального, батарея має бути приблизно у 17 разів важчою. Але в цьому випадку вага не має такого великого значення, адже автомобілі не відриваються від землі.