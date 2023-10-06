Ілон Маск втрачає користувачів X. І клієнтів Tesla?

У ФРН фірми почали йти з колишнього Twitter. До того ж американський мільярдер може відштовхнути німецьких покупців електромобілів своєю підтримкою правих популістів з АдН.

Минув майже рік відтоді, як Ілон Маск купив соцмережу Twitter, перейменовану цього року в X, і в Німеччині дедалі більше фірм починають сумніватися в доцільності її використання з інформаційною та рекламною метою.

"Зростання кількості фейків, мова ненависті (hate-speech), що дедалі частіше зустрічається, і прояв екстремальних політичних поглядів, схоже, сильно спантеличили багато підприємств", - заявив генеральний директор німецької асоціації цифрової індустрії Bitkom Бернхард Роледер (Bernhard Rohleder), коментуючи результати проведеного нею опитування серед німецьких фірм. Вони були опубліковані 4 жовтня.

Менше ділової активності за нового власника Twitter

Так, 43 відсотки компаній, які мали акаунт у Twitter і продовжують користуватися соцмережею X, зазначили, що після її переходу під контроль Ілона Маска вони стали рідше постити або навіть узагалі перестали публікувати повідомлення. 36 відсотків фірм за нового власника вже не так часто розміщують платні рекламні оголошення або навіть повністю відмовилися від них.

Ба більше, 21 відсоток опитаних підприємств, присутніх поки що в X, планують видалити свої акаунти або розглядають такий варіант: 2 відсотки збираються зробити це ще цьогоріч, 12 відсотків - щонайпізніше впродовж наступного року, ще 7 відсотків термінів не вказали. Таким чином, у німецькій бізнес-спільноті явно намітився тренд до скорочення активності в колишньому Twitter через побоювання можливих іміджевих втрат.

Генеральний директор німецької асоціації цифрової індустрії Bitkom Бернхард Роледер Фото: Thomas Trutschel/photothek/picture alliance

Однак повсюдним явищем це назвати не можна, принаймні поки що. Так, 71 відсоток опитаних компаній, що мають акаунти в соцмережі X, заявили, що не мають наміру їх видаляти, 43 відсотки вважають цю соцмережу важливим каналом комунікації, 36 відсотків продовжують постити в колишньому обсязі, а 9 відсотків навіть збільшили кількість постів або стали публікувати їх лише після зміни господаря. Що ж стосується реклами, то 21 відсоток продовжують розміщувати її в колишньому обсязі, а 3 відсотки при Ілоні Маску розширили або вперше почали рекламну діяльність.

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Водночас опитування показало, що загалом ставлення до соцмережі X у ділових колах ФРН вельми скептичне. У телефонному опитуванні, яке Bitkom називає репрезентативним для німецької бізнес-спільноти, брали участь загалом 604 компанії з кількістю співробітників понад 20 осіб. І виявилося, що з опитаних фірм взагалі тільки третина користується цією соцмережею.

Іншими словами, дві третини не мають облікового запису в X і навряд чи його заведуть, якщо врахувати, що 52 відсотки фірм, які брали участь в опитуванні, вважають, що контрольована Ілоном Маском соцмережа посилює розкол у суспільстві, а 54 відсотки дотримуються думки, що німецьким підприємствам варто її покинути. За суворіший контроль над цією соцмережею виступають 74 відсотки опитаних, тож таку вимогу підтримують навіть багато хто з тих фірм, які, як і раніше, користуються колишнім Twitter.

Передвиборча підтримка партії АдН від Ілона Маска

Цілком можливо, що скептичне або навіть наголошено негативне ставлення до соцмережі Ілона Маска в ділових колах ФРН найближчим часом посилиться, адже опитування проводили в серпні та на початку вересня, а пост американського підприємця, який обурює багатьох у Німеччині і який сприйняли фактично як заклик до німців голосувати за правопопулістську партію "Альтернатива для Німеччини" (АдН), було опубліковано наприкінці вересня. З великою ймовірностю цей скандал дасть новий поштовх відходу з Twitter/X німецьких політиків, який розпочався ще наприкінці минулого року.

А сталося наступне. У тій самій соцмережі X Ілон Маск, у якого приблизно 158 мільйонів фоловерів, перепостив відео користувача з ніком RadioGenoa, що показує порятунок у відкритому морі африканських біженців. Допис супроводжує текст, згідно з яким наразі вісім суден німецьких неурядових організацій, субсидованих урядом ФРН, перебувають у Середземному морі, щоб "збирати нелегальних мігрантів і висаджувати їх в Італії".

Далі йде фраза: "Будемо сподіватися, що АдН виграє вибори, щоб зупинити це європейське самогубство". Увесь цей пост Маск оздобив риторичним запитанням: "Німецьке суспільство це усвідомлює?".

Усвідомлював це власник соцмережі X чи ні, але його перепост з'явився фактично за тиждень до двох дуже важливих для Німеччини регіональних виборів до земельних парламентів Баварії та Гессена, що відбудуться 8 жовтня, під час яких АдН може значно зміцнити свої позиції. Тому така публікація спричинила дуже широкий резонанс у німецьких ЗМІ і була сприйнята як пряме втручання американського мільярдера у виборчий процес у Німеччині, причому на боці партії, в якій дедалі більше посилюються неонацистські сили.

Міністерство закордонних справ ФРН одразу ж відреагувало на запитання Маска, чи усвідомлює німецьке суспільство те, що відбувається, і відповіло: "Так. Це називається рятувати людські життя". У відповідь Маск, зі свого боку, написав: "Так ви і справді цим пишаєтеся. Цікаво. Але я, чесно кажучи, сумніваюся, що більшість німецького суспільства це схвалює. Ви проводили опитування?". І далі висловився в тому дусі, що висадка Німеччиною великої кількості мігрантів в Італії нагадує вторгнення.

Як відреагують Зелені покупці Tesla?

Після такої полеміки газета Süddeutsche Zeitung, приміром, вийшла з коментарем, у якому рекомендує читачам або одразу видалити свої пости із соцмережі X, або насамперед хоча б припинити проявляти в ній активність. "Будучи гуманно налаштованим європейцем, треба замислитися над тим, чи припустимо далі користуватися соціальною мережею, голова якої втручається в політику з настільки правих позицій", - ідеться в статті.

Ілон Маск на відкритті автозаводу Tesla в Грюнхайді під Берліном 22 березня 2022 року Фото: Patrick Pleul/Pool/REUTERS

Тож у Німеччині тренд до скорочення кількості користувачів X, і не тільки серед німецьких компаній і політиків, тепер, цілком імовірно, посилиться. Однак той факт, що Ілон Маск фактично став на бік АдН, може завдати шкоди і значно важливішому бізнесу американського підприємця - продажу електромобілів Tesla, які випускають, зокрема, і в самій Німеччині на відкритому навесні 2022 року заводі в Грюнхайді під Берліном.

Адже серед німецьких покупців електромобілів чимало переконаних прихильників або, щонайменше, виборців Зелених. І вони напевно запам'ятають, що в складний момент, коли їхня партія у складі уряду ФРН разом із партнерами по ЄС намагалася терміново знайти морально прийнятне рішення такої складної й болючої проблеми, як потік нелегальних мігрантів через Середземне море, голова та найбільший акціонер Tesla розповсюдив пост, який висловлював надію на швидку перемогу ксенофобської правопопулістської АдН.