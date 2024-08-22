Під Берліном вирубали пів мільйона дерев через завод Tesla

Будівництво гігафабрики Tesla у німецькій громаді Грюнгайде під Берліном призвело до масштабної вирубки лісів на території площею 329 гектарів. Це еквівалентно приблизно 500 000 дерев, пише у вівторок, 22 серпня, британське видання The Guardian із посиланням на аналіз супутникових знімків, проведений компанією Kayrros.

Як випливає з цих даних, вирубка тривала з 2020 по 2023 рік. При цьому в липні 2024 року влада землі Бранденбург схвалила плани розширити єдиний в Європі завод електромобілів Tesla з метою нарощування виробництва, проти чого неодноразово виступали екологічні активісти.

"В одному з найпосушливіших регіонів Німеччини вже знищені занадто багато об'єктів довкілля. Необхідно запобігти розширенню виробництва та пов'язаному з ним ще більшому знищенню лісів, а також загрозі охоронюваній території питної води", - цитує видання активістку Кароліну Джево з організації Turn Off Tesla's Tap (Перекрийте кран Tesla).

За її словами, аналіз Kayrros показав, що виробництво Tesla не тільки завдало локальних збитків природі, а й призвело до глобальних наслідків у результаті видобутку рідкісноземельних металів, які використовуються у виробництві акумуляторів для електромобілів.

Акції протесту та диверсії проти заводу Tesla в Грюнгайде

З травня екоактивісти протестують проти запланованого розширення гігафабрики, споруджуючи будиночки на деревах у таборі поблизу та намагаючись штурмувати територію заводу.

На початку березня невідомі підпалили опору лінії електропередачі, що призвело до збою в подачі електроенергії у кількох населених пунктах поряд із Берліном. Знеструмлена була і фабрика Tesla. Тоді автовиробник був змушений зупинити виробництво та евакуювати працівників підприємства.

Компанія американського мільярдера Ілона Маска виробляє електромобілі в Грюнгайде з березня 2022 року. На фабриці працюють близько 12 тисяч людей.