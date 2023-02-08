"Брехня у промислових масштабах": як Росія атакує ЄС

Головна тема дезінформації та маніпуляції у світовому медіапросторі у 2022 році - це повномасштабне російське вторгнення в Україну, стверджується у дослідженні зовнішньополітичної служби Євросоюзу, опублікованому 7 лютого. Це перше подібне дослідження, здійснене в ЄС. Згідно з документом, Україна та її представники у 33 випадках зі 100 ставали прямими об'єктами інформаційних атак, а у 60 випадках зі 100 головною метою дезінформації було виправдання російського вторгнення.

Інший важливий висновок цього дослідження - це те, що Росія є головним джерелом маніпуляцій інформацією, спрямованих на дискредитацію Європейського Союзу. "Більшість випадків дезінформації та атак проти Євросоюзу виходять із Росії або пов'язані з нею", - заявив того ж дня офіційний представник ЄС із зовнішньополітичних питань Пітер Стано.

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Дезінформація виходить із офіційних джерел РФ

Велику роль у поширенні дезінформації та маніпуляції відіграють офіційні російські дипломатичні канали та акаунти держчиновників, наголошується у доповіді. Раніше в ЄС про це не було чіткого уявлення, визнає єврокомісарка з питань політики збереження європейських цінностей та транспарентності Віра Юрова.

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"Офіційні акаунти диппредставництв РФ у соцмережах працюють як скоординована мережа поширення дезінформації і вже повністю інтегровані у велику систему маніпулювання інформацією", - зазначають експерти.

Верховний дипломат ЄС Жозеп Боррель на конференції, присвяченій цій темі, навів приклад: російські дипломатичні акаунти розповсюдили заяву про те, що Збройні сили України - це "неонацистські воєнізовані формування, які здійснюють звірства проти мирних жителів, у тому числі дітей", додавши до неї натуралістичні фото та відео вбитих та поранених. За цим слідував заклик виходити на демонстрації у країнах ЄС.

"Зрозуміло, це брехня, і ми це знаємо, - каже Боррель. - Це Росія бомбардує міста, дитячі майданчики, школи та лікарні по всій Україні. Однак це відомо не всім".

Намагаючись заплутати користувачів, російські дипломатичні аккаунти в соціальних мережах просувають дезінформаційні наративи ще й під виглядом "фактчекінгу". Більше того, Москва користується своєю участю в дипломатичних форумах для посилення та легітимації дезінформаційних, хибних заяв про Україну (наприклад, тверджень про біолабораторії, знаходження України під владою нацистів тощо).

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Завдання: відвернути увагу від суті та спотворити факти

ЄС має "чіткі докази того, що Росія мобілізувала всі свої інструменти" для проведення дезінформаційних і маніпуляційних кампаній, заявив Боррель. Він назвав це "систематичним перекручуванням реальності" для відвернення уваги від вторгнення в Україну. Відповідно до дослідження, відволікання уваги та спотворення фактів - основні завдання дезінформації. У 42 відсотках випадків Росія прагне перевести увагу на іншого актора, інший наратив чи перекласти вину. У 35 відсотках випадків Росія намагається змінити фреймінг і саму розповідь.

Майже всі дезінформаційні наративи, що використовуються Кремлем для виправдання вторгнення та мобілізації внутрішньої підтримки, сягають 2013-2014 років та Майдану. У цьому контексті Кремль прагне зобразити Україну як "нацистську державу", "державу, що не відбулася" або "взагалі не державу". У такий спосіб прокремлівські ЗМІ роками готували ґрунт для військового вторгнення.

"Ми бачили спроби заплутати і ввести людей в оману постійно змінюваними наративами та версіями подій. Мета в тому, щоб ніхто більше нічому не вірив, щоб люди дійшли висновку: "Та взагалі всі брешуть. Як я можу відрізнити брехню від правди?" - сказав Боррель.

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Ціль: підірвати довіру до джерел інформації

За цим стоїть прагнення підірвати довіру до всіх ЗМІ та демократичних інституцій, упевнений він. "Росія створила мережі та інфраструктуру, щоб вводити в оману, брехати та дестабілізувати ситуацію - у промислових масштабах. Щоб підірвати довіру до інститутів влади", - зазначив він, назвавши поширення хибної інформації головною загрозою для ліберальних демократій.

Владі Росії добре відомо, що у демократичних країнах народна підтримка має вкрай важливе значення, каже єврокомісарка Віра Юрова. У цьому випадку це підтримка санкцій проти РФ, громадська підтримка допомоги Україні, прийом українських біженців. На міжнародній арені Кремль маніпулює інформацією, щоб підірвати міжнародну допомогу для України, наголошується у дослідженні ЄС.

Маніпулятивний контент виробляється щонайменше 30 мовами, 16 із яких - мови країн Євросоюзу. При цьому 44 відсотки російського контенту націлені на російськомовних, а 36 відсотки - на англомовних.

Тут постає завдання "посіяти сумніви про те, хто є агресором, звідси й акцент на дезінформаційних наративах, які звинувачують НАТО і особливо США у спробах оточити та стримати Росію через Україну", йдеться у доповіді. Ще одна мета Москви - зламати рішучість міжнародної спільноти щодо засудження війни та покладання на Росію відповідальності за порушення міжнародного права.

Крім того, за допомогою своїх уповноважених та маніпулятивної поведінки в соцмережах прокремлівські діячі прагнуть загострити та використовувати болючі для різних громад місця: теми міграції та біженців, зростання вартості життя, цін на енергію тощо.

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Дезінформація та пропагандистські ЗМІ - зброя Кремля, заявив Боррель. "І ця зброя ранить, вона вбиває. Вона вбиває здатність людей розуміти те, що відбувається, і, як наслідок, (впливає на. - Ред.) позицію урядів та рішення міжнародних організацій. Ми побачимо це на наступній Генеральній Асамблеї ООН", - попередив головний дипломат Євросоюзу. Росія координує спроби маніпулювати дискусією у відкритих суспільствах, резюмував він.

Нові методи створення фейків

Дослідники вказують на виникнення нової хвилі методів дезінформації. Так, Росія використовує дешеві технології виготовлення фальшивих зображень і відео - основних носіїв дезінформації. Іноді зображення і графіка підробляються під міжнародні організації та ЗМІ, що користуються довірою, - повністю копіюється стиль журналу, графічні елементи оформлення сюжетів тощо. Декілька подібних випадків торкнулися і DW.

Боррель також навів приклад мемів, що з'явилися після запуску навчальної місії Євросоюзу, де ЄС представлений як слуга НАТО. "Цей пост з'явилася на сайті МЗС Росії. Так, на сайті МЗС! 10 хвилин по тому - в їхньому Telegram-каналі, а потім швидко поширився більш ніж 100 каналами, включаючи Sputnik Africa", - розповів дипломат.

Як Китай підхоплює російські наративи

У доповіді задокументовано і співробітництво у цій сфері Росії з Китаєм, за якого "контент, створений однією системою дезінформації, посилюється іншою". Так, більшість пов'язаних з Україною повідомлень у китайських держЗМІ ґрунтувалися на інформації з офіційних російських джерел, що дає РФ додаткову платформу на міжнародному рівні, зокрема, там, де російські ЗМІ під санкціями, а китайські - ні.

"Як і Росія, Китай просував наративи, що зображують США та НАТО відповідальними за російське вторгнення, підкріплюючи твердження про те, що Росія не є агресором. Підконтрольні державі ЗМІ Китаю також називають західні санкції, а не війну Росії, головною рушійною силою глобальної економічної та продовольчої кризи", - пишуть дослідники.

Нові заходи Євросоюзу

Все це вимагає відповіді, переконані у Брюсселі. Жозеп Боррель анонсував створення "Центру обміну та аналізу інформації" Євросоюзу для збору даних про загрози, пов'язані з дезінформацією та маніпулюванням ззовні. Він сприятиме обміну інформацією про основні причини, інциденти та погрози, а також обміну досвідом, знаннями та аналізом, пообіцяв дипломат.

Крім того, Єврокомісія працює над законодавчим "пакетом із захисту демократії", який включає ініціативи, спрямовані на захист країн-членів Євросоюзу від спонсорованих третіми країнами або пов'язаних з ними організацій, які ведуть економічну діяльність у ЄС, здатну вплинути на громадську думку та демократію, повідомила Віра Юрова.

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Вона також оголосила про запуск проєкту "Радіо "Вільна Росія". Поки що це робоча назва. Його мета - підтримати незалежних російських журналістів, розширити масштаб їхньої діяльності та заповнити прогалину на ринку російськомовних ЗМІ, щоб вони могли створювати більше контенту і ширше поширювати його "без втручання у редакційну політику. "Я хочу підтримати ідею, що у людей має бути вибір", - сказала єврокомісарка.