Tesla і Volvo зупиняють заводи через атаки у Червоному морі

Tesla на місяць призупиняє роботу заводу під Берліном, а Volvo скаржиться на брак трансмісій у Бельгії.

Виробник електромобілів Teslaпризупиняє більшу частину виробництва на своєму заводі у ФРН через дефіцит деталей, спричинений затримкою поставок Червоним морем, повідомляє у п'ятницю, 12 січня агентство AFP.

Про зупинку виробництва було оголошено за кілька годин до того, як Сполучені Штати і Великобританія вранці п'ятниці нанесли повітряні удари по позиціях повстанців-хуситів, які у останні місяці постійно атакують торговельні судна на одній з найважливіших транспортних артерій світу.

Атаки в Червоному морі призвели до затримок, які створили "розрив у ланцюгах поставок", йдеться в повідомленні Tesla. Виробництво на заводі компанії,розташованому на південний схід від Берліна, було призупинено "за винятком декількох секторів", з 12 лютого його планують відновити у повному обсязі, обіцяє світовий автовиробник.

Водночас шведська компанія Volvoу п'ятницю оголосила про закриття заводу у бельгійському місті Гент - на три дні наступного тижня. Причиною стали затримки поставок трансмісій, так само через відмову перевізників від небезпечного маршруту Червоним морем.

Атаки хуситів на кораблі в Червоному морі

Від початку війни Ізраїлю проти палестинського радикального ісламістського угруповання ХАМАС у Секторі Гази, оголошеної після масованого нападу терористів, хусити почали атакувати судна у Червоному морі. Вони стверджують, що нападають на судна, які прямують до Ізраїлю, хоча за даними моніторингових ресурсів, принаймні у частини атакованих кораблів були вказані інші країни призначення. Вони обіцяють продовжувати напади доти, доки Ізраїль не припинить свій наступ у Секторі Гази.

Окрім цього повстанці захопили в полон принаймні одне судно - автоперевізне Galaxy Leader - серед екіпажу якого четверо громадян України. Їх визволенням займається українське МЗС.

Трафік через Червоне море становить від 10 до 12 відсотків глобальних морських перевезень - це п'ять відсотків світових обсягів транспортування нафти та 30 відсотків усіх контейнерних перевезень.

У середині грудня США після серії нападів хуситів на комерційні судна оголосили початок воєнної операції Prosperity Guardian у Червоному морі та Аденській затоці. До цієї операції доєдналися Великобританія, Бахрейн, Канада, Франція, Італія, Нідерланди, Норвегія, Сейшельські Острови та Іспанія.

Зранку 12 січня об'єднані сили атакували низку об'єктів на території Ємену: зокрема аеродром в Аббсе, який використовували хусити для запуску крилатих ракет і дронів над Червоним морем, а також кілька будівель у Бані, що використовувалися для запуску розвідувальних безпілотників. За даними єменського телеканалу Al-Masirah, під ударом коаліції були авіабаза, аеропорти і військовий табір.