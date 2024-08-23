BMW уперше відібрав пальму першості в Tesla в Європі

Нині в Європі триває падіння попиту на електромобілі. Це відчув на собі світовий лідер у цій галузі - компанія Tesla. А німецький автовелет BMW навпаки зумів збільшити продажі й вийти в лідери на європейському ринку.

Німецький автовиробник - концерн BMW - вперше зумів продати на європейському ринку більше електромобілів, ніж традиційний світовий лідер галузі - американська корпорація Tesla, що належить ексцентричному мультимільярдеру Ілону Маску. Це випливає з опублікованих у четвер, 22 серпня, результатів дослідження ринку від консалтингової компанії Jato Dynamics, повідомили ділове видання Bloomberg та інформагенція Reuters .

Згідно з даними аналітиків Jato Dynamics, у липні цього року автоконцерн BMW зумів довести обсяги продажу своїх електрокарів на європейському ринку до 14 869 електромобілів, що на третину більше порівняно з торішнім місяцем. Водночас кількість реалізованих в Європі моделей електрокарів Tesla скоротилася в липні на 16 відсотків у річному вираженні - до позначки 14 561. Таким чином баварський автовиробник зумів продати в Європі впродовж місяця на три сотні більше електромобілів, ніж компанія Ілона Маска.

У Європі фіксують скорочення попиту на електромобілі

Показово, що все це відбулося на тлі загальної тривалої тенденції падіння попиту на електромобілі в Європі. Приміром, загалом у липні у Європі було зареєстровано 139 300 нових електромобілів, що на шість відсотків менше порівняно з аналогічним місяцем попереднього року. Крім того, скоротилася й частка електрокарів на автомобільному ринку в Європі - до 13,5 відсотка порівняно з 14,6 відсотка у липні 2023 року. Щодо причин цього, то аналітики вказують на припинення державних субсидій у таких країнах, як Німеччина та Швеція.

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Іншим фактором, на який вказують аналітики, могла стати митна політика Євросоюзу щодо імпортованих з Китаю електрокарів - Tesla має в Китаї один з найбільших своїх заводів, який випускає продукцію як для китайського ринку, так і на експорт.

Водночас експерти кажуть, що BMW вдалося переломити тенденцію до зниження попиту на ринку завдяки таким моделям, як i4 та iX1. Ці автомобілі продавалися краще, ніж аналогічні моделі Mercedes-Benz і Audi. Утім, якщо говорити про поточний рік загалом, то в першому півріччі саме Model Y від компанії Tesla залишалася найбільш продаваною моделлю електрокара в Європі, порахували аналітики.

Tesla розплачується за ексцентричність Ілона Маска?

Крім того, не виключено, що на нинішнє падіння попиту на електрокари компанії Tesla могла вплинути неоднозначна поведінка й ексцентризм її генерального директора Ілона Маска, якому належать також аерокосімчна компанія SpaceX, соцмережа X (колишня назва - Twitter) та стартап Neuralink, що спеціалізується на вживленні мікрочіпів у мозок з метою подолання раніше невиліковних недугів.

Приміром, згідно з нещодавнім розслідуванням видання New York Times , заяви й поведінка Маска призвели до падіння показників продажів американського автовиробника.

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