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ПолітикаСполучені Штати Америки

Ілон Маск через закон про ЛГБТ переніс штаб SpaceX у Техас

Сергій Ромашенко
17 липня 2024 р.

Американський мільярдер назвав ухвалений в Каліфорнії закон про захист гендерної ідентичності школярів "останньою краплею". Раніше він уже переніс з Кремнієвої долини штаб-квартиру своєї компанії Tesla - з іншої причини.

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Ілон Маск
Маска обурив закон про захист гендерної ідентичності учнів шкіл у КаліфорніїФото: Alain Jocard/AFP [M]

На тлі ухвалення в Каліфорнії закону про захист ЛГБТ-дітей у школах американський мільярдер Ілон Маск оголосив, що переносить штаб-квартиру свої компанії SpaceX з цього штату до Техасу.

"Це остання крапля. Через цей закон і багато інших, які йому передували, націлених як проти сім'ї, так і проти компаній, SpaceX перенесе свою штаб-квартиру з Хоторна, Каліфорнія, у Старбейз, Техас", - написав Маск 16 липня у власній соціальній мережі X.

Так він відреагував на твіт іншого користувача про те, що губернатор Каліфорнії, демократ Гевін Ньюсом підписав 15 липня закон, який забороняє місцевим школам встановлювати правила, що вимагають повідомляти батьків, якщо їхня дитина ідентифікує себе як трансгендер. "Заберіть своїх дітей з державних шкіл", - написав користувач, коментуючи цей закон.

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Закон про захист ЛГБТ-дітей

Каліфорнія стала першим американським штатом, який ухвалив закон, що забороняє школам інформувати батьків про зміну гендерної ідентичності учнів. Прихильники закону вважають, що він допоможе захистити конфіденційність тих, хто належить до ЛГБТК+, і запобігти їхньому примусовому розкриттю, не даючи шкільному персоналу втручатися в дитячо-батьківські стосунки. Попереджати батьків про гендерну ідентифікацію дітей у навчальних закладах вимагали шкільні ради.

Після ухвалення закону Маск написав, що це законодавство "призводить до масового утиску батьківських прав і наражає дітей на ризик незворотної шкоди".

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Tesla теж переїхала в Техас - з іншої причини

Восени 2021 року Маск уже переніс із Кремнієвої долини в Техас штаб-квартиру своєї компанії Tesla

Тоді підприємець пояснив це тим, що Tesla планує "масштабуватися".

Своєю чергою американський телеканал CNBC зазначав, що в Каліфорнії найвища у США ставка прибуткового податку, тому перенесення може заощадити Маску мільярди доларів.

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