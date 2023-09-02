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СуспільствоСвіт

Маск полегшив поширення роспропаганди у мережі X - ЄС

Олександр Куницький
2 вересня 2023 р.

Своїми "нововведеннями" Ілон Маск полегшив поширення російської пропаганди на платформі X, переконані в ЄС. Принаймні, такі висновки містить спеціальне дослідження.

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Ілон Маск і логотип соцмережі X
Маск пом’якшив правила та скоротив модераторів, чим полегшив роботу російським пропагандистам у соцмережі X, кажуть у БрюсселіФото: Angga Budhiyanto/ZUMA Wire/IMAGO

Нова політика безпеки у соцмережі X (відомої раніше під назвою Twitter), яку впровадив американський мультимільярдер Ілон Маск, сприяла поширенню російської пропаганди про Україну.  Про це написало у п'ятницю, 1 вересня, видання The Washington Post з посиланням на оприлюднене раніше дослідження Європейської Комісії.

Зазначається, що протягом першого року повномасштабної війни Росії проти України соцмережі дозволили Кремлю провести масштабну дезінформаційну кампанію, націлену на Європейський Союз та його союзників, охопивши загальну аудиторію щонайменше 165 мільйонів і зібравши щонайменше 16 мільярдів переглядів, йдеться у дослідженні. При цьому охоплення та вплив підтримуваних Кремлем облікових записів ще "більше зросли в першій половині 2023 року, зокрема через демонтаж стандартів безпеки в соцмережі X". Приміром, Маск пом’якшив правила щодо вмісту та скоротив модераторів, а також прибрав з акаунтів низки ЗМІ позначки про джерела їхнього фінансування.

Окрім X, за даними дослідження, не змогли зупинити поширення російської пропаганди також Telegram та Meta (Instagram і Facebook). При цьому на платформах Meta прокремлівські облікові записи і надалі охоплюють найбільшу аудиторію в абсолютних цифрах. А розмір аудиторії підтримуваних Кремлем облікових записів у Telegram зріс більш ніж втричі з лютого 2022 року.

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Боротьба із дезінформацією в ЄС

Боротися із поширенням дезінформації та нелегальним контентом у мережі в ЄС покликаний закон про цифрові послуги (Digital Service Act, DSA), який набув чинності 25 серпня. Він передбачає, що великі платформи та пошукові системи з аудиторією понад 45 мільйонів унікальних користувачів на місяць муситимуть суворо стежити за контентом, що розміщується, і платити збори наглядовим органам. У разі порушення розпоряджень їм загрожують штрафи у розмірі до шести відсотків від щорічного сукупного обороту, за повторного порушення можлива заборона на діяльність на території Євросоюзу.

Як зауважує The Washington Post, ЄС набагато агресивніше бореться з дезінформацією, ніж США. Крім того, європейські санкції проти російських державних ЗМІ спонукали YouTube та інші платформи заборонити, зокрема, російське агентство RT.

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