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ПолітикаРосійська Федерація

МВС Німеччини стурбоване масштабами російської дезінформації

Сергій Ромашенко | Анастасія Шепелева
29 серпня 2023 р.

Росія продовжує поширювати знайомі наративи за допомогою соцмереж, зазначили у відомстві. Створюються фейкові акаунти для просування дезінформації про війну проти України.

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Росія прагне посилити розкол в німецькому суспільстві
Росія прагне посилити розкол в німецькому суспільствіФото: Bildagentur-online/Ohde/picture alliance

Міністерство внутрішніх справ ФРН фіксує безперервні спроби Росії сіяти дезінформацію. "Російські структури, як і раніше, у великому обсязі поширюють дезінформацію. Так само, як і раніше, поширюються відомі наративи й коментуються актуальні теми. При цьому Росія, як і раніше, спирається на складну мережу державних або пов'язаних із державою акторів", - цитує агентство dpa слова представника МВС у вівторок, 29 серпня.

За словами чиновника, особливо активно для дезінформації використовують такі соцмережі, як Telegram. Ще рік тому МВС Німеччини висловлювало занепокоєння з приводу фейкових, але автентичного вигляду акаунтів і сайтів німецьких ЗМІ з проросійською дезінформацією про війну проти України. У соцмережах через фейкові акаунти поширюються достовірні на вигляд, але сфабриковані повідомлення відомих новинних порталів.

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Масштаби дезінформації

"За останні 12 місяців масштаби російської дезінформації анітрохи не зменшилися", - констатував представник МВС ФРН, додавши, що його відомство, як і раніше, з усією серйозністю ставиться до "загрози іноземного впливу і маніпуляцій" і рішуче протистоїть їм.

За словами чиновника, актори, які поширюють дезінформацію, прагнуть вплинути на громадську думку в Німеччині, посилити конфлікти в німецькому суспільстві та недовіру до державних інститутів і дій уряду. "З початку російської агресивної війни проти України можна констатувати посилення російської дезінформації в Німеччині", - резюмував представник МВС Німеччини.

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