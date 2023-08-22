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СуспільствоСвіт

Маск оголосив чергові зміни на платформі X

Степан Смишляєв | Валерій Сааков
1 год. тому

Розміщені на платформі X посилання на новинні статті й журналістські матеріали не міститимуть заголовків і тексту, вирішив власник соцмережі X Ілон Маск.

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Ілон Маск і логотип соцмережі X
Розміщені на платформі X посилання на публікації ЗМІ незабаром будуть без заголовків і текстуФото: Angga Budhiyanto/ZUMA Wire/IMAGO

Американський мультимільярдер і власник соцмережі Х (відомої раніше під назвою Twitter) Ілон Маск оголосив чергові зміни на платформі. Як повідомив у вівторок, 22 серпня, сам Маск у відповідному дописі плани стосуються публікацій ЗМІ на цій платформі.

Згідно з задумом Маска, у майбутньому ці посилання не міститимуть заголовків і тексту, а матимуть лише головне зображення з посилань на новинні статті чи інші медійні матеріали.

"Це (ініціатива прибрати заголовки - Ред.) походить безпосередньо від мене. Значно покращить естетичність", - написав Маск, коментуючи заплановані нововведення.

Досі посилання на новини з'являлися на стрічці користувачів як "картки" разом із зображенням, адресою джерела та скороченим заголовком, що допомагало розпалити цікавість читачів до контенту ЗМІ, пише інформагенція Reuters.

Утім, агенція припускає, що нововведення покликані спонукати більше користувачів оформити преміумпередплату Х, що надає можливість публікувати одне повідомлення завдовжки до 25 тисяч символів. Завдяки таким змінам Маск планує позиціювати соцмережу Х як найбільш придатну платформу для творців контенту, зазначають у Reuters.

"Преміумпередплатники тепер зможуть публікувати довші відео, їхні публікації відображатимуться вище, а ще вони отримають частку від продажу реклами", - йдеться у матеріалі.

Читайте також: Маск: Доходи від реклами у Twitter впали на 50 відсотків

Раніше британський мовник BBC повідомляв, що платформа Х прибрала з акаунтів низки ЗМІ позначки про джерела їхнього фінансування. Повідомляється, що зміни на платформі зачепили акаунти британської медіакомпанії BBC, NPR у США, російського пропагандистського ресурсу RT, та низки інших інформресурсів.

Читайте також: Twitter обмежив кількість доступних для читання постів

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